Ричард Хаммонд попал в серьезную аварию на электрическом суперкаре Rimac Сoncept One стоимостью $1 млн на съемках передачи The Grand Tour

В субботу, 10 июня 2017 года, с бывшим ведущим Top Gear и нынешним ведущим The Grand Tour Ричардом Хаммондом произошло не очень приятное событие — он попал в серьезную аварию во время съемок сюжета для второго сезона автошоу. Поспешим успокоить поклонников этого джентльмена, серьезно он не пострадал (дело закончилось переломом ноги), чего не скажешь о полностью сгоревшем электросуперкаре Rimac Сoncept One стоимостью $1 млн.

Во время аварии Ричард Хаммонд участвовал в гонках Hemburg Hill Climb в Санкт-Галлене (Швейцария), где неудачно зашел в поворот и вылетел с дороги. На данный момент не совсем понятно, была ли это ошибка пилотирования или дело связано с поломкой управляющей электроники.

Пилот смог выбраться из электромобиля самостоятельно еще до того, как он загорелся, так что получил свои травмы в момент вылета с трассы. Сразу же после аварии его доставили на вертолете в ближайшую клинику. А вот судя по кадрам с места происшествия Rimac Сoncept One сгорел полностью и восстановлению не подлежит.

Коллеги Ричарда Хаммонда отнеслись к аварии с присущим им британским юмором — Джереми Кларксон пока комментирует событие в соцсетях, а Джеймс Мэй успел посетить друга в клинике и подарить ему книгу «Идиотский бесценный мозг» Дина Бернетта и бутылку джина.

Напомним, что это не первая авария Ричарда Хаммонда на съемках — в 2006 году он разбился на скоростном драгстере во время попытки разогнаться до максимальной скорости на взлетной полосе, после чего провел две недели в коме.

Источник: Drivetribe