Steam запустил распродажу игр для шлемов виртуальной реальности «VR Anniversary Sale»
Сервис цифровой дистрибуции Steam решил отметить годовщину присутствия игр для шлемов виртуальной реальности соответствующей распродажей VR Anniversary Sale. Акция продлится до утра понедельника 10 апреля, а кроме скидок Steam предложил бесплатно поиграть в VR-игру Raw Data и 3D-рисовалку от Google Tilt Brush в ближайший уикэнд.
Специальные предложения на игры для шлемов HTC Vive, Oculus Rift и OSVR доступны по следующей ссылке:
Источник: Steam