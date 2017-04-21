Сериал «Секретные материалы» / The X-Files продлили еще на один сезон. В этот раз будет десять серий

В общем, как и предполагалось, десятым сезоном неоднозначное возвращение «Секретных материалов» на экран не закончится. На этой неделе кинокомпания Fox подтвердила, что нас ждет как минимум еще один сезон сериала с Дэвидом Духовны и Джиллиан Андерсен в главных ролях, которые играли секретных агентов Фокса Малдера и Дану Скалли с самого начала.

К работе над новый проектом Fox привлекла исполнительного продюсера и создателя сериала Криса Картера, который возродил «Секретные материалы» в прошлом году в формате мини-сериала из шести серий. Кстати, на сей раз Fox заказала 10 серий.

Одиннадцатый сезон «Секретных материалов» будет идти в 2017–2018 годах, точная дата премьеры пока не называется.

По данным The Hollywood Reporter, переговоры о съемках нового сезона начались достаточно давно, но долгое время не удавалось согласовать графики актеров.

«Легендарные персонажи, богатое повествование, смелые создатели — это отличительные особенности крупных ТВ-проектов. И лишь некоторые из причин, по которым сериал The X-Files имел столь огромное влияние на миллионы зрителей по всему миру» – отметил президент Broadcasting Company Fox Дэвид Мэдден. – «Творческие способности Криса наряду с великолепной работой Дэвида и Джиллиан не дают этому мировому феномену угаснуть, и мы с большим нетерпением ждем выхода следующего сезона The X-Files, где агенты Малдер и Скалли раскроют миру новые тайны».

Источник: The Verge