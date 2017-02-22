Смартфон Samsung Galaxy S8 предстал на новых фото: без кнопки Home и со множеством сенсоров

Через месяц ожидается официальная презентация нового смартфона Samsung Galaxy S8, но ещё до того в сеть просочились фотографии работающего образца нового флагмана.

Судя по фотографиям, компания Samsung решила отказаться от использования аппаратной кнопки Home в смартфоне Galaxy S8. Сенсорные кнопки, которые ранее располагались по бокам от кнопки Home, теперь перекочевали на дисплей. Благодаря такому подходу удалось уменьшить нижнюю грань устройства. Над дисплеем расположено большое количество сенсоров. Вероятно, одним из них является сканер радужной оболочки глаза.

Другой источник уверяет, что, несмотря на отсутствие кнопки Home, сканер отпечатков пальцев останется в Samsung Galaxy S8. Однако он будет перемещён на заднюю панель и расположится слева от объектива основной камеры. К сожалению, фотографии задней панели в утечке не были предоставлены, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Ожидается, что смартфон Galaxy S8 обеспечит возможности, сходные с функцией Windows Continuum. Samsung, якобы, назвала эту функцию DeX.

Как ожидается, официальная презентация смартфона Samsung Galaxy S8 состоится 29 марта в Нью-Йорке, а продажи новинки стартуют с 21 апреля.

Источник: The Verge