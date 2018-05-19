Final Space – это микс из «Футурамы», «Стражей галактики», Broken Age Тима Шейфера и еще целого вороха произведений о космосе. Только еще с кровью и достаточно сильной драматической составляющей.

Final Space / «Космический рубеж» Жанр приключения, комедия

Создатели Олан Роджерс, Дэвид Сакс

В ролях Олан Роджерс (Гэри Гудспид), Фред Армисен (Кевин), Том Кенни (Хью), Тика Самптер (Куин), Дэвид Теннант (Лорд Коммандер), Стивен Юн (Като), Коти Галлоуэй (Авокато) и др.

Канал TBS

Год выпуска 2018

Серий 10

Сайт IMDb

Гэри Гудспид — неудачник, который угодил на тюремный космический корабль за случайное уничтожение почти сотни единиц военной техники и одного плохонького ресторана. Находясь в заключении, он записывает видеопослания для девушки, которую видел всего раз в жизни, чинит спутники и ругается с ехидным искусственным интеллектом, пытаясь выпросить себе печенье. В один из сотни одинаковых дней на Гэри в космосе буквально натыкается зеленый колобок с милой мордашкой. Естественно, колобок этот, которого главный герой называет Мункейк, в честь ручной гусеницы, что была у него в детстве, не простой. С него-то и начинается приключение, в котором нашлось место и древнему космическому злу, и карликовому антагонисту с армией дуболомных солдат, и опасности вселенского масштаба.

Получается вполне себе привычная космоопера. Лорд Коммандер, местный злодей, хочет разрушить вселенную, открыв портал в тот самый final space (условное параллельное измерение), а главный герой вместе с друзьями, которых он находит благодаря своей наивности и открытости, противостоит сумасшедшим планам неуравновешенного карлика. Да, не ново. Но вот какое дело – сериал это не портит. Все дело в том, что авторы очень грамотно жонглируют юмористическими и драматическими сценами, вводят новых персонажей и расставляют тут и там небольшие клиффхэнгеры. Оторваться от просмотра очень сложно. Как Гэри выберется из очередной передряги? Пригласит ли он наконец девушку на свидание? Вернется ли один из героев? Все это хочется знать здесь и сейчас, не откладывая.

Вообще, в плане повествования у сериала все в полном порядке. Все десять серий буквально забиты историями, флешбэками, шутками, неплохим экшеном с изрядной долей жестокости и завораживающими космическими пейзажами. Вымученных или филлерных эпизодов нет, сериал смотрится на одном дыхании. Благо серии идут всего по 20 минут.

Сравнения Final Space с другими представителями жанра избежать не получится. При всем желании. Гэри – жизнерадостный дурачок, вобравший в себя черты характера Фрая, Питера Квилла и Зеппа Браннигана. Куин, та самая девушка, для которой Гэри записывает видеопослания, — это Лила и Гамора в одном лице. А Мункейк, милый зеленый колобок, и вовсе оказывается героем сродни Груту или Зубастику из всё той же «Футурамы».

И подобных параллелей можно найти огромное количество. Но главное другое – авторы очень бережно и с уважением относятся к наследию жанра. Все заимствования и отсылки — по делу, они не раздражают, а наоборот, добавляют той самой «ламповости» и приятных ощущений. Вроде и все знакомо, а вроде и что-то новое.

Но главное достоинство Final Space — в отличном балансе юмора и достаточно серьезных эпизодов. Шутки про любовные отношения с холодильником соседствуют с размышлениями об отношениях отцов и детей и о самопожертвовании. А робот с написанным на голове словом Boobs никак не преуменьшает поднятую тему веры в себя. Причем персонажи не давят из себя эту серьезность, все органично, соответствующе ситуации. Легко шутят, горько грустят, весело валяют дурака. А финал сезона – это самая настоящая драма, в которую местами веришь чуть ли не сильней, чем в слезы Макконахи в Interstellar.