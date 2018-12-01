Рецензия на фильм «Робин Гуд» / Robin Hood

«Сделаем классику снова крутой» – эта фраза звучала в промо-кампании нового фильма о Робин Гуде. К сожалению, эффект получился обратный, так глупо историю героя английских народных баллад еще не показывали. Наиболее живыми в ленте кажутся летящие стрелы, но никак не актеры, напрочь лишенные эмоций. А сценарий и вовсе подсказывает, что перед нами один из худших фильмов в 2018 году.

«Робин Гуд» / Robin Hood Жанр приключения, экшен

Режиссер Отто Батхерст

В ролях Тэрон Эджертон (Робин Гуд), Джейми Фокс (Маленький Джон), Джейми Дорнан (Уилл Скарлетт), Бен Мендельсон (шериф Ноттингема), Ив Хьюсон (Мэриан)

Студии Summit Entertainment, Appian Way Productions, Thunder Road Films

Год выпуска 2018

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Первой известной картиной о лесном разбойнике с благородными поступками стал фильм 1938 года под названием «Приключения Робин Гуда», в котором снялся легендарный голливудский актер Эррол Флинн. После того как персонаж отважного грабителя завоевал внимание зрителей, о нем сняли еще как минимум 20 кинолент (и это без учета телесериалов, которые тоже пользовались немалой популярностью). Последним фильмом о Робин Гуде был художественный проект 2010 года под руководством Ридли Скотта с Расселом Кроу и Кейт Бланшетт в главных ролях. Отзывы о нем оставляли разные, но в целом картина получилось достойной. Чего не скажешь о фильме 2018 года режиссера Отто Батхерста, который решил экранизировать старую историю с более современным взглядом.

Отто Батхерст загорелся идеей завлечь молодую аудиторию, привыкшую смотреть фильмы на стриминговых сервисах. Он, будучи одним из создателей сериалов «Острые козырьки» и «Черное зеркало», имел достаточно четкое представление об интересах нового поколения. Только вот с одним аспектом Батхерст попал впросак – полнометражные фильмы отнюдь не сериалы, они требуют совсем другой подачи. Это режиссер, увы, упустил из виду.

Итак, в фильме перед нами предстает молодой лорд Робин Локсли, живущий в большом поместье и строящий планы на счастливую жизнь со своей возлюбленной Мэриан. Его неожиданно призывают на военную службу, и Локсли с другими солдатами отправляется на территорию арабских земель. Там он познает жестокость своих соотечественников и впервые видит пленного, который позже представится ему как Маленький Джон.

Вернувшись домой, Робин с ужасом открывает для себя, что его родной город Ноттингем страдает от коррупции, организованной шерифом и кардиналом. Они прикрываются идеями армии и церкви, чтобы забирать у бедных горожан последние деньги. Наблюдая за страданиями работников шахт, в рядах которых Робин узнает Мэриан, лорд вскипает от злости. Локсли принимает решение стать учеником Маленького Джона, который обещает сделать из него опытного бойца и вора, чьей целью станет бессовестный шериф.

Юного Робин Гуда в новой экранизации сыграл актер Тэрон Эджертон, известный по двум частям шпионского боевика «Кингсмэн». Сопереживать Робин Гуду в его исполнении практически невозможно, у Эджертона за весь фильм нет ни одной ярко выраженной эмоции, хотя у его персонажа есть много поводов для беспокойства. Примерно так же, а то и хуже, со своей ролью справляется Ив Хьюсон, которой доверили образ Мэриан. Плохую игру Эджертона еще больше подчеркивают сцены, где Робин Гуд без труда выполняет налеты и успешно проделывает кражи – минимум усилий и минимум артистизма.

С главным актером дела не задались, ну и ладно, фильм хоть как-то могли подстраховать лауреат премии «Эмми» Бен Мендельсон (сыграл шерифа) и обладатель премии «Оскар» Джейми Фокс (сыграл Маленького Джона). Но нет, происходящее в «Робин Гуде» настолько нелепо, что там не смог раскрыться ни один актерский талант.

В нелепости ленты в первую очередь виноват режиссер, которому так хотелось рассказать старую историю по-новому, дополнив ее элементами XXI века. Можно ли всерьез воспринимать Робин Гуда в кожаной куртке модного кроя, смотреть на современный макияж его возлюбленной, наблюдать за шахтерами, бросающими «коктейли Молотова» и принимать навязанные параллели с войной в Сирии? Честно говоря, нет.

Вся эта постановка напоминает непродуманный сериал, к которому теряешь интерес с первых же эпизодов. Фильму не помогли даже попытки сценаристов позабавить зрителей, которые добавили к «Робин Гуду» моменты в стиле «Мстителей» – когда реплика одного из героев должна вызвать хотя бы ухмылку. Но смеяться удается в совсем других сценах, где по задумке должен быть драматизм, а на деле получается сплошной абсурд.

1.5 Редакция ITC.UA Плюсы: экшен-сцены, разбавляющие плохой сценарий Минусы: намеренное насаждение современных деталей в средневековую историю; персонажи без эмоционального диапазона; игра актеров Вывод: если хочется вспомнить историю Робин Гуда, жившего в лесу и помогавшего людям, для просмотра стоит выбрать один из старых проверенных временем фильмов. Что касается новой экранизации, то она получилась крайне бестолковой.

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