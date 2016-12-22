«По 2 жетона в одни руки»: В Киевском метро начали ограничивать количество жетонов, продаваемых в кассе одному пассажиру

На прошлой неделе мы сообщили о том, что киевский метрополитен начнет ограничивать количество жетонов в кассах. Однако первоначальное заявление пресс-службы столичного метро не позволяло точно оценить конкретный способ ограничения — фиксированное количество жетонов в день или же ограничение на продажу на одного пассажира.

Однако благодаря изданию «Украинская правда. Киев» мы узнали, что речь идет о пресловутой и печально знакомой киевлянам среднего и старшего возраста формулировке «очередь не занимать» «по Х штук в одни руки»:

«Я дала 12 гривен и попросила 3 ​​жетона, мне кассир дала 2 жетона и вернула 4 гривны. Говорит, более 2 жетонов не продают», — рассказала одна из пассажирок метро.

В КП «Киевский метрополитен» подтвердили, что через кассу продают только по 1 или 2 жетона. Такие действия объяснили желанием подземки вывести из обращения жетоны до конца 2017 года.

«Да, мы ввели ограничения на продажу жетонов именно через кассу. Сейчас там продают по 1 или 2 жетона. Автомат все так же продает 5 жетонов за 20 гривен. Через кассу — не более двух», — рассказала глава пресс-службы киевской подземки Наталья Макогон.

Отметим, что у некоторых киевлян уже появилась своя версия подобного ограничения, которая никак не связана с переходом на бесконтактные платежи — по их предположению ограничение на продажу жетонов может говорить о подорожании проезда в метро с нового года.

Источник: «Украинская правда. Киев»