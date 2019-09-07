Первая часть Оно, рассказывающая о детстве “Клуба неудачников”, неожиданно стала одной из лучших экранизаций Стивена Кинга. Со второй частью Андрес Мускетти, увы, оплошал.

It: Chapter Two / «Оно 2» Жанр Ужасы

Режиссер Андрес Мускетти

В ролях Билл Скарсгорд (Оно/Пеннивайз), Джеймс Макэвой/Джейден Либерхер (Билл Денбро), Джей Райан/Джереми Рэй Тейлор (Бен Хенском), Джессика Честейн/София Лиллис (Беверли Марш), Билл Хейдер/Финн Вулфхард (Ричи Тозиер), Джеймс Рэнсон/Джек Дилан Грейзер (Эдди Каспбрек), Айзая Мустафа/Чоузен Джейкобс (Майк Хенлон), Энди Бин/Уайт Олефф (Стэнли Урис) и др.

Компании Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Vertigo Entertainment, Rideback, KatzSmith Productions

Год выпуска 2019

IMDb

С момента первого сражения с жутким клоуном Пеннивайзом прошло 27 лет, пути “Неудачников” разошлись, герои покинули Дэрри, выросли и, как оказалось, напрочь позабыли многие события из своего детства. Как будто и не было жутких убийств детей, не было битвы в канализации, да и Клуба не было. В проклятом городке остался лишь Майк Хенлон, устроившийся на работу в местную библиотеку, в которой он надеется найти больше информации о прошлом Дерри, об Оно и том, как его можно остановить раз и навсегда, если монстр все-таки проявит себя. Опасениям Хенлона, увы, предстоит сбыться, люди в Дэрри снова начинают исчезать, а через какое-то время у канализационных стоков появляются их изувеченные тела. Оно зализало раны и проголодалось, и Майку приходится звонить старым друзьям с просьбой сдержать данную когда-то клятву и вернуться в город. Потерявшие память “неудачники” собираются вместе, не до конца понимая, что их ждет впереди.

Вторая половина романа на самом деле не столько про возвращение домой или борьбу с иноземной кровожадной сущностью, сколько про осознание себя и попытки избавления от психологических травм, полученных еще в детстве и вытесненных в бессознательное. Каждый из покинувших Дэрри друзей многого добился в жизни, но по-настоящему счастливым стать так и не смог, сказалось непростое прошлое. И мы сейчас говорим не только про кровожадного клоуна. Книга акцентирует на том, что родители сделали все возможное, чтобы искалечить психику своих чад. Дети сталкиваются с домашним насилием, полным игнорированием или, наоборот, гиперпротекцией, и именно эта нездоровая ситуация в первую очередь приводит к появлению “Клуба неудачников”.

Не уделив этому моменту достаточно внимания в первом фильме, Мускетти оказывается неспособен правильно отобразить развитие персонажей во втором. Там, где у Кинга мы встречаем внешне состоявшихся, но на самом деле сломленных людей, у Мускетти в кадре заурядные, скучные взрослые. Билл стал популярным писателем и сценаристом, и единственная его проблема в жизни — никому не нравятся концовки его произведений (о, ирония, Андрес). Он женат, но жена совершенно непохожа на Беверли, хотя должна, и это сходство имеет большое значение для Денбро. Бен Хенском — известный архитектор, он богат, но одинок и до сих пор носит в кошельке листок с пожеланием от Бев. Ричи — популярный комик и тоже холост, после череды неудачных отношений. Эдди занимается оценкой рисков и женился на точной копии своей матери. Беверли посвятила себя дизайну одежды и замужем за таким же абьюзивным садистом, каким был ее отец. Стэнли Урис даже во взрослом возрасте продолжает оставаться трусливым и скучным Стэнли. Мускетти совершенно не интересна жизнь героев вне Дэрри, он намечает ее грубыми мазками и спешит убрать из кадра, никогда к ней не возвращаясь, лишая таким образом ленту сразу нескольких хороших сюжетных линий. Никаких Одры и Тома в Дэрри, извините.

Хотя на роль взрослых героев и пригласили состоявшихся, именитых актеров, они немного теряются на фоне талантливых детей из прошлой части, в основном потому, что им играть-то особо нечего. Непродолжительная радость встречи сменяется беготней по городу с выпученными глазами и периодическими криками ужаса, вызванными очередным появлением Пеннивайза или одного из его чудовищ. Нужно было сильно постараться, чтобы пригласить в фильм Макэвоя и не дать ему материала, с которым можно было бы работать, но Мускетти справился. К счастью, как и книга, фильм изобилует флешбеками, так что молодые актеры порадуют зрителя своим присутствием.

Оно — одно из моих самых любимых произведений Стивена Кинга, поэтому я могу слишком резко реагировать на отход от канона, но даже не фанат согласится, что ситуация, когда на фильме ужасов никто не вскрикивает от испуга, зато весь зал регулярно смеется, не вполне нормальна. Однако это именно то, что происходило на сеансе. По количеству шуток вторая часть Оно может дать фору очередному фильму от Marvel. Добавьте сюда еще намеренно комичные, чуть ли не диснейлендовские, морды у большинства новых монстров, откровенно идиотскую финальную битву, обязательную в наше время и ровным счетом ничем не мотивированную смену ориентации одного из ключевых персонажей и приторно-сладкий хэппи энд, переворачивающий оригинальную концовку с ног на голову, и получите примерное представление о происходящем на экране. Как так вышло? Все просто, Кэри Фукунага на этот раз не работал над сценарием, эту задачу поручили Гэри Доберману, известному исключительно по сценариям для третьесортных хорроров вроде Аннабэль.

Но, несмотря на большое количество претензий, фильм провальным назвать нельзя — спецэффекты хороши, некоторые шутки просто уморительны, страшные моменты встречаются. Макэвой — глыба и делает все возможное, чтобы спасти плохо прописанную роль, да и молодые актеры все еще выше всяких похвал, а Пеннивайз Билла Скарсгорда сам по себе успел стать современной классикой ужаса. Просто как экранизация одного из главных романов Стивена Кинга Оно 2 никуда не годится.