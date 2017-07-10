За четыре месяца успешно продаваемая PC-версия Nier: Automata, несмотря на мелкие баги, не получила ни одного патча. Square Enix в курсе и уже «спешит на помощь»

Когда один из крупнейших в мире издателей Square Enix объявила, что новейшая Nier: Automata получит право на жизнь не только на консолях, но и в PC-версии счастью фанатов не было предела. Игра получилась вполне удачной, заслужила одобрительные отзывы обозревателей и геймеров и отлично продавалась на всех платформах, в том числе на ПК. Но отгремели медные фанфары, а издатель, почивая на лаврах, занялся глобальным переделом собственного IP-багажа (Deux Ex отложен в долгий ящик, выставленный на продажу студию-создателя Hitman выкупили сами сотрудники вместе с правами на франшизу). Сейчас же, спустя 4 месяца после выхода проекта создаётся стойкое впечатление, что о ПК-игроках просто забыли. Как правило, PC-версия, по умолчанию получает самый полный, окончательный вариант игры, однако Nier: Automata по-прежнему страдает от большого количества «детских» болезней, выявленных ещё на PS4. Промотав магнитную ленту времени на 4 месяца вперёд на сегодня мы вынуждены констатировать, что Nier: Automata не получила ни одного патча, устраняющего баги или содержащего какие-либо существенные правки.

По данным SteamSpy, игра разошлась тиражом почти в 500тыс. единиц, что делает её самым прибыльным проектом для Platinum Games из новейших игр, выпущенных для ПК (Vanquish и Bayonetta продавались куда скромнее). Однако, при всём при этом Vanquish и Bayonetta получили ряд патчей, а выпущенная позже Nier: Automata неожиданно оказалась забыта как безродное дитя.

Несмотря на то, что ситуацию удалось немного поправить с появлением мода FAR от пользователя Kaldaien, исправляющего некоторые ошибки, такие правки вскрыли новые проблемы совместимости и новые баги. В результате, геймеры вынуждены либо бороться с проблемами совместимости, либо мириться с ошибками, существующими в «ванильной» (первоначальной) версии игры.

Для сравнения стоит отметить, что ПК-версия Vanquish портирована студией Little Stone Software. В то время как ПК-версией Bayonetta занималась сама Platinum Games, также Square Enix указала её как единого разработчика Nier: Automata для ПК и консолей.

Судя по всему, Square Enix без зазрения совести оставила PC-версию Nier: Automata на произвол судьбы, и в ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать каких-либо официальных патчей, исправляющих проблемы игрового процесса (а их, на самом деле, много. К примеру, низкий fps даже на минимальных настройках графики, разрешение 900p вместо 1080р и не самое управление в полноэкранном режиме). И это грустно. Честно, безумно грустно.

В пресс-службе Square Enix уже отреагировали на официальный запрос EuroGamer:

«Square Enix и Platinum Games работают совместно с производителями ПК-устройств, такими как AMD, для решения проблем Steam версии игры. В связи с тем, что некоторые проблемы являются фундаментальными, Squre Enix и Platinum Games не могут их исправить самостоятельно. Некоторые вопросы уже успешно разрешены Squre Enix и Platinum Games и мы надеемся достичь аналогичных результатов с другими производителями оборудования. Мы ценим Ваше терпение и поддержку Nier: Automata».

Такое заявление выглядит немного странным и в тоже время вполне ожидаемым. Компания оперативно отреагировала на замечания западных новостных ресурсов и пообещала предоставить патчи в «ближайшем» будущем. НО, зачем, к примеру, Square Enix и Platinum Games помощь AMD и NVIDIA, чтобы исправить проблемы с разрешением или оптимизировать управление в связке «клавиатура+мышь»? Игра также грешит множеством других багов, не имеющих прямого отношения к производителям видеокарт. Да, Square Enix бодро, ничтоже сумняшеся, кормит фанатов рассказами о своей «озабоченности» и светлом будущем уже завтра. Но дождёмся ли?

P.S. И ещё одна деталь паззла: издателем Vanquish и Bayonetta является Sega. А вот многострадальный Deus Ex: Mankind Divided не спускающийся с олимпа плохо оптимизированных ПК-игр, принадлежит перу всё той же Square Enix. На поверку, клятва «вечной» любви к фанатам выглядит как очередной пункт в списке обещаний, которые никто не спешил выполнять…

Источники: DSOGaming, EuroGamer