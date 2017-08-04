WIRED: вследствие автоматизации мужчины начнут осваивать «женские профессии»

Согласно недавнему исследованию Оксфордского университета, 70% рабочих мест в США исчезнут в ближайшие десятилетия. При этом 97% эти подверженных роботизации рабочих мест ныне занимают мужчины. Тенденция поистине пугающая: миллионы представителей мужского пола уже сегодня столкнулись с проблемой устаревания своей профессии — и со временем она лишь усугубится.

Многих мужчин на протяжении поколений обучали ассоциировать свою мужественность с механической работой: предсказуемой, повторяющейся, бесчувственной. Беда в том, что роботы намного более предсказуемы, монотонны и бесчувственны, чем человек, даже если это мужчина, и потому выполняют мужскую работу гораздо лучше.

Так что, спросите вы, для мужского пола «все пропало»? Отнюдь. Не стоит забывать, что люди — вне зависимости от пола — по определению превосходят роботов в других вещах: мы легче адаптируемся, более сострадательны и обладаем интуицией. Мы лучше выполняем работу, связанную с заботой друг о друге, с искусством, которое ставит нас выше животных, с размышлениями о «высоком». Исторически мужчины оставили эти сферы женщинам, выделив их в отдельный класс «розовых воротничков», но в будущем, полагают эксперты, мужской пол будет вынужден осваивать «немужские» профессии (в частности, сферу обслуживания, уход за детьми и людьми с особыми подробностями), поскольку сегодня это единственные рабочие сферы, стабильно показывающие рост.

Впрочем, есть и другой сценарий. Как известно, согласно логике свободного рынка, когда в одной области экономики рабочие места разрушаются, люди начинают переходить в другие сферы. Однако в случае мужской\женской работы такого может и не произойти: фабричный рабочий вряд ли захочет стать нянечкой. По словам экспертов, причина этому заключается в том, что женская работа традиционно считается низкооплачиваемой и бесперспективной, в то время как мужские профессии всегда подразумевают карьерный рост.

Интересно, что именно по этой причине феминистки десятилетиями выступали за безусловный основной доход, и из-за автоматизации, говорят специалисты, мужчинам придется к ним присоединиться и начать совместно массово требовать введения БОД в качестве оплаты того труда, который мы вряд ли доверим роботам.

По мнению аналитиков, если все будет именно так, то в конечном счете значительно сократится гендерное неравенство: как только БОД распространится повсеместно, мужчины перестанут бояться потерять работу и постепенно начнут вовлекаться в «женские» профессии, а женщинам больше не нужно будет выбирать между работой и семейной жизнью, и они также смогут осваивать важные STEM-профессии.

Таким образом, заключают эксперты, если человечество не будет цепляться за прошлое и таки покорится неизбежной автоматизации, то бесчувственные роботы сделают всех нас… более человечными.