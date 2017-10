Hob: мальчик и робот

Мы говорим Runic Games – подразумеваем Torchlight и Torchlight II. Естественно, от команды, созданной выходцами из Blizzard, мы ждали третьей части полюбившейся всем action/RPG, как вдруг в 2015 г. Runic огорошила всех анонсом action/adventure Hob в совершенно новом сеттинге с новыми героями. Что ж, умение ломать шаблон и пробовать себя в новых областях важно для разработчиков игр. А тем временем та самая Hob уже вышла и оказалась очень необычной и атмосферной action/adventure.

Hob Жанр action/adventure

Платформы Windows, PlayStation 4

Разработчики Runic Games

Издатель Runic Games

Сайты runicgames.com, Steam

Маленький мальчик в красном плаще (где-то мы это совсем недавно видели!) приходит в себя в очень странном помещении. Точнее, он просыпается от того, что кто-то ломает дверь в его убежище. Кто-то – это большой, но очень вежливый безмолвный робот, который освобождает пленника и выводит его наружу. В мир странных животных, удивительных растений и необычайных механизмов. Мальчик (мальчик ли?) должен исследовать этот мир, понять, что с ним не так, и помочь роботам и другим жителям этой странной планеты (планеты ли?) освободиться от овеществленного зла, постепенно поглощающего их обитель.

Мальчик очень скоро сталкивается с черной когтистой жижей, поглощающей планету, и… получает смертельную дозу яда. Робот спасает ребенка, отрубив ему руку и прикрепив вместо нее свою собственную механическую конечность. Теперь мальчик-киборг готов к путешествию – с помощью могучей механической руки он может проламывать стены, активировать механизмы, сокрушать врагов.

Как и в недавней RiME, у которой с игрой Runic Games очень много общего, в Hob совсем нет текста. Ни слова диалога, ни буквы описания. Мальчик, роботы и другие существа, населяющие мир игры, разговаривают на тарабарском наречии и никаких субтитров здесь не предусмотрено. История подается в виде игровых событий, без всяких комментариев и объяснений, так что каждый может додумывать историю, приведшую к текущей ситуации самостоятельно. Единственная подсказка – небольшой комикс без текста, опубликованный на сайте Runic. Основное, что вы из него узнаете, это что ваш герой далеко не первый, кто пытается спасти этот мир. Собственно, это же можно понять и по превратившимся в песчаные статуи меченосцам, разбросанным по миру, от них мы получаем осколки меча, и ржавеющим роботам, которые поделятся с нами осколками памяти, необходимой для активации спецспособностей.

Мир Hob действительно необычен. Здесь по густой траве бродят странные, похожие на жирафов звери, здесь живут шестиногие черепахо-улитки и горбатые зайце-кенгуру. Здесь деревья похожи на трубы огромной машины, а трубы — на вены, пронизывающие весь мир. Здесь в подземельях работают колоссальные механизмы, которые обслуживают такие же роботы, как тот, что освободил вас, а под слоем жижи заточены огромные Властелины леса. Здесь рядом с попугайчиками порхают странные одноглазые существа-грибы, которые умеют телепортироваться. Здесь очень красиво, но все еще не очень спокойно.

Наш безымянный герой будет постепенно освобождать фрагменты игрового мира от чужого присутствия, одновременно с этим поднимая из глубин новые куски планеты. Мир Hob – это большая шкатулка с секретом, стоит только повернуть невидимую шестерёнку, нажать на потайную кнопку, и она раскроется, превращаясь в нечто совершенно иное, прекрасное и величественное. Что-то подобное мы видели в Monument Valley и в Monument Valley 2, но в значительно меньших масштабах. В Hob действия вашего героя, его путешествия в механическое брюхо мира, поднимают на поверхность целые острова и изменяют внешний вид уже знакомых областей. Такое впечатление, что вся планета здесь (планета ли?) – трансформер колоссальных размеров, по поверхности которого мы ползаем.

Трансформация мира и открытие новых способностей механической руки позволяют вам попасть в до сих пор недоступные части мира, а значит, поискать секреты, которых в Hob более чем достаточно. Фрагменты меча, усиливающие ваше оружие; спрятанные в гигантских бутонах фрагменты сердец, увеличивающие количество жизни; и фрагменты памяти, расширяющие возможности применения спецспособностей. Деньги, необходимые на покупку новых умений, схемы этих самых умений, фрагменты знаний о прошлом мира (все так же без единой буквы, только образы), коллекционные предметы. Секретов много, спрятаны они неплохо, так что охота за сокровищами – еще одно развлечение в Hob.

Стоит учитывать, что путеводного лиса, как в RiME, у вас нет, а так как мир Hob многоуровневый и порядком запутанный, ориентация составляет серьезную проблему. Сначала нужно понять, как попасть в то или иное место, затем оценить, имеются ли у вас все необходимые для этого умения, а потом собственно добраться до очередного секрета.

Сама же акробатическая часть игры не так уж и сложна, если понимаешь, что необходимо сделать. Есть, правда, пару моментов на скорость и пару мест с не очень удобной камерой, в которых в адрес разработчиков прозвучит изрядное количество нелестных комментариев, но в целом как платформер Hob не очень сложная. То же самое можно сказать и о боевой части. Да, в игре есть бронированные противники, которые могут прибить вас чуть ли не одним ударом, но если вовремя вспомнить о вашей механической руке, справиться с ними можно и вовсе без улучшений оружия и умений. В некоторых случаях противников можно просто обежать, но иногда уничтожение врагов – обязательное условие открытия проходов в сюжетные подземелья.

С точки зрения графики Hob вряд ли сможет претендовать на приз от NVIDIA за самый технологичный движок, зато с легкостью возьмет какую-нибудь BAFTA за художественную выразительность. Этот мир, в котором живое и неживое перетекает одно в другое, могли бы построить ацтеки, если бы ацтеки были бы инопланетными роботами.

Обратите внимание и на официальный саундтрек Hob, который можно приобрести в FLAC-качестве как DLC. Автор музыки – композитор Мэтт Оулмен, тот самый, чье треки звучат в Diablo, StarCraft, Diablo II, Diablo II: Lord of Destruction, World of Warcraft: The Burning Crusade, Torchlight и Torchlight II. В Hob музыка настолько сливается с картинкой, что, кажется, буквально растворяется в этом удивительном пейзаже.

Hob – удивительное, очень трогательное путешествие по прекрасному миру, который не перестанет удивлять вас до самой последней минуты. Настоятельно рекомендуем.

P.S. Пожалуй, единственный большой недостаток Hob – то, что это не Torchlight III, все-таки от Runic мы ждали именно эту игру. Впрочем, несмотря на почтенный возраст, Torchlight и Torchlight II до сих пор неплохо играются. После Hob мне почему-то захотелось перепройти именно эти игры.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Необычный сеттинг; симпатичный мир и его обитатели; система трансформации уровней; саундтрек Минусы: Элементы платформера изредка напрягают; небольшие проблемы с ориентацией на уровнях Вывод: Очень красивое и атмосферное приключение от создателей Torchlight и Torchlight II

Roccat рекомендует: