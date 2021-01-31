Рецензія на фільм «Пік страху» / Let It Snow

«Пік страху» (Let It Snow) – таку назву має український трилер, знятий англійською мовою на території гірськолижного курорту в Грузії. Це перша повнометражна робота українського режисера Станіслава Капралова, якому також належить ідея сценарію. Його стрічка про фрірайдерів, яких переслідує навіжений вбивця на снігоході, вже вийшла в український прокат, відкривши новий сезон кіно після січневого локдауну.

«Пік страху» / Let It Snow Жанр трилер, жахи

Режисер Станіслав Капралов

В ролях Іванна Сахно (Мія), Алекс Хафнер (Макс), Тінатін Далакішвілі (Лалі), Маріам Сулакадзе (дівчина), Гія Джапарідзе (дідусь) та ін.

Студії Solar Media Entertainment, FishCorb Films

Рік виходу 2020 (в Україні 2021)

Сайт IMDb

Україна випускає не так багато фільмів в жанрі трилер (можна навіть сказати, що взагалі не випускає, на відміну від історичних та фентезійних стрічок), тому «Пік страху» відразу викликає цікавість. До того ж головну роль у ньому зіграла українська акторка Іванна Сахно, яка вже декілька років працює в Голлівуді (однією з останніх робіт Іванни стала епізодична роль в серіалі High Fidelity, де українка знімалася разом із Зої Кравітц).

Цікаво, що сценарій фільму «Пік страху» був адаптований англійською мовою, це дало фільму більше можливостей – трилер придбав американський дистриб’ютор Lionsgate. Через пандемію стрічка так і не потрапила у кінотеатри США, діставшись до глядачів в іншій спосіб (трилер можна подивитися на Amazon Prime). А от в Україні фільм все ж таки потрапив у великий прокат, побачити його можна у перший тиждень після зняття карантинних обмежень.

Сюжет фільму «Пік страху» знайомить нас з молодою парою сноубордистів, яка приїжджає до грузинського курорту під час різдвяних свят. Мія (Іванна Сахно) та Макс (Алекс Хафнер) заселяються до напівпорожнього готелю, в якому панує химерна атмосфера. Попри дивні знаки, що трапляються їм, герої порушують місцеві правила та вирушають на фрірайд, обираючи для цього заборонену гірську трасу. Та замість екстремального спуску засніженими схилами герої раптово гублять один одного. Мії вважається, що вона залишилася одна серед гір, однак все набагато гірше – її починає переслідувати незнайомець на снігоході.

Якщо здається, що фільм збирає усі можливі кліше докупи, то, чесно кажучи, це так і є. Хіба що спосіб, у який пересувається вбивця-психопат (що, звичайно ж, ховає своє лице), видається дещо новим та адаптованим під зимову історію. В усьому іншому — перед нами давно знайомий сюжет з полюванням на бідолашну героїню, яка не розуміє, чому вона втрапила в таку фатальну халепу.

На щастя, творці фільму дають пояснення божевільним діям персонажа, який вистежує туристів, щоб забрати їхні життя. А от чи може порадувати глядача така розв’язка – це вже інша тема, яка не обійдеться без суперечливих емоцій. До речі, щоб дістатися самого фіналу, слід додивитися останню дію, а потім дочекатися титрів – там глядачів чекають дві додаткові сцени.

Слід зазначити, що недоліки сюжету дуже часто компенсує якісна зйомка. Фільмування трилеру проходило в Гудаурі – команда працювала не тільки на грузинському гірськолижному курорті, а й у дикій місцевості. Нескінченність засніжених схилів, показаних з абсолютно різних висот, та відсутність на них людського сліду дійсно вражають.

Завдяки оператору, який часом перевертає камеру, відображаючи стан головної героїні, «Пік страху» іноді сприймається як фільм-виживання у дикій природі. Ймовірно, що в таких умовах фізично не витримала б жодна людина, та за головну героїню все одно переживаєш, адже акторка викладається на повну, наділяючи свого персонажа сильним бажанням вибратися живою із засніженого пекла.

На жаль, головною мотивацією героїні є кохання до її хлопця Макса (його роль виконує актор Алекс Хафнер, який знімався в серіалах Cable Girls та The Mallorca Files), але їхня особиста історія не викликає жодних емоцій. Глядач бачить героїв разом у коротких та дуже одноманітних флешбеках, які заганяють персонажів у рамки банальності. Тому, власне, героїня Іванни Сахно – єдиний персонаж, за якого вдається хоч трохи хвилюватися під час гірських подій.

У фільмі є чимало моментів, що здаються нелогічними та не надто реалістичними (найбільше це стосується епізодів із вбивцею), проте насправді такі недоліки притаманні багатьом трилерам зі схожим сюжетом, де режисерам вкрай важливо тримати інтригу до самого кінця.

Що дійсно допомагає сприймати історію про фрірайдерів, так це саунд-дизайн фільму, що влучно додає напруги та лякає гучними звуками, а також якісна картинка, на яку вкрай приємно дивитися.