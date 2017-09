Компания Аpple ищет разработчика-психолога для работы над голосовым помощником Siri

Компания Apple опубликовала вакансию разработчика Siri с навыками психологического консультирования. На такой шаг IT-корпорацию сподвигнул тот факт, что многие пользователи обращаются к голосовому помощнику не только за ответами на бытовые вопросы, но и за моральной поддержкой, осуществить которую программе на сегодняшний день удается отнюдь не всегда.

Как сообщается, новый сотрудник должен обладать знаниями в области психологии, технологий обработки естественной речи и машинного обучения. Специалист будет работать в калифорнийском офисе Apple в Санта-Клара Вэлли и заниматься разработкой продукта «с акцентом на здоровом образе жизни». Предполагается, что взаимодействие IT и психологии «окажет революционное влияние на сферу взаимодействия человека с компьютером».

На объявление обратила внимание корреспондентка CNBC Кристина Фарр. По ее мнению, использование достижений психологической науки сулит большую выгоду разработчикам самых различных решений (и речь идет не только о случаях, когда у пользователя имеются психологические и/или психические проблемы).

