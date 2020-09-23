Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3





TUF Gaming K3 — это интересная механическая игровая клавиатура от ASUS. Она полноразмерная, классно собрана, в ней есть дополнительная функциональность в виде USB-порта и надежные переключатели. Эргономика также на уровне — это редкий случай полноразмерной механики с подставкой под запястья. Вроде бы все хорошо, но может быть где-то есть нюансы? Давайте разберемся.

Комплектация

Клавиатура поставляется в стандартной картонной упаковке. Кроме нее вы найдете крупную подставку под запястья с магнитным креплением. Подставка получилась удобной, с матовым покрытием.

Дизайн, конструкция

ASUS TUF Gaming K3 — это крупная полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Но, если не подсоединять подставку, то перед нами довольно стандартная клавиатура, правда, с RGB-подсветкой.

В чем точно не откажешь этой модели, так это в брутальности. TUF Gaming K3 — это достаточно толстая клавиатура, которая не пытается казаться изящной. И это ей играет на руку. Клавиатура выглядит классно и в руках ощущается такой же. Не в последнюю очередь благодаря алюминиевому листу, который закрывает верх. Это добавляет конструкции вес и жесткость. Низ модели выполнен из прочного пластика. К качеству сборки претензий нет.

Равно как и к устойчивости на столе. За это отвечают 4 резиновые ножки. Снизу также есть выдвижные ножки для подъема клавиатуры.

Оснащение

Начнем с переключателей. В образце TUF Gaming K3, который побывал в редакции были установлены механические переключатели Kailh Red. Их ход линейный, без тактильного и звукового клика, а сила нажатия составляет 50 грамм. Если вы ранее пользовались Cherry MX Red, то Kailh Red — их аналог. Ход клавиш бесшумный, единственный шум, во время работы будет слышен только звук прикосновения колпачка с верхней панелью клавиатуры. В продаже будет еще два варианта переключателей: Brown и Blue. Оба типа переключателей нажимаются с тактильным кликом, а синие — со щелчком.

Что касается нашего варианта, то здесь все стандартно для такого типа клавиш. На мой взгляд — это самый универсальный вариант и для игр, и для набора текста. Тут нет оглушающего щелчка как в печатной машинке, а пальцы не устают от длительного набора или игровых сессий.

Клавиатура оснащена RGB-подсветкой, каждая клавиша подсвечивается отдельно. Подсветкой можно управлять как на клавиатуре, так и при помощи фирменного приложения ASUS Armoury Crate.

Из дополнительных бонусов — выделенный USB-порт, благодаря которому вы можете подключить мышь или зарядить гаджет. Но, стоит помнить о том, что и скорость, и сила тока ограничена USB 2.0. А для работы порта вам потребуется еще один свободный порт в вашем ПК.