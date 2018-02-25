Совершенно вся реклама «Ночных игр» прошла мимо меня. Перед сеансом я посмотрел трейлер, из которого стало понятно, что ждет меня не самая изысканная комедия про везучих дурачков. Во многом все именно так и оказалось, но есть нюансы. И весьма приятные.

Game Night / «Ночные игры» Жанр комедия

Режиссеры Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн

В ролях Рэйчел МакАдамс (Энни), Джейсон Бейтман (Макс), Кайл Чендлер (Брукс), Шэрон Хорган (Сара), Билли Магнуссен (Райан), Ламорн Моррис (Кевин),Кайли Банбери (Мишель), Джесси Племонс (Гэрри)

Студии Aggregate Films, Davis Entertainment, New Line Cinema

Год выпуска 2018

Сайты IMDb

Начинается все стремительно: за первые несколько минут главные герои (Энни и Макс) успевают познакомиться, влюбиться, стать семьей и начинают готовиться к зачатию ребенка. Но все эти события служат скорее фоном, главное, что надо знать о персонажах – они помешаны на азарте и выигрыше. Каждую неделю они собираются в компании друзей, таких же азартных, как и они сами, чтобы размять извилины в очередной игре на смекалку. И все так бы и продолжалось, если бы в какой-то момент Макса не навестил его брат, который, по мнению абсолютно всех окружающих, включая самого Макса, во всем лучше главного героя. Брукс, а именно так его зовут, это типичный мачо, который врывается на вечеринку «ботаников» и решает ее немного взбодрить. Вместо привычных настольных игр он предлагает сыграть в квест в реальной жизни с похищением и расследованием. С этого самого момента все идет не по плану, а комедия про семейные отношения превращается в комедийный детектив – очень простой и без особой интриги, но все же детектив.

О сюжете больше ничего говорить не буду, потому что в «Ночных играх» хоть и не самая закрученная история, но как минимум один внезапный твист и несколько ложных концовок в фильме есть. Повороты сюжета не столько призваны запутать зрителя (до многого легко догадаться), сколько служат комедийному эффекту и подчеркивают некоторую абсурдность происходящего. Да, это не «Шестое чувство», конечно, но и жанр намного легче. В общем, все по делу.

Судя по трейлеру, так и не скажешь, но «Ночные игры» – это смешная комедия. Да, юмор не отличается «тонкостью», нет шуток на двойных смыслах, зато есть неплохое разрушение ожидания и совершенно дурацкие юморные ситуации. Сцена с доставанием пули и эпизод в ивент агентстве просто феерически смешные, хотя, опять же, обходятся простыми средствами.

Похабный юмор ниже пояса тоже есть, как и положено комедии с рейтингом R. Но он совершенно не отвращает, авторам удалось сохранить баланс и не скатиться в откровенную непристойность. В «Ночных играх» нет смакования, персонажи шутят про секс ровно так, как это делают люди в дружеской компании: открыто, но без надрыва и желания эпатировать.

Персонажи под стать происходящему. Они простые, без глубоко прописанных характеров, но очень приятные. Простак Макс, живущий в тени брата, жизнерадостная Энни, любящая подколоть мужа, жуткого вида сосед Гэрри, недалекий красавчик Райан (местный источник идиотских шуток), самоуверенный Брукс – все это типичные герои комедий, что, впрочем, не делает их хуже. Все на своих местах для того, чтобы смешить зрителя.

Впрочем, за всей местной клоунадой стоит достаточно жизнеутверждающая и оптимистическая мысль – нет ничего страшного в том, что ты не первый во всем. Надо быть, а не казаться, и идти собственным путем, поддерживая своих близких и друзей. Понятное дело, подобный посыл не претендует на какую-либо глубину или новизну. Все предельно банально, но иногда неплохо бы себе напомнить, что есть вещи важней выигрыша в игре – будь то «Монополия», карьера или братское соперничество.

Если нет возможности подавить в себе снобизм, лучше, наверное, не идти на этот фильм. Правда, тогда рискуете пропустить не только несколько забойных шуток, но и внезапно неплохую операторскую работу (в фильме есть даже достаточно продолжительная action-сцена, снятая одним планом без склеек), и необычный, как для комедии, саундтрек от Клиффа Мартинеса, автора музыки к «Неоновому демону». Музыкальные композиции явно драматичней происходящего на экране, но уж очень хороши. Их можно смело слушать в отрыве от фильма.

«Ночные игры» – простая комедия, которая быстро выветривается из головы, но оставляет после себя приятное ощущение легкости. Отличный вариант, чтобы развеяться и посмотреть на прекрасную Рэйчел МакАдамс.