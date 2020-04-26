Рецензия на боевик Extraction / «Тайлер Рейк: Операция по спасению»

Extraction, получивший в русской локализации тяжеловесное название «Тайлер Рейк: Операция по спасению», – единственный блокбастер периода карантина. Спасибо Netflix, братьям Руссо, Крису Хемсворту и каскадеру Сэму Харгрейву, решившему по примеру Чада Стахелски и Дэвида Литча переквалифицироваться в режиссеры. Неудивительно, что дебютная картина Харгрейва похожа на первую работу Стахелски и Литча – самый первый John Wick, а кое в чем даже превосходит его.

Extraction / «Тайлер Рейк: Операция по спасению» Жанр боевик

Режиссер Сэм Харгрейв

В ролях Крис Хемсворт (Тайлер Рейк), Рудракш Джайсвал (Ови), Дэвид Харбор (Гаспар), Панкадж Трипати (Ови Махаджан-старший), Прияншу Пайнюли (Амир), Рандип Худа (Саджу), Гольшифте Фарахани (Ник Хан) и др.

Студии AGBO, Thematic Entertainment, Netflix

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Сюжет Extraction банален до неприличия, изобилует логическими дырами и не выдерживает никакой критики. В истории замешана индийская и бангладешская мафии, продажная полиция обеих стран, отряд наемников, индийский и австралийский спецназовцы, а также юный сын одного из наркобаронов, спасением которого из рук похитителей занимаются сразу несколько групп. В итоге все сводится к тому, что ребенка нужно вывести из трущоб Дакки, столицы Бангладеш (население 18,9 млн. жителей), где каждый, способный держать оружие, охотится за беглецом и теми, кто ему помогает.

Понятное дело, что в фильме с таким сюжетом, снятом профессиональным каскадером (Сэм Харгрейв начинал как дублер Криса Эванса в Captain America: The First Avenger, а закончил работу в MCU как координатор трюков в Captain America: Civil War и Avengers: Endgame), основное внимание уделено не сюжету (за который, кстати, отвечали братья Руссо, режиссеры четырех фильмов MCU), и не диалогам, а именно action-сценам. И они действительно удались на славу.

Большинство перестрелок, с точной отсечкой выстрелов, добивающими, перезарядками, отбором оружия, переходом в рукопашную, использованием подручных предметов и т.д. действительно очень напоминают серию John Wick. Но есть здесь и интересная специфика. Например, во время драки между двумя спецназовцами на улице в происходящее постоянно вмешивается безумный дорожный траффик Дакки, живущей своей жизнью несмотря на боевые действия, которые идут на ее улицах.

Но особенно Харгрейву удались несколько сцен, снятых ручной камерой без склеек. Это погоня по улицам города, во время которой режиссер в буквальном смысле слова привязал себя к капоту машины и в нужные моменты отцеплял страховку, чтобы продолжать съемку уже пешком, ныряя в узкие улочки трущоб и перемещаясь внутри зданий. Режиссер-оператор в этих эпизодах намеренно жертвует общими планами, чтобы вести персонажей, в момент контакта переключаясь с одного на другого. Выглядит это невероятно круто, пожалуй, это одна из самых впечатляющих сцен в боевиках за всю их историю.

Другое интересное решение – перемещение фокуса при монтаже, когда после выстрела камера оказывается за мишенью, показывая попадание с обратной стороны, или ведет объект после падения или столкновения.

Еще одна очень крутая сцена – драка главного героя с гангстерами-детьми. Здоровенный спецназовец сдерживает себя, в то время как дети действительно хотят убить его. Снято очень круто, но посыл против эксплуатации детей мафией читается слабо, несмотря на то что авторы несколько раз за фильм пытаются сделать на этом акцент.

Вообще, с драмой у Сэма Харгрейва и братьев Руссо не задалось. Попытки раскрыть характеры персонажей и надавить на жалось с треском проваливаются. Герою Криса Хемсворта сопереживаешь только тогда, когда он крушит черепа бангладешским полицейским и гангстерам, когда же он пытается говорить, хочется придушить его собственными руками. А уж диалог Ови и Тайлера во время передышки на квартире Гаспара – это просто верх идиотизма. Мальчик, на глазах которого солдат только что крайне жестоко убил как минимум 50 человек, спрашивает, что он делал в Афганистане. Серьезно?

Руссо и Харгрейв придумали, как им кажется, очень интересное окончание, позволяющее каждому трактовать его на свое усмотрение, но оставляющее и лазейку для съемок сиквела. Выглядит это несколько жалко, зачем тогда нужна была предыдущая «трагичная» сцена на мосту, символизирующая своеобразное искупление Тайлера?

А вот за привлечение индийских и иранских актеров, причем достаточно известных на родине, отдельное спасибо. Они смотрятся здесь очень аутентично и добавляют картине фактуры. Тот же Рандип Худа, играющий индийского спецназовца Саджу, даже больше подходит на роль героя, чем Крис Хемсворт. А Прияншу Пайнюли одновременно и отталкивающий, и притягательный в роли бангладешского криминального лорда. Жаль, что прелестной Гольшифте Фарахани (Лора в Paterson) в фильме до преступного мало.

Extraction, как и предыдущие попытки Netflix снимать высокобюджетные боевики, все еще плох именно как фильм, но с точки зрения трюков и action-сцен он, как и недавний 6 Underground / «Призрачная шестёрка» — отличное кино на вечер. Все равно возвращения блокбастеров на большие экраны ждать еще очень долго, и особой альтернативы у нас нет. В любом случае, этот фильм стоит посмотреть хотя бы ради 12-минутной сцены погони, снятой одним кадром, она действительно настолько хороша.