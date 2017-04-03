Вышел второй трейлер фильма «Мумия» / The Mummy с Томом Крузом, Расселом Кроу и Софией Бутеллой
На выходных киностудия Universal Pictures опубликовала второй трейлер фильма «Мумия» / The Mummy с Томом Крузом в главной роли, представляющий собой своеобразную смесь франшиз «Миссия невыполнима» и «Индиана Джонс».
По сюжету, главный герой Тома Круза, член ВМС США, вместе с другими членами экспедиции вскрывает бункер террористической группы и обнаруживает загадочную мумию. При перевозке саркофага с мумией самолет внезапно атакует огромная стая птиц. Самолет падает, главный герой вроде как погибает вместе с остальными, но затем по непонятной причине воскресает в морге. Оказывается, при падении выжил не он один, причем та самая мумия не намерена давать себя в обиду.
Версия на английском языке
Версия на русском языке
Мумию египетской царицы Ахманет играет звезда «Kingsman: Секретная служба» актриса София Бутелла. Также в ленте можно будет увидеть Рассела Кроу и Аннабелль Уоллис. Режиссером выступает Алекс Куртцман, известный по сериалам «Грань» и «Шпионка», перезапуску «Стартрека», а также двум частям «Иллюзии обмана».
Премьера фильма «Мумия» / The Mummy в Украине назначена на 8 июня 2017 года.
Источник: Universal Pictures