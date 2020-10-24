Рецензия на приключенческий фильм Love and Monsters / «Любовь и монстры»

Приключенческой постапокалиптической комедии Love and Monsters / «Любовь и монстры» не повезло, как и многим фильмам постапокалиптического 2020 года. Выйди картина в кинотеатрах, как планировалось, в начале весны, у нее был бы небольшой шанс собрать хоть какую-то кассу, сейчас же, при релизе на стриминговых и VOD-сервисах, шансов окупиться у нее нет. А жаль, фильм совсем не так плох, как может показаться на первый взгляд.

Love and Monsters / «Любовь и монстры» Жанр фантастика, приключения

Режиссер Майкл Мэтьюз

В ролях Дилан О’Брайен (Джоуэл Доусон), Джессика Хенвик (Эйми), Майкл Рукер (Клайд Даттон), Ариана Гринблатт (Минноу), Милани Занетти (Mav1s), Герой (Мальчик) и др.

Студии 21 Laps, Paramount Pictures

Год выпуска 2020

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Фильм Love and Monsters был задуман как подростковая постапокалиптическая комедия с романтическими элементами, что-то вроде микса Mad Max и Zombieland с вкраплениями семейных лент 80-90-хх гг. Что ж, примерно таким он в итоге и получился.

Чтобы избежать гибели от шального астероида, несущегося на Землю, человечество объединяется и отправляет к небесному камню армаду ядерных ракет. И уничтожает астероид! Но вот беда, остатки реактивного топлива от тысяч одновременно стартовавших ракет отравляют атмосферу планеты, превращая насекомых и земноводных в гигантских монстров, пожирающих людей. Влюбленные старшеклассники Джоуэл (Дилан О’Брайен) и Эйми (Джессика Хенвик) расстаются в момент наступления насекомокалипсиса, события же Love and Monsters происходят через 7 лет после конца света, когда Джоуэл решается наконец-то выбраться на поверхность и отправиться к убежищу Эйми, расположенному в 140 км от его бункера. Ему предстоит прожить на поверхности семь дней. Проблема в том, что Джоуэл совершенно не готов к этому путешествию, он совсем не умеет стрелять, а в моменты опасности впадает в ступор и буквально не может пошевелиться.

Love and Monsters – это австралийский фильм, что объясняет, откуда его создателям пришла в голову идея о гигантских насекомых и земноводных, покоривших Землю. В Австралии такое происходит буквально каждый день. Что ж, похоже, австралийцы уже смирились с полчищами тварей, желающих их убить, и даже научились относиться к этому с юмором. Собственно, эпизоды с разнообразными монстрами, а не все из них однозначно опасны, одни из лучших в фильме, кроме того, с точки зрения визуальных эффектов, сделаны они даже неплохо.

Love and Monsters — очень предсказуемый фильм, и если вы смотрели хотя бы пару постапокалипических комедий, вы с легкостью угадаете, что произойдет в каждый следующий момент. Где-то в середине картины, когда Джоуэл встречает Клайда и Минноу, кажется, что перед нами просто клон Zombieland, но затем на зрителей выливают ведро патоки и подростковой романтики. Впрочем, в некоторые моменты лента способна даже удивить, как, например, в очень трогательном эпизоде с последним на планете роботом Mav1s.

В главных ролях в этой картине снялись Дилан О’Брайен, чья репутация изрядно подмочена серией подростковых же постапокалиптических фильмов Maze Runner, и Джессика Хенвик, которую вы наверняка знаете по ее ролям в сериалах Iron Fist и Defenders. Увы, собственно основные персонажи получились здесь несколько плоскими и банальными. Намного интересней выглядят герои второго плана: забавная парочка Клайд и Минноу (юная Ариана Гринблатт играет просто вдохновенно), пес Мальчик (умнейшая австралийская пастушья келпи) и уже упомянутый выше робот Mav1s. Вот эти персонажи действительно запоминаются, как и некоторые монстры, та же гигантская улитка или финальный босс фильма.

В целом же лично мне Love and Monsters напомнил другой глупый, но милый фильм о постапокалипсисе – The Postman / «Почтальон» с Кевином Костнером, признанный кинокритиками одним из худших фильмов в истории и получивший пять (!) «Золотых малин». Да, «Почтальон» действительно слишком пафосный, глупый и в подметки не годится книге, на которой основан, тем не менее, я время от времени с удовольствием пересматривают эту картину. Она дает надежду. Именно то, чего нам так не хватает в 2020 г.