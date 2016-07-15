Стал доступен для загрузки Fallout 1.5: Resurrection

Практически одновременно с Fallout Shelter для ПК вышел и долгожданный мод Fallout 1.5: Resurrection, работы над которым начались около 13 лет назад.

Если официальная игра (Fallout Shelter) скорее всего затянет вас максимум на пару вечеров, то Fallout 1.5: Resurrection, судя по отзывам чешских игроков (игра только вышла на английском), увлечет поклонников первых двух частей Fallout гораздо сильнее.

Для запуска игры необходим уже установленный Fallout 2. Инсталлятор Fallout 1.5: Resurrection занимает 282 МБ и лучше всего качать торрент, так как основной сервер отдает файл под нагрузкой гораздо медленнее.