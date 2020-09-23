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Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3

Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3

Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3


TUF Gaming K3 — это интересная механическая игровая клавиатура от ASUS. Она полноразмерная, классно собрана, в ней есть дополнительная функциональность в виде USB-порта и надежные переключатели. Эргономика также на уровне — это редкий случай полноразмерной механики с подставкой под запястья. Вроде бы все хорошо, но может быть где-то есть нюансы? Давайте разберемся.

ASUS TUF Gaming K3 Kailh Brown Ru (90MP01Q1-BKRA00)
Мыши, клавиатуры на
от 2 399 грн
Предложений: 14
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Комплектация

Клавиатура поставляется в стандартной картонной упаковке. Кроме нее вы найдете крупную подставку под запястья с магнитным креплением. Подставка получилась удобной, с матовым покрытием.

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Дизайн, конструкция

ASUS TUF Gaming K3 — это крупная полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Но, если не подсоединять подставку, то перед нами довольно стандартная клавиатура, правда, с RGB-подсветкой. 

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В чем точно не откажешь этой модели, так это в брутальности. TUF Gaming K3 — это достаточно толстая клавиатура, которая не пытается казаться изящной. И это ей играет на руку. Клавиатура выглядит классно и в руках ощущается такой же. Не в последнюю очередь благодаря алюминиевому листу, который закрывает верх. Это добавляет конструкции вес и жесткость. Низ модели выполнен из прочного пластика. К качеству сборки претензий нет.

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Равно как и к устойчивости на столе. За это отвечают 4 резиновые ножки. Снизу также есть выдвижные ножки для подъема клавиатуры.

Оснащение

Начнем с переключателей. В образце TUF Gaming K3, который побывал в редакции были установлены механические переключатели Kailh Red. Их ход линейный, без тактильного и звукового клика, а сила нажатия составляет 50 грамм. Если вы ранее пользовались Cherry MX Red, то Kailh Red — их аналог. Ход клавиш бесшумный, единственный шум, во время работы будет слышен только звук прикосновения колпачка с верхней панелью клавиатуры. В продаже будет еще два варианта переключателей: Brown и Blue. Оба типа переключателей нажимаются с тактильным кликом, а синие — со щелчком.

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Что касается нашего варианта, то здесь все стандартно для такого типа клавиш. На мой взгляд — это самый универсальный вариант и для игр, и для набора текста. Тут нет оглушающего щелчка как в печатной машинке, а пальцы не устают от длительного набора или игровых сессий.

Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3

Клавиатура оснащена RGB-подсветкой, каждая клавиша подсвечивается отдельно. Подсветкой можно управлять как на клавиатуре, так и при помощи фирменного приложения ASUS Armoury Crate.

Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3

Из дополнительных бонусов — выделенный USB-порт, благодаря которому вы можете подключить мышь или зарядить гаджет. Но, стоит помнить о том, что и скорость, и сила тока ограничена USB 2.0. А для работы порта вам потребуется еще один свободный порт в вашем ПК.

5
Оценка ITC.UA
Плюсы: Дизайн; оснащение; наличие подставки; качественная конструкция
Минусы: Нет
Вывод: ASUS TUF Gaming K3 оставила хорошее впечатление. В этой механической клавиатуре мы не нашли недостатков. Она отлично собрана, изготовлена из качественных материалов и оснащена хорошими переключателями с большим ресурсом. Хотя, на самом деле, трудно сделать механическую клавиатуру плохо. Но «плохо» — это точно не об ASUS TUF Gaming K3.

Технические характеристики

Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3 ASUS TUF Gaming K3 Kailh Brown Ru (90MP01Q1-BKRA00)
2 399 − 2 999 грн
Сравнить цены
ТипКлавиатура
Назначениедля игр
Подключениепроводное
Интерфейс коммуникации с ПКUSB
Приемник (размер)-
Цвет корпусасерый
Тип клавиатурымультимедийная
Тип клавишмеханический (Kailh Brown)
Количество дополнительных клавиш-
Наличие подставки под запястья+
Манипулятор прокрутки-
Цифровой блок+
Цвет символов кириллицынет данных
Подсветка клавиш+ (RGB)
Встроенный USB-порт+
Аудио-разъем-
Размеры, ммнет данных
Вес, г1200
ДополнительноRGB-подсветка Aura Sync. Сквозной порт USB 2.0. Алюминиевая поверхность. Клавиши рассчитаны на 50 млн нажатий.
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