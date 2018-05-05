Телесериал Happy!, адаптация одноименного комикса Гранта Моррисона и Дарика Робертсона, – это мрачная рождественская сказка с маньяком, похищающим детей, доктором-садистом, продажными копами, опустившимся героем-алкоголиком, сексом, кровищей и синим летающим единорогом.

Happy! / «Хэппи» Жанр сериал по комиксам, драма, комедия

Создатели Грант Моррисон, Дарик Робертсон

В ролях Кристофер Мелони (Ник Сакс), Ричи Костер (Франсиско «Блу» Скарамуччи), Лили Мирожник (Мередит Маккарти) Медина Сенгхор (Аманда Хансен), Патрик Фишлер (Смуззи), Паттон Освальт (голос Хэппи), Джозеф Д. Рейтмен (Очень плохой Санта), Брайс Лоренцо (Хейли Хансен) и др.

Канал Syfy

Год выпуска 2017

Серий 8

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Бывший полицейский Ник Сакс окончательно опустился. Он похож на бомжа, почти всегда пьян, ест таблетки горстями, непрерывно матерится и ни в грош не ставит чужую жизнь. Единственная его забота – найти деньги на выпивку, подрабатывая наемным убийцей. Во время очередного задания, в ходе которого Ник убивает сразу четырех наследников крутого мафиозного клана, он получает пулю в бок и сердечный приступ. В себя бывший коп приходит в больнице, где все считают, что один из убитых перед смертью передал ему секретный пароль к файлу, содержащему важные для мафии сведения. Но главная проблема все же в другом. Ник начинает видеть маленького летающего синего осла с розовым, похожим на леденец рогом, несоразмерно большими зубами и огромным носом (тот еще уродец!). Идея сочетать виски, амфетамины и лекарства была однозначно не самой удачной. Вот только Хэппи, именно так зовут нахальную летающую лошадь, совсем не галлюцинация, он воображаемый друг маленькой девочки, украденной в канун Рождества маньяком. И только Ник Сакс сможет спасти ее и других детей от чего-то страшного.

Да, я отлично отдаю себе отчет в том, что синопсис сериала звучит как описание наркотического трипа, но дайте Happy! шанс и вы, скорее всего, влюбитесь в это шоу. Под маской горячечного бреда здесь прячется очень трогательная история о семейных ценностях, об эмоциональном выгорании ежедневно сталкивающихся с грязью и злом работников правоохранительных органов, о проблемах, которые в связи с этим ждут их семьи, о сложности восприятия себя как родителя, об ответственности, сострадании, о том, что все мы немножко дети, сколько бы лет нам ни исполнилось. А еще это достаточно злая сатира, в которой высмеиваются общество потребления, культ Рождества и других маркетинговых праздников, современные телешоу, детские программы и игрушки, клубы анонимных алкоголиков, разнообразные гадалки и экстрасенсы и т.д.

Львиная доля шарма Happy! – в диалогах Ника Сакса и Хэппи. Циничный, сыплющий через слово ругательствами, повидавший в этой жизни все бывший коп — против веселого, слишком разговорчивого и видящего во всем только положительные стороны воображаемого друга, который понимает причину своего появления и принимает свою недолговечность. Начав с откровенной вражды, странная парочка к концу сериала становится настоящими напарниками, сражающимися за все хорошее против всего плохого.

Да, в процессе этой битвы многим людям придется умереть, причем умереть максимально болезненным и кровавым способом, но что уж поделать, у Ника Сакса собственный метод решения проблем. Happy! – кровавый, брутальный, максимально нецензурный сериал, но зачастую все имеющееся здесь насилие немного показушное, комиксовое. Кровь похожа на сироп, персонажи немного карикатурные и добро обязательно победит.

Наверняка вам хорошо знакомо лицо Кристофера Мелони, исполнителя главной роли в Happy! Он снялся в трех десятках фильмов и не меньшем числе сериалов. Вечный актер второго плана, от которого никто уже не ждет чего-то особенного. Что ж, как оказалось, Кристофер Мелони еще способен удивить. Такое впечатление, что роль Ника Сакса писалась специально под него, настолько органично, точно, идеально он в нее вписался. Лучшего актера не стоило и желать. И откуда только взялись актерский талант и экспрессия!

Кстати, Сакс в фильме не очень похож на Сакса в оригинальном комиксе 2012-13 гг. Мало того, Happy! – тот редкий случай, когда киноадаптация на голову лучше первоисточника. Персонажи здесь глубже и лучше проработаны, история многограннее, в ней появилось множество дополнительных сюжетных линий и персонажей, шутки смешнее и т.п. Даже удивительно.

Прокат Happy! на канале SyFy закончился еще три месяца назад, но мы не могли оставить вас без рецензии на один из лучших сериалов 2018 г., поэтому приурочили ее к релизу шоу на Netflix. Кстати, там есть и официальная русская дорожка, далеко не самая плохая.

К концу короткого первого сезона все сюжетные линии, как и в оригинальном комиксе, оказываются завершенными, причем вполне логично. Тем не менее, авторы оставили задел на будущее и сериал уже продлен на второй сезон. Хорошо это или плохо, решайте сами. Нам же будет очень приятно увидеться со столь неординарными персонажами еще раз.