Предустанавливаемая на смартфоны HTC клавиатура TouchPal внезапно начала показывать рекламу, компания назвала это «ошибкой»

HTC определенно стоит задуматься о разработке собственной виртуальной клавиатуры, особенно после недавних неприятностей, которые и без того не особо везучему тайваньскому производителю доставило решение стороннего разработчика.

В последние несколько дней в соцсетях можно было видеть множество не самых положительных сообщений от разочарованных и разгневанных пользователей из числа владельцев смартфонов HTC. Причиной этой волны негатива стало то, что бесплатная Аndroid-клавиатура TouchPal, которая уже много лет предустанавливается на смартфоны компании, внезапно начала показывать рекламу. Несколько владельцев смартфонов HTC 10 сообщили на форуме Reddit, что после очередного обновления при каждой попытке набрать текст в клавиатуре появлялся заметный рекламный баннер. Вскоре оказалось, что они такое не одни – другие владельцы смартфонов HTC по всему миру начали сообщать о проблеме.

Наиболее вероятно, что причиной появления рекламы стала ошибка разработчиков. Дело в том, что у TouchPal есть две версии: стандартная, в которое для отключения рекламы нужно купить премиум-подписку, и специальная для HTC Sense без рекламы. Так вот, скорее всего разработчик по ошибке включил в последнюю часть кода, отвечающую за показ рекламы.

Возмущенные пользователи за несколько дней понизили рейтинг TouchPal для HTC вдвое – с 5 звезд до 2,5.

Позже на Reddit отметили, что разработчики объяснили появление рекламы «проблемами с серверами». Компания HTC тоже сделала заявление, отметив, что рекламные сообщения начали показываться по ошибке и пообещав устранить проблему в кратчайшие сроки. Отметив, что еще вчера поздно вечером, 16 июля, в сети продолжали появляться жалобы. И хотя прямой вины HTC в этом нет, многие пользователи обвинили именно тайваньского производителя и пообещали больше никогда не покупать его смартфоны.

Вот некоторые из сообщений недовольных пользователей:

@htc @TouchPal why am I paying £600 for a phone just to have ads on my keyboard every time I type? #uninstalled

— Sewpoke (@Slowpok0) July 16, 2017