Космос глазами нейронных сетей: новые примеры инцепционизма от Google

Deep Dream – это один из самых интересных исследовательских проектов Google, связанных с нейронными сетями. Мы о нем упоминали, когда в статье «Как и зачем Google создаёт искусственный интеллект». С его помощью сегодня любой желающий может оценить, как именно сверточная нейронная сеть видит то или иное изображение. Эти же нейронные сети проекта Deep Dream могут улучшить изображения, сделав их более выразительными. В данном случае все зависит от конкретной нейросети, а точнее, от ее «образования». К примеру, если обучения нейросети использовали фотографии животных, то на любом изображении она будет видеть именно их.

Так вот, на днях американский художник Ник Стивенс, специализирующийся на иллюстрациях космоса, сперва обработал в Deep Dream фотографию Юпитера, сделанную межпланетным зондом «Джуно» (результат можете видеть ниже).

Затем он использовал нейросети Deep Dream, чтобы улучшить еще несколько снимков космических объектов:

Googles #deepdream applied to the M101 #Galaxy

Before and after!

The night does indeed have a thousand eyes… pic.twitter.com/VU2bdyjkhS — NickStevens Graphics (@runnymonkey) June 14, 2017