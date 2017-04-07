Как бы выглядела «Матрица», если бы роль Нео сыграл Уилл Смит? [видео]

На волне интереса, вызванной слухами о перезапуске франшизы «Матрица» киностудией Warner Bros, один из фанатов вселенной решил ответить на вопрос, как бы могла выглядеть оригинальная трилогия, если бы главную роль в ней сыграл не Киану Ривз, а Уилл Смит. Если вы вдруг не в курсе, то в конце девяностых годов прошлого века тогда еще братья Вачовски предложили роль Нео именно Уиллу Смиту.

Однако именно в тот момент Уилл находился на пике своей карьеры, снявшись в таких блокбастерах, как «День независимости» (1996) и «Люди в чёрном» (1997). Поэтому на предложение малоизвестных на тот момент Вачовски он ответил отказом и предпочел сняться в комедийном вестерне Wild Wild West (1999), который по иронии судьбы стал одним из худших фильмов этого актера. А вот Киану Ривз согласился, хотя уже имел в своем портфолио весьма похожую картину «Джонни-мнемоник» (1995). В результате Матрица стала действительно знаковым фильмом, причем как для его создателей и актеров, так и для киноиндустрии в целом.

Пользователь The Usual Suspect не просто сделал микс из разных фильмов, а действительно неплохо постарался, использовав монтаж и отрывки из картин «Я, робот» и «Я — легенда». Всего за сутки этот ролик набрал 500 тысяч просмотров.

P.S. Забавный факт — Джада Пинкетт-Смит, которая вышла замуж за Уилла Смита в 1997 году (за два года до выхода первой Матрицы), снялась во второй и третьей части трилогии «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» в роли Ниобе — пилота одного из кораблей Зиона и бывшей возлюбленной Морфеуса.

Источник: Entertainment Weekly