Нил Бломкамп снял фантастический ужастик «Zygote», это уже третья короткометражка его студии Oats Studios после «Rakka» и «Firebase»

Нил Бломкамп, хорошо известный нашим читателям по фильмам «Район №9» и «Робот по имени Чаппи», снял короткометражку «Зигота» / Zygote. В главной роли снялась небезызвестная Дакота Фаннинг, а сам фильм является фантастическим ужастиком, вдохновленным классическими фильмами «Нечто» и «Чужой».

Интересно, что сам Нил Бломкамп рассказал в интервью изданию The Verge, что идея «монстра, сделанного из тел людей» пришли ему в голову во время перелета из Ванкувера в Торонто. Действие «Зиготы» происходит на исследовательской станции в Заполярье, где корпорации добывают уникальные металлы из астероидов. Один из астероидов оказался «с подвохом», заставляя попавшихся в ловушку шахтеров создать субстанцию, которая в итоге и становится тем самым «монстром из тел».

Впрочем, пересказывать всю короткометражку смысла нет — просто выделите 20 минут свободного времени и посмотрите ее сами.

Отметим, что Zygote — это уже третья короткометражка студии Oats Studios после фильма Rakka о вторжении инопланетян и Firebase с альтернативной версией войны во Вьетнаме:

Источник: The Verge