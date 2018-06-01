Обзор Sigma mobile X-treme PQ39

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Последнее время производители уделяют все больше внимания защите смартфонов от влаги/пыли, хотя во многих случаях — это не более, чем маркетинговый ход. Но сегодня у нас на обзоре настоящий «крепкий орешек» — Sigma mobile X-treme PQ39, который проектировался именно как защищенный аппарат.

Комплектация

Комплект поставки можно назвать богатым. Кроме инструкции, кабеля, OTG-переходника и блока питания еще есть защитная пленка для экрана.

Внешний вид

Дизайн Sigma mobile X-treme PQ39 всем видом говорит о том, что перед нами серьезно защищенное устройство. Корпус выполнен из прорезиненного пластика, а по периметру закручены болты. Для сохранности дисплея присутствуют небольшие наплывы пластика на лицевой стороне, что позволит увеличить шансы на сохранение целостности экрана при случайных падениях. В качестве защитного стекла используется Gorilla Glass 4.

Механические клавиши управления расположены на обеих боковинах. Клавиши регулировки громкости и запуска камеры на правой, а клавиша включения на левой. Расположение клавиши включения не интуитивное, но к нему можно привыкнуть. Устройство оснащено комбинированным слотом, в который можно установить либо две SIM-карты формата nanoSIM, либо одну SIM и карту памяти.

Работа сканера отпечатка пальцев не вызвала замечаний — он быстрый и почти всегда срабатывает с первого раза.

Из разъемов есть 3,5 мм аудиопорт и USB Type-C. Их закрыли плотными прорезиненными заглушками.

Не забыли и об одной весьма необходимой для защищенных моделей особенности — скобке для крепления ремешка.

Защита

Степень защиты X-treme PQ39 соответствует стандарту IP68, которая позволяет телефону выжить при погружении в воду на глубину до 3 метров до 60 минут, но прежде чем подвергать его испытаниям нужно внимательно проверить плотность прилегания заглушек, ведь проникшая через них влага может вывести устройство из строя и это не будет считаться гарантийным случаем. При этом не нужно думать, что смартфон можно швырять и с ним ничего не будет — из-за усиленного и прорезиненного корпуса он более живучий, чем обычные модели, но нет никаких гарантий, что очередное падение не станет последним.

Дисплей

Sigma mobile X-treme PQ39 оснащен 5,5 дюймовым IPS экраном с разрешением Full HD. Есть автоматическая регулировка яркости и олеофобное покрытие. На улице изображение на экране блекнет, но информация различима.

Яркость меняется в пределах от 8 до 248 кд/м², а контрастность 1 к 490. В целом экран очень неплохой. Если честно, то ожидал, что будет хуже, но на практике оказался достойным.

По умолчанию преобладают холодные оттенки, но благодаря надстройке MiraVision его можно настроить под себя.

Аппаратная платформа

Смартфон оснащен восьмиядерным процессором MediaTek MTK6753. Чип не самый производительный, но его мощности более чем достаточно для тех пользователей, которые не играют в требовательные игры. Со всем другими задачами он справляется легко.

Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, а пользовательской — 32 ГБ с возможностью расширения за счет использования карт памяти microSD.

Результаты бенчмарков не выдающиеся, но телефон и не создан для того, чтобы ставить рекорды производительности. Главное, что интерфейс работает плавно и без зависаний. Если уже зашла речь о интерфейсе, то он максимально близок к стоковому Android 7.0. Предустановленных приложений минимум, среди них стоит выделить разве что компас.

Громкость мультимедийного динамика высокая. На разговорный динамик и микрофон не было нареканий ни с моей стороны, ни со стороны собеседников.

Порадовала работа в 4G-сетях, а именно поддержка Band 1/3/7/8/20 (все актуальные для Украины и остального мира частоты), а также высокая скорость передачи данных. Также Sigma mobile X-treme PQ39 оснащен датчиками приближения, освещенности, ориентации, вращения, гравитации, магнитометром и компасом. Поиск местоположения происходит быстро благодаря поддержке GPS/GLONASS/A-GPS.

Автономность

Одной из фишек смартфона стала емкая батарея. Согласитесь, что 9000 мАч — это уже настоящий павербанк, и тут есть как раз такая функция. При подключении OTG-адаптера PQ39 можно использовать для подзарядки других устройств.

В тесте PCMark при 200 кд/м² время автономной работы составило практически 15 часов, что весьма достойно. В режиме обычного использования смартфон легко живет 4 дня, а если сократить использование игр и социальных сетей, то достижимы и 5 дней работы на одном заряде. Комплектный блок питания поддерживает быструю зарядку.

Камеры

Разрешение основной камеры — 13 Мп, а фронтальной — 5 Мп. Приложение камеры имеет простой интерфейс и содержит только самые необходимые настройки. У основной камеры не совсем обычная вспышка, она состоит из четырех светодиодов, которые способны заменить нормальный фонарик.

Качество фотографий можно оценить самостоятельно. От себя же добавлю, что камера простая и рассчитывать на то, что она будет делать снимки на уровне текущих флагманов, не стоит.