Рецензія на артбук «Світ гри The Last of Us» / The Art of the Last of Us

Майже рік тому на сторінках ITC.ua з’явилася рецензія на перший офіційний артбук до відеогри, виданий українською мовою, книжку «Світ гри Death Stranding» від видавництва MAL’OPUS. За минулий рік, завдяки зусиллям декількох видавців, кількість подібних україномовних видань зросла, наприклад у MAL’OPUS вийшло вже п’ять альбомів з ілюстраціями до таких відеоігор як Death Stranding, Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Assassin’s Creed Valhalla та, зовсім нещодавно, до першої частини The Last of Us. І хоч останнє видання складно назвати новим, тим, хто збирає додаткові матеріали до улюблених ігор, це напевно буде приємно.

«Світ гри The Last of Us» / The Art of the Last of Us Жанр артбук

Автори багато

Переклад «Локалізаційна спілка «Шлякбитраф»»

Видавництво Dark Horse, MAL’OPUS

Рік видання 2021

Сторінок 184

Формат 23 × 32 см

Палітурка тверда обкладинка

Мова українська

Сайт MAL’OPUS

Справа у тому, що англомовний оригінал артбуку «Світ гри The Last of Us» / The Art of the Last of Us вийшов водночас із першою частиною самої гри, тобто майже вісім років тому, 18 червня 2013 р. Його й зараз можна придбати на Amazon, але коштувати це буде майже вдвічі більше, ніж україномовний варіант, не враховуючи плати за пересилку.

По складу альбом схожий на інші артбуки, що ми розглядали. Тут показані різні етапи розробки гри, пошук зовнішнього вигляду головних та допоміжних персонажів, супротивників людей та заражених, підбір потрібного з точки зору оповідання тону локацій, їх наповнення та освітлення. Вражає, як багато варіантів треба було перебрати, щоб знайти саме той, що потрібно. Крім того, дуже цікаво подивитися на проміжні етапи розробки, на те, як могли б виглядати такі гарно знайомі, майже рідні гравцям герої.

Цікаво також порівняти арти, що стали в нагоді під час праці над першою частиною The Last of Us, із тими, що використовувалися під час розробки сиквелу. Зараз, маючи артбуки до обох ігор, це можна зробити. Що ж, здається, за вісім років художники Naughty Dog здобули чимало досвіду, ілюстрації з альбому «Світ гри The Last of Us Part II» / The Art of the Last of Us Part II здалися нам більш цікавими, детальнішими та цільними. Здається, навіть роздільна здатність у артів восьмирічної давнини трохи нижча, ніж у сучасних, що цілком зрозуміло.

На відміну від альбому по другій частині гри, у «Світі гри The Last of Us» майже нема сюжетних спойлерів, та й по складу це стовідсотковий артбук, а не своєрідний «комікс за мотивами», як це було зі «Світом гри The Last of Us Part II». Однак деякі дрібні деталі сюжету артбук все ж таки може видати, наприклад, секрет мешканців озерного курорту. І хоч дуже дивно казати про спойлери до гри, що вийшла вісім років тому… переглядати артбук все ж таки варто лише після закінчення самої гри.

Як і усі попередні рази, перекладати артбук допомагала «Локалізаційна спілка ʺШлякбитрафʺ», і хоч не з моїм рівнем володіння мовою робити зауваження, на деяких фрагментах тексту я трохи спотикався. Складається враження, що можна було б знайти більш вдалий, хоч, мабуть, і не такий яскравий варіант перекладу. З іншого боку, це вже, як то кажуть, справа смаку та індивідуального стилю перекладача.

Що до вартості видання. «Світ гри The Last of Us», як і інші подібні книжки, можна придбати за 650 грн. Здається, артбук, що вийшов вісім років тому, треба було б продавати дешевше за нові видання, але це хибна думка. Англомовний The Art of the Last of Us все ще коштує набагато більше, до того ж, левова частка витрат все одно припадає на папір, матеріали, фарби, друк та сплату ліцензійних зборів. Коштувати дешевше подібне видання ніяк не буде. І хоч «Світ гри The Last of Us» складно назвати новим артбуком, ми впевнені, що він стане гарним подарунком для колекціонерів.

«Світ гри The Last of Us» / The Art of the Last of Us – це не останнє видання MAL’OPUS, присвячене The Last of Us. Крім артбуків, видавництво відправило до продажу комікс «The Last of Us. Американські Мрії» / The Last of Us: American Dreams від Dark Horse, що написав креативний директор студії Naughty Dog Ніл Дракман у співавторстві з Фейт Ерін Гікс, а проілюстрували художник Гікс та колорист Рашел Розенберґ. Ця обмежена серія, яка виходила також ще 2013 р., розповідає про події, що сталися до початку гри, тобто це своєрідний приквел першої The Last of Us. Герої цього коміксу – юна Еллі та її подруга Райлі, що з’являється також у доповненні The Last of Us: Left Behind (вийшло 14 лютого 2014 р.). В обмежену серію входило лише чотири випуски, тобто American Dreams – це досить невеличка історія, яке не дуже розширює лор гри, тим більш що ті ж локації ви побачите і в самій Last of Us: Left Behind. Але ж колекціонерам напевне буде приємно мати таке видання.

Нагадаємо ще раз, що наступний артбук, який готує до друку видавництво MAL’OPUS – це альбом «Ігровий світ трилогії Mass Effect». Наразі ми вже маємо дату випуску оновленої Mass Effect: Legendary Edition – 14 травня 2021 р. Вихід альбому по грі слід очікувати в тих самих числах.

А наступного разу ми розповімо про книжку «Світ гри Cyberpunk 2077» / The World of Cyberpunk 2077 від видавництва Vovkulaka. Це більше ніж артбук, це справжня енциклопедія по захоплюючому світу нової рольової гри CD Projekt Red.