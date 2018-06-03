История создания первого, в современном смысле слова, научно-фантастического романа «Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли хорошо известна и уже не раз привлекала внимание кинематографистов. Вышедший в украинский прокат фильм Mary Shelley – еще одна попытка взглянуть на события 1814-16 гг., подтолкнувшие совсем еще юную девушку к написанию одного из самых пронзительных произведений об одиночестве.

Mary Shelley / «Мэри Шелли и монстр Франкенштейна» Жанр биографический фильм

Режиссер Хайфа Аль-Мансор

В ролях Эль Фаннинг (Мэри Гудвин-Шелли), Мэйси Уильямс (Изабель Бакстер), Дуглас Бут (Перси Шелли), Бел Паули (Клэр Клейрмонт), Том Старридж (лорд Байрон), Бен Харди (Джон Уильям Полидори), Джоанн Фроггатт (Мэри Джейн Клейрмонт), Стивен Диллэйн (Уильям Гудвин) и др.

Студии HanWay Films, IFC Films

Год выпуска 2017

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Юная Мэри Гудвин, которой еще предстоит стать женой поэта Шелли, унаследовала бунтарскую натуру своей матери-феминистки и отца-анархиста. В 16 лет она сбежала из дома с мужчиной, мало того — с женатым мужчиной, да еще и в компании своей сводной младшей сестры. По меркам начала XIX века это был не просто скандал, это была катастрофа, которая могла поставить крест на жизни молодой девушки. За романтическим побегом последовали лишения, бегство от кредиторов, смерть нескольких детей, ветреность и холодность любимого человека, ратовавшего за свободную любовь. И путешествие по Европе, которое в конце концов привело Перси Шелли, Клэр Клейрмонт и Мэри Гудвин, предпочитавшей в тот момент называть себя Мэри Шелли, хотя до официального брака было еще далеко, на виллу Диодати под Женевой, в компанию к поэту и повесе лорду Байрону и доктору-писателю Джону Полидори.

Два взбалмошных поэта-романтиста со своими хорошо образованными любовницами, писатель с врачебным образованием и скука долгого лета с постоянными дождями в эпоху, когда Интернет еще не изобрели. Естественно, предложение Байрона каждому из присутствующих написать по страшной готической истории было встречено на ура, впрочем, только двум произведениям, задуманным и начатым на вилле Диодати, суждено было стать известными, и оба пробивали себе дорогу с большим трудом. Это, конечно же, «Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли, который вначале был издан анонимно и приписывался Перси Шелли, и «Вампир» Джона Полидори, который приписывали Байрону и который положил начало моде на вампирские истории и вдохновил Брэма Стокера на создание «Дракулы».

Собственно, Mary Shelley – это и есть хорошо известная история написания «Франкенштейна», рассказанная как любовная драма, через призму отношений Мэри Гудвин и Перси Шелли. История отчуждения, одиночества, непонимания, страха молодой женщины, почти ребенка по современным меркам, которая вылилась в роман об одиночестве чудовища, созданного ученым-гением. Плюс, это история о том, как женщина пытается пробиться к признанию в мире мужчин.

Да, феминистические нотки в Mary Shelley выражены более чем отчетливо. Дело в том, что режиссером фильма стала первая саудовская женщина-режиссер Хайфа Аль-Мансор, что, несомненно, повлияло на расстановку акцентов в картине. Кроме того, мать самой Мэри Уолстонкрафт Шелли, писательница Мэри Уолстонкрафт, автор книги «В защиту прав женщин» (1792 г.), была одной из первых феминисток, вдохновившей многих молодых женщин в эпоху, когда их единственным предназначением считалось рождение и воспитание детей. Естественно, сама Мэри Шелли была хорошо знакома с произведениями и воззрениями матери, умершей при ее рождении, и наверняка разделяла их.

Как биографический фильм Mary Shelley позволяет себе некоторые вольности, которые трудно объяснимы для подобной картины. Так, делая важный акцент на смерти первого ребенка Мэри и Перси, сценаристы предпочитают умолчать о еще двух умерших в младенчестве детях. Точно так же авторы забыли о старшей сводной сестре Мэри, жившей вместе с ней и Клэр Клейрмонт в доме Уильям Гудвина. И т.д. и т.п.

Еще одна проблема Mary Shelley — очень неторопливое, растянутое на два часа повествование. Если авторы пытались подражать готическому роману, у них это в некотором роде получилось, вот только такой формат не очень подходит для большого экрана. Два часа в столь невысоком темпе банально очень тяжело высидеть.

А вот что явно заслуживает похвалы, так это выбор Эль Фаннинг на главную роль в фильме. Хрупкой, воздушной Фаннинг-младшей как нельзя хорошо далась роль романтичной, мечущейся, обуреваемой чувствами и мыслями Мэри Шелли. Кроме того, в фильме с достаточно скромным бюджетом засветились Мэйси Уильямс (Game of Thrones), Джоанн Фроггатт (Downton Abbey), Стивен Диллэйн (Game of Thrones) и другие неплохие актеры.

Mary Shelley, бесспорно, не тот фильм, на который можно порекомендовать пойти в кино. Слишком камерный, неторопливый, мрачный, но как зарисовка о жизни богемы начала XIX века и как история создания одного из самых известных и самых экранизируемых романов периода романтизма, он вполне неплох. Посмотрите его дома после выхода в цифровом формате.