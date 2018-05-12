Фильмы с Мелиссой Маккарти – это как фильмы с Адамом Сэндлером когда-то. Одного имени достаточно, чтобы получить приблизительное понимание того, что тебя ждет в кино.

Life of the Party / «Душа компании» Жанр комедия

Режиссер Бен Фэлкон

В ролях Мелисса Маккарти (Диана), Гиллиан Джейкобс (Хелен), Дебби Райан (Дженнифер), Люк Бенвард (Джек), Адриа Архона (Аманда), Стивен Рут (Майк), Кристина Агилера

Студии Warner Bros. Pictures, New Line Cinema

Год выпуска 2018

Сайт IMDb

Мелисса Маккарти уже не первый год играет хамоватых, не очень умных и далеко не самых приятных героинь. В «Душе компании» эту рабочую схему решили не менять. Режиссер Бен Фэлкон, который по совместительству еще и муж Маккарти, снял самую что ни на есть заурядную комедию про немолодую взбалмошную тетку.

Диана (Меллиса Маккарти) – домохозяйка за 40, у которой все хорошо: у нее есть муж, дочь учится в университете, быт устроен. Но внезапно супруг требует развода. Женщина смиряется с неизбежным и принимает не самое очевидное решение — закончить университет, который она когда-то бросила ради семьи. Естественно, учиться Диана будет вместе со своей дочерью. Собственно, на столкновении поколений и предполагалось строить юмор, но что-то пошло не так. Если совсем упростить, схема фильма следующая: плохие шутки – плохие шутки – ужасные шутки – одна смешная сцена – еще больше плохих шуток – песня Кристины Агилеры – приторный финал. Получилось что-то на уровне российских комедий.

Похабщина и откровенная глупость могут быть очень смешными (как у Кевина Смита, например), но это не тот случай. Настолько натянутых и неумелых шуток про секс и половые органы еще надо поискать. Очень часто во время просмотра возникает ситуация, когда ерунду говорят персонажи на экране, а стыдно тебе. Довершают картину истинного киношного ужаса бесконечные диалоги, как будто сочиненные на ходу во время съемок. Они настолько бессмысленные, что очень скоро превращаются в белый шум. Что и как говорят – неважно, хочется только, чтобы это быстрее закончилось. С диалогами связано еще одно странное обстоятельство – персонажи почти все время разговаривают в полной тишине. На фоне нет ни приглушенной музыки, ни каких-либо бытовых звуков, что только усиливает чувство дискомфорта. Кино буквально неуютно смотреть, потому что постоянно кажется, что перед тобой не финальный продукт, а черновая версия.

Иногда от критического переизбытка идиотизма и несмешных шуток все-таки становится смешно, но это, скорее, смех отчаянья. Такая себе разновидность стокгольмского синдрома, когда начинаешь в откровенной безвкусице искать хоть что-то, за что можно зацепиться. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что ровно одна смешная сцена в фильме есть – общение в кабинете адвоката. Но рискну предположить, что получилась она случайно. Ведь даже самые унылые люди иногда могут смешно пошутить.

Правда, эта самая единственная забавная сцена сразу же компенсируется невыносимым зрелищем для самых стойких. Смотреть, как женщина за 40 целуется с двадцатилетним парнем, хватая его по-всякому, смогут далеко не все.

Стыдно ли такое смотреть? Стыдно. Стыдно ли над подобными комедиями смеяться? Стыдно. Я не могу найти ни одной причины, чтобы хоть кому-то посоветовать сходить на данный фильм. В нем плохо решительно все, держитесь подальше. А если есть невыносимое желание посмотреть на Мелиссу Маккарти (мало ли), лучше гляньте Spy, он хотя бы веселый.