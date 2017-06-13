Ученые обнаружили связь между поведением человека в Facebook и наличием у него зависимости от алкоголя, табака или наркотиков

Ученые из Мэрилэндского университета и Медико-технологического исследовательского института Вирджинии обнаружили, что злоупотребление психоактивными веществами изменяет поведение человека не только в реальном мире, но и в виртуальном.

В результате, исследователи разработали технологию, позволяющую с относительно высокой точностью определить наличие у пользователя зависимости от алкоголя, табака и/или наркотиков по особенностям его поведения в Facebook.

О чем речь?

Если верить «Википедии«, «расстройство употребления психоактивных веществ (substance use disorder, SUD) представляет собой состояние, при котором регулярное употребление таких веществ, как алкоголь, наркотики или табак, негативно сказывается на повседневной жизни человека».

При этом вред от SUD не стоит недооценивать. По подсчетам экспертов, один из 10 американцев принимает те или иные психоактивные вещества. Как следствие, американская экономика теряет свыше $700 млрд в год из-за падения продуктивности, роста преступности и увеличения расходов на здравоохранение. Таким образом, посчитали вышеупомянутые американские ученые, возможность заранее идентифицировать людей с наличием SUD, а также тех, кто находится в группе риска, была бы весьма полезной.

Что лежит в основе технологии

Очевидно, что разработать такого рода решение — задача не из легких. Сперва исследователи взяли данные, собранные с 2007 по 2012 год Facebook-приложением под названием MyPersonality, которое создал польский психолог Майкл Косински. В нем пользователям предлагалось пройти самые различные тесты, включая тесты на определение своего типа личности. Кроме того, по желанию участники могли разрешить приложению сохранить полученные результаты, а также собрать открытую информацию об их профиле в Facebook (в том числе — информацию обо всех постах, статусах и поставленных лайках).

При этом один из тестов, который предлагалось пройти пользователям MyPersonality и который в итоге прошло около 13000 человек (средний возраст участника составил 23 года), включал в себя вопрос о наличии зависимости; от том, как часто пользователь употребляет алкоголь, табак или наркотические вещества. Затем пользователей поделили на группы по их уровню зависимости.

Впрочем, хотя эти данные и легли в основу разработанной американскими учеными технологии, их было мало, поэтому исследователи «вооружились» еще двумя базами данных. Одна из них включала в себя 22 млн обновлений статуса более чем 150 000 пользователей Facebook, в то время как вторая представляла собой список лайков, поставленных 11 млн пользователей.

Затем ученые сопоставили между собой все три базы данных. В итоге им удалось найти почти 1000 пользователей, которые присутствовали во всех трех базах; более 1000 пользователей, которые были в базе данных теста по зависимостям и базе обновлений статуса; и более 3500 пользователей, которые прошли тест по зависимостям и присутствовали в базе данных по лайкам.

Наконец, ученые предположили: поскольку в поведении людей, страдающих от SUD, наблюдаются определенные закономерности, эти поведенческие паттерны могут быть обнаружены и в их поведении в социальной сети. Чтобы проверить гипотезу, ученые задействовали машинное обучение.

Сперва исследователи «скормили» компьютеру большую часть Facebook-статусов, затем — большую часть базы данных по лайкам. После этого все обнаруженные в ходе анализа паттерны ученые сопоставили с оставшейся частью данных, проверив, имеются ли у людей с определенными типами поведения какие-либо зависимости.

Каковы результаты исследования?

Результаты исследования, по всей видимости, удивили самих исследователей. По их словам, полученные ими данные — это «огромный успех». Говоря конкретнее, эффективность разработанной ими технологии выявления людей с зависимостями составила свыше 80%!

«Наши лучшие модели показали эффективность 86% в выявлении у пользователей табачной зависимости, 81% — алкогольной, 84% — наркотической. Эти результаты значительно превышают эффективность всех существующих методов», — делится впечатлениями один из авторов исследования Уоррен Бикель.

Из интересного также стоит отметить, что ученым, среди прочего, удалось изучить, какие слова чаще всего используют в социальных сетях люди с зависимостями.

«Ругательные слова, такие как «fuck» и «shit»; слова с сексуальным подтекстом, такие как «horny» и «sex»; а также слова, обозначающее биологические процессы, такие как «кровотечение» и «боль», позитивно коррелируют со всеми тремя типами зависимостей — с табачной, алкогольной и наркотической, — говорит Бикель. — Кроме того, слова, обозначающие представительниц прекрасного пола, такие как «девочка» и «женщина»; большое количество предлогов и слова, обозначающие направление («вверх» и «вниз»), позитивно коррелируют с алкогольной зависимостью, в то время как слова, связанные с гневом, например, «ненавидеть» и «убивать»; а также слова, связанные со здоровьем, такие как «больница» и «таблетки», позитивно коррелируют с наркотической зависимостью».

Помимо этого, ученые также исследовали предпочтения людей с SUD-зависимостями:

«Если человеку нравятся такие фильмы, как «V — значит вендетта» и «Святые из Бундока«, то он с определенной долей вероятности может злоупотреблять алкоголем. В то же время, если человек предпочитает мультики или детские шоу либо любит фильмы или бренды, рассчитанные на аудиторию девочек, то наблюдается отрицательная корреляция с употреблением наркотиков, алкоголя и табака», — рассказывают ученые.

А вот следующую корреляцию они считают самой любопытной:

«Слова, обозначающие представительниц прекрасного пола («девочка» и «женщина»), позитивно коррелируют с алкогольной зависимостью, в то время как слова, обозначающие представителей сильного пола («мужчина» или «мальчик»), негативно коррелируют с наркотической зависимость», — рассказывают ученые и выдвигают предположение, что это связано с тем, что женщин зачастую упоминают всуе мужчины, которые, как известно, чаще любят алкоголь.

Что дальше?

По мнению ученых, ценность разработанной ими технологии заключается в том, что позволяет обнаруживать людей, подверженных SUD, просто изучив их сообщения и лайки.

«Мы полагаем, что социальные медиа являются многообещающей платформой для изучения поведения людей, страдающих от зависимостей. Кроме того, в будущем общественность может использовать соцсети в целях профилактики SUD, а также для выслеживания тех, кто уже приобрел зависимость от тех или иных психоактивных веществ», — резюмируют ученые.

Источники: technologyreview, hightech.fm