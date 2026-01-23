"Книга Эмиля" Иллариона Павлюка: светлая книга о темноте

Украинский писатель и военный Илларион Павлюк уже успел навсегда вписать свое имя в современную украинскую литературу как минимум благодаря роману «Я вижу, вас интересует тьма», разошедшемуся тиражом более 160 тысяч экземпляров и превратившему автора в настоящий коммерческий феномен. Также отмечу замечательную книгу «Танец недоумка», которая имеет большую когорту своих фанатов. Теперь писатель возвращается с новым романом «Книга Эмиля», над которым работал пять лет, и это уже не психологический триллер, а мифологически-темное фэнтези с элементами магического реализма и глубокой психологической драмы. Каким получилось это произведение, стоит ли оно внимания и какие у него недостатки я расскажу в рецензии ниже.

"Книга Еміля" Від 490 грн. Плюсы: качественное издание с суперобложкой; мощная эмоциональная глубина произведения; мастерское изображение эволюции главного героя; реалистичный и симпатичный главный герой; кинематографичность и динамичный стиль письма; автобиографические элементы произведения; необычное и удачное сочетание психологической драмы с фэнтези и магическим реализмом; многослойная символика для тех, кто любит интеллектуальные квесты Купить в "Видавництво Старого Лева" Минусы: перегруженная и запутанная фэнтезийная составляющая; чрезмерное количество символов, аллюзий и скрытых смыслов; некоторые персонажи раскрыты поверхностно; определенная хаотичность событий Купить в "Видавництво Старого Лева" 8.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Книга Эмиля» / «Книга Еміля»

Автор Илларион Павлюк

Издательство «Издательство Старого Льва»

язык украинский

Количество страниц 784

Обложка Твердая

Год издания 2025

Размер 130×200 мм

Сайт starylev.com.ua

В основе романа лежит история девятилетнего мальчика Эмиля, который совершенно не умеет спать. Его мама Ольга учительница, и она постепенно теряет память из-за невыносимого горя после смерти старшего сына Левка. Она забывает собственное имя, события, а иногда даже не узнает Эмиля. В поисках покоя, они убегают с теплого украинского юга на далекий заснеженный северный остров, где временно поселяются в пустой школе.

В один из первых дней на новом месте Эмиль слышит звонок старого телефона. Мальчик поднимает трубку и слышит голос давно умершего брата Левка, который умоляет спасти его и вернуть обратно. Этот звонок запускает сногсшибательное путешествие по мирам, где перед мальчиком возникают недетские вопросы, сложные события и невероятные существа из скандинавской мифологии. А еще именно от Эмиля часто будет зависеть судьба мира.

Илларион Павлюк как-то сказал, что его суперхит «Я вижу вас интересует тьма» это темная книга о светлом, а новый роман «Книга Эмиля» это светлая книга о темном. И это действительно так, ведь несмотря на всю тяжесть тем о горе, потере и семейной травме, роман имеет какую-то странную светлую ауру надежды. Однако читательские отзывы в Интернете оказались очень разными, поэтому готовясь к написанию этого материала я, как всегда, пошел смотреть мнения других по поводу этой книги и сравнивать их со своими впечатлениями. Должен сказать, что давно я не видел настолько поляризованных отзывов, и неожиданно все они совпадали с моими мыслями.

Одни читатели называют книгу шедевром, сравнивают с произведениями Нила Геймана и Рэя Брэдбери, а другие жалуются на чрезмерную сложность, перегруженность символизмом и ощущение странной мешанины жанров. Также должен сказать, что роман вошел в длинный список престижной премии «Книга года BBC 2025», но не попал в короткий.

Так стоит ли вам тратить время на это монументальное издание популярного украинского писателя почти на 800 страниц? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в том, чем на самом деле является «Книга Эмиля». Ведь попытаться вписать этот роман в узкие рамки одного жанра означает уже в начале неправильно понять авторский замысел.

Илларион Павлюк мастерски создает многослойный текст, где темное фэнтези на основе скандинавской мифологии переплетается с психологической драмой о горевании и элементами магического реализма. Здесь повседневная реальность позднесоветских времен постепенно смешивается с мистическими событиями, а дальше закручивается такой невероятный сюжет, которому позавидует даже сам маэстро Хаяо Миядзаки. Кстати, именно его аниме мне постоянно напоминала эта книга. Какие-то такие у меня ассоциации.

Писатель серьезно углубляется в скандинавскую мифологию, органично вплетая ее в повседневную реальность романа. А центральным образом книги является маяк, который автор переделывал трижды, поэтому в финальной версии он стал местом пересечения различных мифологий (к выше упомянутой скандинавской можно еще добавить египетскую) и языков, узлом адекватности и относительной стабильности на пересечении девяти миров и тех причудливо-странных событий, которые здесь происходят.

Илларион Павлюк рассказывал, что менял большинство мифологических названий в книге, оставляя много скрытых смыслов и отсылок, но роман можно читать и без их разгадывания, получая удовольствие от самой истории. Это важно знать и понимать, потому что именно чрезмерная символичность и много интеллектуальных квестов стали одним из самых больших камней преткновения для части аудитории в интернете. Для меня их также было слишком много, поэтому я, наверное, присоединюсь к этой когорте читателей.

Роман «Книга Эмиля» полон психологической глубины и это несмотря на свой фэнтезийный антураж. Прежде всего это драма о горе, ведь мама Эмиля Ольга постоянно забывает кто она такая, и каждый день мальчик напоминает ей обо всех важных событиях, которые она хочет забыть из-за большого горя. И здесь, возникает сложный вопрос, стоит ли напоминать человеку, что он стремится забыть? И есть ли право у ребенка заставлять мать помнить, если эта память убивает ее изнутри?

Это произведение также имеет автобиографическую основу. Писатель называл эту книгу своим самым личным произведением, способом «принять темные страницы собственного детства и не прекратить мечтать». Сам автор в детстве также жил с родителями в школе, поэтому многие персонажи и локации из книги имеют реальные прототипы. Наверное, это придает тексту более глубокой личности, которая действительно чувствуется во время чтения.

Илларион Павлюк пишет легко и динамично, что является серьезным плюсом для имеющегося объема книги в почти 800 страниц. Роман кинематографический, экнеш сцены описаны мастерски, диалоги реалистичные и увлекательные. Автор часто меняет точки зрения, что позволяет показать события глазами разных участников и улучшает понимание общей картины, которое здесь часто точно необходимо.

Как вы поняли, и видите на фотографиях, это книга-кирпич, но она читается на удивление быстро, хотя и требует концентрации. Это не легкий триллер для быстрого чтения в метро, а скорее медитативное путешествие, требующее внимания и эмоционального вовлечения.

Самая большая претензия к роману касается его фэнтезийной составляющей. Многие читатели считают, что реалистичная линия о маме, которая не может отпустить погибшего сына, и живого мальчика, растущего в тени этого горя, это мощно, честно, а еще больно. Но многим не зашел именно этот фэнтезийный слой книги, который будто затмевает реальную трагедию.

И тут я не согласен, хотя и согласен с тем, что путешествие по Девяти Мирам, колодцы Судьбы, маяк как точка пересечения мифологий и другие фантастические элементы романа часто превращаются в запутанную мешанину. Однако это и есть важный способ показать травму главного героя, а еще горе его матери. Именно через подобные фантасмагорические события и вымышленные элементы герои проще проживают свое горе, имеют шанс его преодолеть и жить дальше.

Но все же отмечу, что читатель иногда действительно может чувствовать себя уставшим от постоянного разгадывания набросанных автором символов, аллюзий и скрытых смыслов. Иногда хочется просто переживать историю, а не складывать интеллектуальный пазл и вот как раз с этим «Книга Эмиля» часто не справляется.

Часть аудитории также считает главного героя Эмиля слишком идеализированным и сообразительным для своего девятилетнего возраста. Но это они наверняка давно, или вообще, не читали романы Стивена Кинга. Его дети часто намного умнее и отважнее взрослых и никто как будто на это не жалуется. А мальчик Эмиль иногда реально действует и рассуждает как взрослый, однако я это объясняю личными обстоятельствами, его необычностью и горем в семье, которое заставило этого персонажа быстро повзрослеть. Вот и все.

Есть жалобы и на затянутые описания различных приколов со временем и реальностью, а еще на много хаотичных событий. И здесь я согласен, потому что иногда у меня возникало ощущение, что автор перемудрил, когда пытался вместить в один, хоть и большой роман, так много идей, слоев, отсылок и тому подобное.

В то же время именно эта сложность, фактическое требование к сотворчеству и разгадыванию символов кому-то очень нравится и именно от этого они в восторге и я их также понимаю. Именно они видят в «Книге Эмиля» удачное сочетание психологической драмы и темного фэнтези, сравнивают Павлюка с Нилом Гейманом и Рэем Брэдбери, восхищаются кинематографичностью, профессионально проработанным финалом и глубокой работой с темами травмы и потери. Ну и куда же без отношений родителей и детей.

Само издание выглядит достойно. У него твердый переплет, офсетная бумага и качественная печать. Обложку и суперобложку создавала творческая студия «Аграфка», и она сразу сигнализирует о жанровости произведения, по крайней мере о его фантосмагоричности. Иллюстраций здесь нет, как и карт (хотя суперобложка и является фактически картой), но есть ляссе, за что я очень благодарен, и цветовой срез.

Так стоит ли вам читать «Книгу Эмиля»? Это уже зависит от того, чего вы от нее ожидаете. Если вы любите, когда обыденность переплетается с мифологией, цените интеллектуальные квесты, многослойные миры и скрытые смыслы, если готовы потратить время на разгадывание символов и не боитесь сложных психологических тем о горе и потере, тогда это издание точно для вас. Если же вы ищете легкого быстрого чтения или предпочитаете читать простые истории без многослойного символизма, то, наверное, лучше проходить мимо. Или прочитать «Я вижу, вас интересует тьма» или «Танец недоумка». Они легче и проще, хотя смыслов и важных тем там также очень много.