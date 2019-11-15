Первый взгляд на Toyota C-HR 2020: новый гибрид – для новых клиентов





Помните кроссовер Toyota C-HR? Прошло немного времени – но вот обновленная модель Toyota C-HR 2020. Вслед за традиционным «дизайн, внешность, салон», автомобиль также получил и новую гибридную версию – мощностью 184 «лошадки»! Что изменилось в деталях, как едет новый гибрид, когда автомобиль будет в Украине? Первые ответы на первые вопросы – в формате «первого взгляда» на автомобиль.

Новинка Toyota C-HR 2020: еще ярче

Первый тест-драйв Toyota C-HR 2020 проходит в Португалии, недалеко от Лиссабона – и, кажется, это идеальное место для презентации подобной модели: мы успеваем захватить скоростные автострады, поездить по извилистым второстепенным дорогам, вдоволь «накрутится» на тесных городских улочках. Автомобиль, созданный в Европе и для Европы. Здесь в почете компактность, оригинальный стиль, забота об экологии – в C-HR все это есть.

Во время своего дебюта, кроссовер Toyota C-HR вмиг стал одним из самых оригинальных автомобилей бренда. Новинка следует выбранному пути, по-прежнему делая ставку на броский дизайн. Все перемены во внешности призваны создать впечатление большей ширины кузова и приземистой посадки: измененный передний бампер, новая решетка радиатора, вертикальная окантовка противотуманных фар, которые теперь посажены выше. Да и целом – автомобиль обрел новую оптику. Передние фары теперь светодиодные в любой комплектации (отличается только их наполнение), дневные ходовые огни и указатели поворота объединились в «бровь», заднюю часть украсили фонари с горизонтальными рисками. Но мне кажется, что самое главное даже не перемены в деталях, а новые цвета кузова: нейтральный серый, насыщенный красный, а также, (конечно!) вот этот оранжевый на фото.

Перемены во внешности традиционны для подобного обновления: передний бампер, фары и фонари, «сабля»-спойлер на крышке багажника, новые варианты окраски кузова – думаю, медно-оранжевый цвет быстро станет популярным. Добавился новый вариант двухцветного оформления: теперь крыша может быть не только черной, но и серебристо-серой. Жаль, роскошный 18 колесные диски в Украину не приедут: нам положены максимум 17-дюймовые, но также с новым дизайном. В зависимости от силового агрегата и комплектации, автомобиль может отличаться мелочами: наполнение фар (хотя они теперь всегда светодиодные), хромированная окантовка заднего бампера (только для 2.0 Hybrid). Габаритные размеры следующие: длина – 4,39 м, ширина – 1,8 м, высота – 1,56 м, колесная база – 2,64 м.

Главной переменой в салоне выступает мультимедийная система Toyota Touch 2, уже знакомая по Toyota RAV4: новое оформление главной страницы и общего меню, 8-дюймовый сенсорный дисплей, несколько физических кнопок для доступа к наиболее востребованным разделам, пара круглых шайб. А еще – поддержка Apple CarPlay и Android Auto: онлайн навигация, сообщения и музыка, голосовые подсказки. Браво Toyota, наконец-то модель C-HR избавилась от одного из своих самых досадных просчетов! Плюс измененные варианты обивки сидений, да покрытие передней панели с мягким коричнево-шоколадным цветом.

В остальном – все знакомо: передние кресла с развитыми боковинами будто пришли сюда из мира спорт-купе, небольшие задние двери со спрятанными ручками открывают доступ к довольно просторному второму ряду, плюс «зажатая» обзорность назад ввиду небольших окон. Кстати: для тех, кто жаловался на ощущение тесноты в салоне, теперь приготовлен ответ в виде светлой отделки потолка – психологически такой салон должен восприниматься более просторным и воздушным.

Салон Toyota C-HR 2020 в целом знаком, по-прежнему актуален и удобен – отдельный блок «климата», широкий диапазон регулировок сидений и руля, достаточный простор сзади (когда смотришь на задние двери, то подсознательно ожидаешь худшего). Дисплей в комбинации приборов научен подсчитывать время движения в EV-режиме: представители Toyota заявляют, что в европейских городах гибридный C—HR передвигается на электротяге до 80% от всего времени поездки. Европейские версии C—HR обходятся ремонтным комплектом, однако автомобили для Украины получают «запаску» – правда, из-за этого объем багажника составляет 290-297 литров. Меньшая цифра касается нового 2-литрового гибрида, который возит в багажнике еще и 12-вольтный аккумулятор.

Перемены по технике – мощный гибрид и не только

Компания Toyota не ограничилась только внешностью и салоном, а пошла дальше, подготовив внушительный список технических перемен. И главную роль здесь играет новая модификация Toyota C-HR 2.0 Hybrid, которая является уже четвертым поколением гибридной техники от Toyota. Гибрид привычно комбинирует бензиновый ДВС и электромотор, увязывая все это воедино планетарной передачей, но каждый компонент фактически изобретен заново.

Во-первых, используется 2-литровый атмосферный бензиновый мотор M20A-FXS, который построен с максимальным акцентом на эффективности: постоянная работа по циклу Аткинсона, степень сжатия 14:1, система Dual VVT-i для регулирования фаз газораспределения, двойной впрыск топлива D4-S (непосредственно в цилиндры и во впускной коллектор). Результатом стала не только хорошая отдача – 152 л.с. и 190 Нм – но и КПД 41%: самый высокий уровень эффективности среди подобных серийных моторов. Во-вторых, новый гибрид обрел и новый синхронный электромотор на постоянных магнитах: 80 кВт или 109 л.с. мощности и 202 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы поддерживать движение в электрическом режиме даже на скорости 120 км/ч – т.е. при езде по автострадам. Кстати, в гибридной системе Toyota используется еще один электромотор, который работает в роли генератора или используется для запуска ДВС. В-третьих, основной электродвигатель работает с напряжением 650 вольт, что потребовало создания нового силового блока PCU (Power Control Unit), отвечающего за преобразование тока из постоянного в переменный и наоборот. Новый блок стал на треть меньше в размерах, а также на 20% сократил потери электроэнергии. Наконец, в-четвертых: для работы гибридной системы использован новый аккумулятор типа NiMH (никель металл-гидрид), состоящий из 180 ячеек и работающий с напряжением 216 вольт.

А где же аккумулятор типа Li-Ion (литий-ион)? Да вот же он – в обновленной версии Toyota C-HR 1.8 Hybrid! Да-да, прежняя гибридная версия также осталась в гамме C-HR, однако получила новый АКБ. Представители Toyota объясняют это так: компаниями работает сразу с двумя типами аккумуляторов (NiMH и Li-Ion), важно развивать обе технологии и есть выбор между ними. Однако версия 1.8 Hybrid создается как экономичная и здесь важно максимально облегчить автомобиль – поэтому такой гибрид получил аккумулятор тип Li-Ion. А версия 2.0 Hybrid отличается высокой мощностью, для которой пару килограмм не проблема – в итоге данному гибриду достался аккумулятор типа NiMH. К слову – оба гибрида отличаются еще и главной парой: более «силовая» 3,605:1 для версии 2.0 Hybrid и более «растянутая» 3,218:1 для 1.8 Hybrid. Плюс более мощный гибрид получил собственную настройку подвески с оригинальными амортизаторами. Среди других перемен: абсолютно все версии C-HR обрели перенастроенный усилитель руля, комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense теперь включен в стандартную комплектацию, плюс появились новые системы помощи водителю – к примеру, адаптивный свет AFS (Adaptive Front Light system), система мониторинга «слепых зон» зеркал заднего вида BSM (Blind Spot Monitor), контроль перекрестного трафика при движении задним ходом RCTA (Rear Cross Traffic Allert).

Кроссовер Toyota C-HR 2020 отныне предлагает две гибридные версии: номинально между ними разница лишь в обозначении 2.0 или 1.8 – но реально автомобили отличаются буквально в каждом пункте своей конструкции и характеристик. Так, для Toyota C—HR 2.0 Hybrid заявлен разгон 0-100 км/ч за 8,2 секунды и максимальная скорость 180 км/ч, автомобиль весит 1560-1600 кг в зависимости от оснащения. Версия Toyota C—HR 1.8 Hybrid легче на 65 кг, предлагает разгон 0-100 км/ч за 11 секунд, но почти не уступает в максимальной скорости (170 км/ч). Заявленный расход топлива для гибридов находится в пределах 3,8-4,5 л на 100 км в зависимости от измерительного цикла. Оба гибрида исключительно с передним приводом и на 10 мм ниже обычной ДВС-версии Toyota C—HR, которая теперь осталась лишь в одном исполнении – с 1,2-литровым турбо-мотором (116 л.с. и 185 Нм). Данный мотор у нас будет предложен только с вариатором CVT, зато есть выбор между передним и полным приводом. А вот тмосферный мотор 2,0 л покидает рынок Украины.

В движении: …и как едет новый гибрид Toyota C-HR 2020?

Великолепно едет! Во время презентации часто звучали слова «мягко», «плавно», «легко» – и они полностью подтверждаются в движении. Кроссовер плавно следует за педалью акселератора, выполняя все команды без заминок и пауз на переключения передач – ведь их нет. Традиционно для гибрида, автомобиль легко стартует на электромоторе, затем в дело берется ДВС, но также традиционно для Toyota – вы никак не ощутите переходных процессов, кроме появившегося звука работы мотора: в работе все максимально сглажено и мягко. В целом и обычный кроссовер Toyota C-HR 1.8 Hybrid ехал также при плавном «педалировании» акселератором. Но он не мог также динамично разгонятся, как это делает новинка Toyota C-HR 2.0 Hybrid. Прижав акселератор в пол, получаем ровный и линейный разгон с приятным вдавливанием в спинку сидений – работая сообща, ДВС и электромотор наделяют кроссовер динамикой, которая еще далека от понятия «хот-хэтч», но уже достаточна для того, чтобы нарисовать улыбку на вашем лице. На трассе можно смелее выходить на обгон, ведь здесь больше запаса под правой ногой: электромотор готов поддержать бензиновый двигатель на скорости 100-120 км/ч и выше, при аккуратном обращении с акселератором действительно даже на автостраде можно небольшую дистанцию промчать только на электротяге. А еще трансмиссионный селектор Toyota C-HR 2.0 Hybrid вместо дополнительно позиции «B» получил позицию «S» и возможность выбора виртуальных передач. Признаться, небольшой тест-драйв не дает времени полностью понять логику использования нового режима: как его можно применять, для каких условий, что он реально дает? Но чисто психологически – «бодрит», знаете ли. Но если найти в настройках пункт Drive Mode и выбрать режим Sport, то результате заметен сразу: больше резкости на нажатие педали акселератора и чуть тяжелее руль.

Вообще то, кроме прочего самая мощная версия Toyota C-HR 2.0 Hybrid получила свои настройки подвески – но вот этого не чувствуется. Автомобиль едет примерно также, как раньше: нормальные реакции на поворот руля, небольшие крены, зато довольно хороший комфорт – просто усреднено-нормальная настройка подвески. Возможно, кто-то скажет, что Toyota C-HR 2.0 Hybrid не хватает «перчинки», но постфактум я понимаю – здесь этого не надо. Для того, чтобы отжигать на все деньги, существуют другие автомобили. А кроссовер Toyota C-HR 2.0 Hybrid дает удачный баланс подвески на каждый день, и нового гибридного мотора, который может вызвать улыбку на вашем лице, но не дырку в вашем кошельке. Ведь за время нашего тест-драйва расход топлива постоянно находился у отметки 4,5-5 литров на 100 км (в смешанном режиме город/трасса), и лишь после длительной скоростной езды по трассе расход вырос до 6-7 л на 100 км. Пока замечание лишь одно – на шершавом асфальте (а в Португалии нашелся и такой) порой отчетливо слышно качение шин.

В движении Toyota C—HR 2.0 Hybrid радует динамикой: все-таки в 1,5 раза мощнее гибридной версии с 1,8-литровым мотором. В настройках можно найти спорт-режим, который обостряет реакции на педаль газа и делает руль более тяжелым. Конечно, Toyota C—HR 2.0 Hybrid не превращается в «хот-хэтч», однако автомобиль уже способен порадовать водителя, предпочитающего активный стиль езды. Кстати: клиренс у гибридов C—HR как раз из мира хэтчбеков – 142 мм, ДВС-версии имеют клиренс 154 мм.

Когда Toyota C-HR 2020 в Украине? И за сколько?

Ответ на первый вопрос – продажи обновленного кроссовера Toyota C-HR 2020 стартуют в Украине 19 ноября. Ответ на второй – цена начинается с 690 тыс. грн. ($28,2 тыс.) за автомобиль с 1,2-литровым турбо-мотором. Возможно, цена кажется высокой, но обязательно следует учитывать хорошую комплектацию Toyota C-HR: уже в стартовой версии Active присутствуют комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense, 2-зонный «климат», шесть подушек безопасности, легкосплавные 17-дюймовые колесные диски, светодиодные фары, передние и задние парктроники, система мультимедиа Toyota Touch 2 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подогревы сидений и руля. Следующая комплектация Style добавляет к этому двухцветную окраску кузова, систему ионизации воздуха nanoe, прожекторные светодиодные фары, пр. Максимальная комплектация Premium дополнительно может предложить кожаную отделку салона, электропривод регулировки сидения водителя, мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида BSM, систему RCTA для контроля перекрестного трафика при движении задним ходом. Доплата за 1,8-литровый гибрид – 91 тыс. грн., доплата за 2-литровый гибрид – еще 54 тыс. грн.

Немало, но даже невзирая на внушительную доплату, представители Toyota рассчитывают, что на версию 2.0 Hybrid придется 35% спроса. Причем, это может быть совершенно новый тип клиентов: покупатели, который ищут больше динамики и мощности – новая версия может сделать аудиторию C-HR более мужской. Да и в целом модель C-HR успешно приводит новых клиентов: почти 70% покупателей C-HR в Украине впервые выбрали для себя автомобиль Toyota. Причем если на старте украинских продаж Toyota C-HR пару лет назад больше приходилось на обычные бензиновые автомобили, то по итогам продаж на протяжении 2019 года гибридные версии уверено достигли и даже слега превысили отметку в 50% от общих продаж модели. А для обновленной модели доля гибридов должна стать еще выше: дополнительно к прогнозу продаж 35% для версии 2.0 Hybrid примерно столько же (40%) должна добавить и версия 1.8 Hybrid. Оставшиеся 25% продаж должен обеспечить 1,2-литровый турбо-мотор. В своем сегменте Toyota C-HR занимает долю в 10%, являясь одним из самых популярных автомобилей класса. А потому думаю, что наша встреча с кроссовером Toyota C-HR была не последней – по возможности обязательно подготовлю полноценный обзор: езда по нашим дорогам, оценка динамики, расхода топлива в городе и на трассе, разбор конкурентов. Нам еще найдется о поговорить, а потому – не переключайтесь!