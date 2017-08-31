На IFA 2017 представили защищенный по стандарту IP68 смартфон Motorola Moto X4

Сегодня, 31 августа 2017 года, на выставке электроники IFA 2017 компания Motorola Mobility представила смартфон Motorola Moto X4. Новинка располагает защитой от пыли, случайных брызг, дождя или даже падения в воду по стандарту IP68.

Задняя панель корпуса отличается «трехмерным» дизайном, анодированным алюминиевым каркасом, а стекло Corning Gorilla Glass защищает смартфон от царапин с обеих сторон. Модель выполнена в 5,2-дюймовом формате, LTPS IPS матрица обладает разрешением 1920×1080 пикселей. В качестве аппаратной платформы используется Qualcomm Snapdragon 630 с рабочей частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 508.

Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, объем хранилища данных — 32 ГБ, с возможностью расширить его с помощью карт памяти MicroSD. Аккумулятор на 3000 мАч поддерживает скоростное зарядное устройство 15W TurboPower, подключаемое через порт USB Type C. Смартфон также получил сканер отпечатков, NFC-модуль для бесконтактных платежей, поддержку двух SIM и 4G диапазона.

Умная камера Motorola Moto X4 с новой функцией определения объектов автоматически использует нужный режим от сканирования визитки до анимации или фильтров для лица. Высокое качество фото и дополнительные возможности обеспечивает комбинация двух — 12-мегапиксельной и 8-мегапиксельной — основных камер и двойной автофокус. За селфи отвечает 16-мегапиксельная камера с режимом адаптации к слабому освещению и новой функцией панорамного селфи, которая обеспечивает более широкий угол захвата.

Отметим, что Moto X4 — первый смартфон Motorola, в который интегрирован Amazon Alexa, следовательно, его владельцу нет необходимости разблокировать смартфон вручную, чтобы начать работу. Для еще большей доступности смартфон также оснащен Moto Key, что позволяет, например, открывать веб-сайты, защищенные паролем, простым нажатием пальца на сканер отпечатков пальцев.

Продажи новых смартфонов Motorola Moto X4 в Украине начнутся осенью, модель будет доступна в двух цветах: Super Black и Sterling Blue.

Технические характеристики Motorola Moto X4:

Размеры и вес 148.35 х 73.4 х 7.99 мм, 163 г Процессор Qualcomm® Snapdragon™ 630, до 2.2 ГГц, графический процессор Adreno 508 ОС Android™ 7.1 Nougat Дисплей 5.2″ Full HD (1080p [1920×1080] / 424 ppi), LTPS IPS, Corning® Gorilla® Glass Память (ROM) 32ГБ, расширение с microSD до 2 ТБ Оперативная память (RAM) 3 ГБ Аккумулятор 3000 мАч, поддерживает зарядное устройство 15W TurboPower Основная камера Две камеры: 12 MP с двойным автофокусом (диафрагма f/2.0, 1.4um), 8 MP ультраширокоугольная 120° (диафрагма f/2.2, 1.12um), двойная выравнивающая цвет LED-вспышка, функция распознавания объектов (сканирование штрих-кодов, QR-кодов, визиток) Фронтальная камера 16 MP, диафрагма f/2.0, 1um, режим панорамного селфи Видео 480p (30 кадров/с), 720p (30 кадров/с), 1080p (60 кадров/с), 2160p (30 кадров/с) SIM Nano-SIM Dual-SIM Разъемы USB Type C, 3,5 мм разъем для наушников Bluetooth® Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz) Сети: GSM/GPRS/EDGE UMTS/HSPA+ 4G LTE NFC + Сканер отпечатков пальцев + Защита от брызг Степень защиты IP68

Источник: Motorola