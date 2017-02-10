Слухи: Первым смартфоном возрожденной N Series станет Nokia N95 и его покажут уже на MWC 2017

Только вчера мы написали о том, что HMD Global собирается возродить легендарную линейку смартфонов «N Series», для чего зарегистрировал соответствующую торговую марку, как сегодня появилась новая порция информации на эту тему. Если слухи окажутся правдой, то ничего святого у нынешнего владельца прав на бренд Nokia нет, так как по всей видимости он собирается назвать новинку… Nokia N95.

Правдоподобности этим слухам придают более конкретные данные по аппаратным характеристикам будущего смартфона. Ожидается, что он будет основан на чипсете серии Qualcomm Snapdragon 600, причем называется даже конкретная модель — четырехъядерный Snapdragon 652 — что указывает на принадлежность будущего аппарата к устройствам среднего класса. При это по данным утечки, HMD Global даже установила ожидаемый уровень продаж возрожденной линейки N Series, который должен составить порядка 50 млн экземпляров.

Более того, якобы этот самый возрожденный смартфон Nokia N95 практически полностью готов к выпуску, так что его должны показать публике уже через две недели на предстоящей выставке MWC 2017. Напомним, данная модель появилась на рынке в марте 2007 года, она отличалась продвинутыми (на тот момент) мультимедийными и фотографическими способностями, а также необычным форматом «трехпозиционного слайдера».

Пока непонятно, унаследует ли Nokia N95 2017-го модельного года формфактор своего прародителя (что звучит совсем уже фантастически) или производитель ограничится лишь заимствованием легендарного имени, однако у фанатов финской компании явно только что появилась еще одна причина с нетерпением ждать презентации Nokia на MWC 2017.

P.S. Автор этого поста лично тестировал и писал обзор смартфона Nokia N95 и его обновленной версии Nokia N95 8GB во время работы редактором в журнале Mobility почти десять лет назад, так что ему было бы очень интересно посмотреть на возрождение того самого «оригинального сверхоснащенного смартфона».

Источник: Gizmochina