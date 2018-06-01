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Обзор Sigma mobile X-treme PQ39
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Обзор Sigma mobile X-treme PQ39

Обзор Sigma mobile X-treme PQ39

Последнее время производители уделяют все больше внимания защите смартфонов от влаги/пыли, хотя во многих случаях — это не более, чем маркетинговый ход. Но сегодня у нас на обзоре настоящий «крепкий орешек» — Sigma mobile X-treme PQ39, который проектировался именно как защищенный аппарат.

Sigma mobile X-treme PQ39 Black
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 6 528 грн
Предложений: 22
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Комплектация

Комплект поставки можно назвать богатым. Кроме инструкции, кабеля, OTG-переходника и блока питания еще есть защитная пленка для экрана.

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Внешний вид

Дизайн Sigma mobile X-treme PQ39 всем видом говорит о том, что перед нами серьезно защищенное устройство. Корпус выполнен из прорезиненного пластика, а по периметру закручены болты. Для сохранности дисплея присутствуют небольшие наплывы пластика на лицевой стороне, что позволит увеличить шансы на сохранение целостности экрана при случайных падениях. В качестве защитного стекла используется Gorilla Glass 4.

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Механические клавиши управления расположены на обеих боковинах. Клавиши регулировки громкости и запуска камеры на правой, а клавиша включения на левой. Расположение клавиши включения не интуитивное, но к нему можно привыкнуть. Устройство оснащено комбинированным слотом, в который можно установить либо две SIM-карты формата nanoSIM, либо одну SIM и карту памяти.

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Работа сканера отпечатка пальцев не вызвала замечаний — он быстрый и почти всегда срабатывает с первого раза.

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Из разъемов есть 3,5 мм аудиопорт и USB Type-C. Их закрыли плотными прорезиненными заглушками.

Не забыли и об одной весьма необходимой для защищенных моделей особенности — скобке для крепления ремешка.

Защита

Степень защиты X-treme PQ39 соответствует стандарту IP68, которая позволяет телефону выжить при погружении в воду на глубину до 3 метров до 60 минут, но прежде чем подвергать его испытаниям нужно внимательно проверить плотность прилегания заглушек, ведь проникшая через них влага может вывести устройство из строя и это не будет считаться гарантийным случаем. При этом не нужно думать, что смартфон можно швырять и с ним ничего не будет — из-за усиленного и прорезиненного корпуса он более живучий, чем обычные модели, но нет никаких гарантий, что очередное падение не станет последним.

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Дисплей

Sigma mobile X-treme PQ39 оснащен 5,5 дюймовым IPS экраном с разрешением Full HD. Есть автоматическая регулировка яркости и олеофобное покрытие. На улице изображение на экране блекнет, но информация различима.

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Яркость меняется в пределах от 8 до 248 кд/м², а контрастность 1 к 490. В целом экран очень неплохой. Если честно, то ожидал, что будет хуже, но на практике оказался достойным.

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По умолчанию преобладают холодные оттенки, но благодаря надстройке MiraVision его можно настроить под себя.

Аппаратная платформа

Смартфон оснащен восьмиядерным процессором MediaTek MTK6753. Чип не самый производительный, но его мощности более чем достаточно для тех пользователей, которые не играют в требовательные игры. Со всем другими задачами он справляется легко.

Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, а пользовательской — 32 ГБ с возможностью расширения за счет использования карт памяти microSD.

Результаты бенчмарков не выдающиеся, но телефон и не создан для того, чтобы ставить рекорды производительности. Главное, что интерфейс работает плавно и без зависаний. Если уже зашла речь о интерфейсе, то он максимально близок к стоковому Android 7.0. Предустановленных приложений минимум, среди них стоит выделить разве что компас.

Громкость мультимедийного динамика высокая. На разговорный динамик и микрофон не было нареканий ни с моей стороны, ни со стороны собеседников.

Порадовала работа в 4G-сетях, а именно поддержка Band 1/3/7/8/20 (все актуальные для Украины и остального мира частоты), а также высокая скорость передачи данных. Также Sigma mobile X-treme PQ39 оснащен датчиками приближения, освещенности, ориентации, вращения, гравитации, магнитометром и компасом. Поиск местоположения происходит быстро благодаря поддержке GPS/GLONASS/A-GPS.

Автономность

Одной из фишек смартфона стала емкая батарея. Согласитесь, что 9000 мАч — это уже настоящий павербанк, и тут есть как раз такая функция. При подключении OTG-адаптера PQ39 можно использовать для подзарядки других устройств.

В тесте PCMark при 200 кд/м² время автономной работы составило практически 15 часов, что весьма достойно. В режиме обычного использования смартфон легко живет 4 дня, а если сократить использование игр и социальных сетей, то достижимы и 5 дней работы на одном заряде. Комплектный блок питания поддерживает быструю зарядку.

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Камеры

Разрешение основной камеры — 13 Мп, а фронтальной — 5 Мп. Приложение камеры имеет простой интерфейс и содержит только самые необходимые настройки. У основной камеры не совсем обычная вспышка, она состоит из четырех светодиодов, которые способны заменить нормальный фонарик.

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Качество фотографий можно оценить самостоятельно. От себя же добавлю, что камера простая и рассчитывать на то, что она будет делать снимки на уровне текущих флагманов, не стоит.

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4
Оценка ITC.UA
Плюсы: защиты от влаги и пыли; цепкий корпус из прорезиненного пластика; автономность; возможность зарядки других устройств; комплектация; сканер отпечатков пальцев; объем оперативной памяти
Минусы: большие размеры и вес смартфона
Вывод: Sigma mobile X-treme PQ39 понравится в первую очередь, тем кто ищет защищенный смартфон с емким аккумулятором и 3 ГБ оперативной памяти. Приятным бонусом будет то, что телефон имеет 18 месяцев гарантии. По плавности работы и стабильности никаких замечаний к устройству нет. Из того что не понравилось это большие размеры и вес смартфона, так как далеко не в каждом кармане он будет гармонично выглядеть.

Технические характеристики

Обзор Sigma mobile X-treme PQ39 Sigma mobile X-treme PQ39 Black
6 528 − 7 777 грн
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Тип Смартфон
Предустановленная ОС Android 7.0
Оперативная память, ГБ 3
Встроенная память, ГБ 32
Слот расширения microSD (до 32 ГБ)
Тип SIM-карты Nano-SIM
Количество SIM-карт 2 (или 1 SIM + карта памяти)
Процессор MTK6753
Количество ядер 8
Частота, ГГц 1,3
Аккумуляторная батарея 9000 mAh (несъемная)
Время работы (данные производителя) до 29 часов беспрерывного видео (измерения проводились при отсутствии SIM-карт, яркость комфортная для просмотра, по WiFi)
Диагональ, дюймы 5,5
Разрешение 1920*1080
Тип матрицы IPS
PPI 400
Датчик регулировки яркости +
Другое Gorilla Glass 4
Основная камера, Мп 13
Видеосъемка +
Вспышка + (из 4-х светодиодов)
Фронтальная камера, Мп 5
Высокоскоростная передача данных GPRS /EDGE, HSPA/HUSPA/HSPA+/LTE
Wi-Fi Support WiFi and WiFi Hotspot, 2.4 GHz,IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.0
GPS GPS
FM-радио '+ ( в качестве антенны используется гарнитура)
Аудиоразъем 3,5 мм
NFC -
Интерфейсный разъем USB Type C
Размеры, мм 169*86*16
Вес, г 307
Защита от пыли и влаги '+ (IP68: *6x-защита от пыли, песка, частиц грязи и других измельченных материалов и веществ,*х8- защита при длительном погружении на глубину до 3 м не более 60 минут. Полная водонепроницаемость. Устройство может работать в погружённом режиме)
Тип корпуса моноблок
Материал корпуса пластик/резина
Тип клавиатуры экранный ввод
Еще Датчики: приближения, освещенности, ориентации, вращения, гравитации, магнетометр, компас. Функція OTG з можливістю заряджання інших пристроїв. Сканирование отпечатка пальца (безопасность и сенсорный контроль). Функція швидкої зарядки PumpExpress™
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