Вышел второй трейлер фильма-фэнтези про украинских супергероев «Сторожевая застава»

Сегодня, 16 августа 2017 года, в сети опубликовали второй трейлер украинского фэнтези «Сторожевая Застава», премьера которого состоится 12 октября 2017 года.

Напомним, что по сюжету фильма обычный подросток Витя во время солнечного затмения попадает через магический портал на тысячу лет назад, во времена Киевской Руси. Ему предстоит бок о бок с легендарными украинскими богатырями сражаться против целой армии половцев во главе с огромным каменным монстром.

Во втором трейлере «Сторожевой Заставы» можно увидеть фрагменты масштабных батальных сцен и познакомиться с новыми локациями, в том числе с деревянной крепостью, специально построенной художниками для картины. Также в новом трейлере широкой аудитории будут впервые показаны сцены, в которых принимает участие персонаж, созданный исключительно с помощью компьютерной графики.

Отметим, что каменный монстр Голем — это творение украинской компании Postmodern, которая создавала визуальные эффекты к «Незламной» и уже успела побороться за престижную международную премию VES с «Игрой престолов» и «Легендой Хью Гласса». В трейлер также вошли эпизоды с участием Олега Михайлюты (Фагот), который сыграл в картине роль дозорного Сторожевой Заставы. На этом камео участие музыканта в фильме не ограничится, он также пишет музыку для фильма.

Напомним, что фильм «Сторожевая Застава» создан по мотивам книги Владимира Рутковского и снят компанией Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, сопродюсером фильма выступил «Новый канал».

Источник: Сторожевая Застава