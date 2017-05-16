Специалисты DxOMark назвали камеру HTC U11 лучшей из когда-либо протестированных ими камер смартфонов

Специалисты издания DxOMark уже протестировали камеру представленного сегодня смартфона HTC U11. Причём, камера в этом устройстве оказалась настолько хорошей, что смогла набрать 90 баллов – это наиболее высокое значение на сегодняшний день.

Столь высокой оценки камера смартфона HTC U11 удостоилась за высокое качество съёмки, низкий уровень шумов на изображениях и впечатляюще быстрый автофокус. Достичь этого удалось благодаря использованию 1/2,55-дюймового сенсора и фазовой системы автоматической фокусировки dual-pixel. Таким образом, обеспечивается возможность быстрой фокусировки и съёмки качественных изображений даже в условиях недостаточной освещённости. Также специалисты DxOMark высоко оценили качество цветопередачи.

Кроме того, камера смартфона HTC U11 получила лестные отзывы и при оценке качества записи видео. Автофокус в режиме записи видео оказался одним из самых точных среди всех протестированных устройств. Вместе с тем, в процессе записи видео наблюдаются и незначительные недостатки, связанные с потерей детализации и затенением цветов при недостаточном освещении.

В итоге, специалисты DxOMark заявили, что у HTC U11 имеется в наличии «лучшая из когда-либо протестированных камер смартфонов». Напомним, устройство оснащено 12-мегапиксельной камерой UltraPixel 3 с автофокусом UltraSpeed и двойной LED вспышкой. Камера способна записывать видео в Full HD разрешении 1080p с частотой 120 кадров в секунду.

Источник: gsmarena