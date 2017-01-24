Все хромбуки, выпущенные начиная с 2017 года, смогут запускать Android-приложения
Все хромбуки, выпущенные в 2017 и последующих годах, смогут запускать Android приложения в Chrome OS.
Сама возможность запуска Android программ пока еще не доступна, но если вы купите любой из хромбуков в этом списке, либо любую новую модель 2017 года, то она там гарантированно появится.
Поддержка Android приложений будет доступна и в некоторых более ранних моделях хромбуков, вплоть до 2015 года выпуска:
- Asus Chromebook Flip.
- Acer Chromebook R11 / C738T
- Google Chromebook Pixel (2015)