В новом трейлере Top Gear показали Bugatti Chiron за $2,6 млн, снежную дуэль Lamborghini и Porsche, восьмиколесный вездеход и старт ракеты “Союз” с Байконура

Создатели Top Gear продолжают радовать изрядно поредевшую после ухода Кларксона и компании армию фанатов автошоу. На этот раз в сеть выложили самый правильный трейлер, который не просто обыгрывает посещение страховщика или описывает единственный сюжет, а демонстрирует самые зрелищные моменты нового сезона.

Можно долго рассуждать о том, что Top Gear уже не тот и The Grand Tour намного лучше, однако тем, кто смотрит автошоу ради интересных автомобилей и сюжетов, а не из-за харизматичных ведущих, новый сезон наверняка понравится.

Напомним, что до выхода первой серии Top Gear остается чуть больше недели – она появится в эфире BBC в следующее воскресенье, 5 марта 2017 года. В новом сезоне мы увидим тройку ведущих в лице Мэтта Леблана, Криса Харриса, Рори Рида и особенного ведущего Стига, новые локации и самые свежие автомобили Tesla Model S (Electric GT), Bugatti Chiron, Ferrari FXX K, Aston Martin DB11 и т.д.

Источник: Top Gear