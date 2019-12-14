Рецензия на фильм 6 Underground / «Призрачная шестёрка»

6 Underground — типичный фильм Майкла Бэя. С отличной постановкой action-сцен, качественным монтажом, шикарным саундтреком и совершенно банальным сюжетом. Впрочем, эта работа Бэя на голову лучше его последних «Трансформеров». Микс шпионского боевика и фильма о неуловимых мстителях получился действительно задорным и смотрится на одном дыхании.

6 Underground / «Призрачная шестёрка» Жанр боевик

Режиссер Майкл Бэй

В ролях Райан Рейнольдс (Первый), Мелани Лоран (Вторая), Мануэль Гарсия-Рулфо (Третий), Бен Харди (Четвертый), Адриа Архона (Пятая), Дэйв Франко (Шестой), Кори Хоукинс (Седьмой), Лиор Раз (Ровач Алимов), Пэйман Маади (Мурат Алимов) и др.

Студии Skydance Media, Netflix

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Пока стриминговые сервисы Apple TV+ и Disney+ страдают от недостатка оригинального контента, Netflix, в предчувствии грядущей конкуренции, пытается удержать зрителей высокобюджетными картинами с громкими фамилиями в титрах. Причем предрождественский период, когда многие думают о том, продлевать ли подписку на следующий год, особенно богат на такие премьеры. The Irishman Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши; Marriage Story со Скарлетт Йоханссон, Адамом Драйвером и Лорой Дерн; и вот теперь 6 Underground Майкла Бэя с Райаном Рейнольдсом. Массированная атака на зрителей с разными вкусами.

После Deadpool Райан Рейнольдс стал восприниматься как актер, фильмы с которым приносят неплохие деньги. И поверьте, отношение затрат на актера к сборам фильма — это как раз тот параметр, на который продюсеры обращают внимание в самую первую очередь. Неудивительно, что начиная с 2016 г., актер не успевает разбирать предложения от ведущих студий. Неизвестно, сколько из $150 млн., выделенных Netflix на 6 Underground пришлось на гонорар Рейнольдса, но очевидно, что немало. Особенно учитывая тот факт, что Бэй замахнулся на создание новой action-франшизы, а это значит контракт, как и в случае с Адамом Сэндлером, подразумевает работу над несколькими фильмами. Но это еще в будущем, давайте посмотрим, что получилось у Майкла Бэя в этот раз, ведь последние фильмы режиссера, которые можно было смотреть без опасности разбить себе лицо, вышли аж в 2005 и 2007 гг. — речь, конечно же, о The Island и самом первом Transformers.

Итак, 6 Underground рассказывает историю изобретателя и миллиардера, который инсценировал собственную смерть, чтобы собрать команду объявленных умершими мстителей, которым уже нечего терять. Цель человека, прячущегося за псевдонимом Первый, — свергнуть Ровача Алимова, диктатора Тургистана, применившего химическое оружие против собственного населения. Для Первого это личное, впрочем, для некоторых членов его группы тоже. Выдуманный Тургистан похож одновременно на Сирию и Азербайджан, да и в целом сюжет фильма явно скопирован с одного из бондовских фильмов начала 80-х гг. прошлого века.

Да, сюжет – не самая сильная сторона 6 Underground. Он банальный, предсказуемый и нужен лишь для того, чтобы связать между собой action-сцены. Но когда это в боевиках сюжет был главной составляющей блюда? Нет, такое, безусловно, случается, вспомним тот же The Departed, но крайне редко. В 6 Underground, за сюжет которого отвечали сценаристы Deadpool, Life, Deadpool 2 и Zombieland: Double Tap Ретт Риз и Пол Верник, хватает штампов, нелогичных решений и телепортирующихся главных героев, но зато в нем есть и достаточно неплохие шутки плюс масса отсылок к классическим голливудским фильмам и сериалам. Да что там, временами герои просто разговаривают цитатами из киноклассики.

Да и с action-сценами здесь все в полном порядке. Вступительной пятнадцатиминутной погоне по Флоренции позавидует любой фильм про Джеймса Бонда. Благодаря отличному монтажу, сочетанию трюков, визуальных эффектов и потрясающей итальянской архитектуре, опять-таки неплохим шуткам, в том числе высмеивающим присущие боевикам штампы, сцена смотрится буквально на одном дыхании. Пожалуй, это лучшая кинопогоня из снятых за последнее время.

А дальше градус безумия только повышается. Сцена в Гонконге радует неординарным использованием воды и металлоконструкций, а финальное сражение на яхте — действительно очень оригинальным, в духе фильмов о супергероях, использованием больших магнитов. Небольшие вставки, представляющие членов команды, получились похуже. Особенно расстроила сцена в Киеве на фоне огромной вывески «Газпрома», выглядящей просто нелепо. К тому же, эта сцена снималась в Лос-Анджелесе, и это хорошо видно.

В целом же, 6 Underground — отличный боевик с хорошими шутками и сыгранным актерским ансамблем. Здесь действительно изобретательные, хотя порой и слишком кровавые, перестрелки, красивые автотрюки и динамичный монтаж. Фильм смотрится на одном дыхании и лично я совсем не против, если Майкл Бэй превратит его в целую франшизу. Всегда можно найти диктаторов, заслуживших революцию, мы можем легко подсказать парочку.

Впрочем, судьба будущей франшизы зависит от того, сколько зрителей посмотрят 6 Underground в первые несколько дней после выхода. Пока что рекорд Netflix принадлежит дурацкой комедии Murder Mystery с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон – почти 31 млн. зрителей. При этом его стоимость, которую Netflix почему-то скрывает, определенно в несколько раз ниже, чем у фильма Майкла Бэя.