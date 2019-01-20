Mary Queen of Scots 2018 (это уже третий фильм с таким названием) – новая попытка рассказать трагическую историю жизни и смерти Марии Стюарт, в этот раз как историю борьбы женщин против мужского шовинизма. По сути – это феминистский манифест, упакованный в обертку исторической драмы.

Mary Queen of Scots / «Мария – королева Шотландии» Жанр историческая драма

Режиссер Джози Рурк

В ролях Сирша Ронан (Мария Стюарт, королева Шотландии), Марго Робби (Елизавета I, королева Англии и Ирландии), Дэвид Теннант (Джон Нокс), Джек Лауден (лорд Дарнли), Мартин Компстон (Ботвелл), Джо Элвин (Роберт Дадли), Брендан Койл (Мэтью Стюарт), Гай Пирс (сэр Уильям Сесил), Мария-Виктория Драгус (Мария Флеминг), Джемма Чан (Элизабет Хардвик), Измаэл Крус Кордова (Давид Риччо) и др.

Студии Focus Features, Working Title Films

Год выпуска 2018

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События жизни королевы Марии хорошо задокументированы от рождения до самой трагической смерти. Бесспорно, есть несколько позволяющих двоякое толкование эпизодов, до сих пор вызывающих яростные споры историков, но в целом никакой тайны в отношениях Марии и Елизаветы нет. Тем не менее, взглянув на судьбы двух королев через призму феминизма, Джози Рурк представляет их как попытку двух сильных женщин противостоять мужскому диктату. К сожалению, к концу фильма режиссер приходит к мнению, что эта попытка провалилась. Мария расплатилась за свою дерзость жизнью, Елизавета же, в попытках выжить в обществе мужчин и сохранить власть, потеряла женское естество, по сути став мужчиной.

Концепция, безусловно, интересная и имеющая право на жизнь, но несколько не вяжущаяся с заявленной историчностью картины. Так, например, эпизод с третьим замужеством королевы, показанным в фильме как предательство и насилие, не соответствует действительности, ведь Мария действительно любила Джеймса Хепбёрна, писала ему любовные сонеты, и именно ее безрассудство с этим браком привело в итоге к отречению от престола. Точно так же слухи о гомосексуальности Генриха Стюарта, второго мужа королевы, и ее секретаря Давида Риччо, действительно убитого у нее на глазах, ничем не подтверждены и являются не более чем допущением сценаристов. То же самое можно сказать и о мифической встрече Марии и Елизаветы I, придуманной Фридрихом Шиллером для большей драматичности.

В принципе, все эти допущения можно было бы простить фильму, если бы на них не накладывались другие спорные решения сценариста и режиссера. Например, навязчивая политкорректность картины. Да, это полностью соответствует современному тренду, но от этого не выглядит менее нелепо, особенно в те моменты, когда дело касается реальных исторических личностей. Процедура подбора фрейлин королевы строго регламентирована, мало того, точно известно, как выглядела Элизабет Тальбот, графиня Шрусбери, которая охраняла Марию Стюарт в Англии, и она совершенно точно не была азиаткой. Как совершенно точно не был афро-англичанином ни один из членов Тайного совета королевы Елизаветы. И как будто этого мало, режиссер намеренно выдвигает на передний план чернокожих артистов массовки, что сильно бросается в глаза и выглядит просто глупо. Подобные решения выглядят вполне адекватно на театральной сцене, как в том же мюзикле Hamilton, и даже необходимыми в сериалах о наших современниках, таких как Sex Education, рецензию на который вы найдете на соседних страницах, но в историческом кино вызывают только раздражение.

Чтобы довершить картину псевдоисторичности Mary Queen of Scots, авторы вложили в уста Марии слова, которые в XVI веке звучат просто странно. О свободе вероисповеданий и веротерпимости, о естественности сексуальных наклонностей человека, о мужском шовинизме и желании женщин играть большую роль в общественной жизни. Совершенно правильные, но абсолютно современные истины. Такие лозунги отлично подходят суфражисткам конца XIX века или феминисткам середины XX века, но не рьяной католичке XVI столетия.

Mary Queen of Scots – дебютный кинофильм Джози Рурк, британского театрального режиссера, ставящего инновационные и рискованные спектакли. Рурк – первая женщина главный режиссер лондонского театра Donmar Warehouse и вообще первая женщина, занимающая столь высокую позицию на лондонской театральной сцене. Неудивительно, что Mary Queen of Scots — в большей мере именно театральная постановка, чем фильм. Некоторые мизансцены фильма могут быть практически без изменений перенесены на театральные подмостки. Например, та же встреча Марии и Елизаветы среди сохнущего полотна – очень красиво и очень символично. Или сцена казни в финале.

На театральность работает и отзеркаливание многих сцен, происходящих как бы одновременно с обеими королевами; напыщенность и вычурность костюмов; намеренно сценический грим Марго Робби. Mary Queen of Scots — действительно очень красивый фильм. Здесь есть и шикарные виды горной Шотландии, и богатые декорации, и дорогие красивые платья, которые очень идут обеим исполнительницам главных ролей.

Вообще, Mary Queen of Scots стоит смотреть хотя бы ради игры Сирши Ронан и Марго Робби. Первая создала яркий образ очень дерзкой, несломленной до самой последней секунды Марии Стюарт. Роль шотландской королевы в кино исполняли такие заметности как Кэтрин Хепбёрн (4 Оскара) и Ванесса Редгрейв (Оскар), и Сирша Ронан выглядит вполне на уровне этих звезд. Марго Робби же показала с очень необычной стороны Елизавету I. Ее королева-девственница – это потерянная, в чем-то даже беспомощная женщина, которая должна притворяться сильной, чтобы выжить в мире мужчин. За эту работу Марго Робби номинирована на BAFTA Awards за лучшую женскую роль второго плана, но нам кажется, что подобной номинации, только за главную женскую роль, заслуживает и Сирша Ронан. Еще две BAFTA-номинации фильма – за лучшие костюмы и грим, тоже выглядят вполне уместными.

В отличие от недавнего Outlaw King, также посвященного истории Шотландии, в Mary Queen of Scots практически нет батальных сцен, несмотря на то что войны под знаменами Марии Стюарт не прекращались на протяжении десятка лет. Единственная сцена сражения выглядит скомканной и нужна совсем не для того, чтобы продемонстрировать жестокость королевы, скорее наоборот. Этот фильм не о войне, он, как бы банально это ни звучало, о тяжкой женской доле и храбрости нести свой крест до конца, как это делают и Мария Шотландская, и Елизавета I. Королевы-сестры, которые могли бы быть подругами, сложись все немного иначе.