Смартфон Samsung Galaxy Note8 с честью выдержал испытания JerryRigEverything

Еще не успели начаться фактические продажи новенького флагмана Samsung Galaxy Note8, а хорошо известный нашим читателям вандал энтузиаст, скрывающийся под псевдонимом JerryRigEverything, уже получил в свои руки данное устройство и, конечно же, испытал его на прочность. Аппарат был подвергнут стандартному набору издевательств: царапанью ножом, нагрева зажигалкой и сгибания руками. Как обычно, все было заснято на видео. Забегая наперед отметим, что аппарат показал себя достойно.

Попытка согнуть устройство входит в список других издевательств, вроде нагрева зажигалкой и царапанья экрана ножом, которые предпринимает некий JerryRigEverything, публикующий результаты своих «тестов». Новинка южнокорейского производителя оказалась весьма стойкой к варварскому обращению.

Испытание ножом показало ожидаемый результат. Как и большинство флагманских смартфонов, Galaxy Note8 получил защитное стекло, которое можно поцарапать лишь материалом с твердостью не менее 6 по шкале Мооса. А вот металлический корпус, равно как и пластиковый корпус входящего в комплект поставки электронного пера S Pen, поцарапать вполне возможно. Камера тоже прикрыта стеклом, так что ключами не поцарапается, чего не скажешь о покрытии сканера отпечатков пальцев, которое легко сдирается, хотя это нисколько не влияет на его работоспособность.

К нагреву стойкость у смартфона уже не столь высока. – после 10 секунд над пламенем зажигалки на экране в месте контакта появился заметный белый след, который впоследствии полностью уже не исчез. Да, панели AMOLED, в отличие от LCD, никогда не отличались особой стойкостью к нагреву, но у Galaxy S8 дела с этим обстоят куда лучше – даже после 30 секунд нагрева никаких следов не осталось. Впрочем, тут не о чем переживать, поскольку в процессе эксплуатации устройству не приходится сталкиваться с таким обращением.

Основной интерес в случае испытаний JerryRigEverything вызывает тест на изгиб, который Galaxy Note8 выдерживает безо всяких проблем. Прочность и металлического каркаса, и обеих стеклянных панелей достаточно высока, так что согнуть смартфон руками среднестатистическому человеку не получится.

Источник: JerryRigEverything