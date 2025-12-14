Рецензия на фильм "Достать ножи: Проснись, покойник" / Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

С 12 декабря на сервисе Netflix можно посмотреть «Достать ножи: Проснись, покойник» — третью часть детективной серии Райана Джонсона, успешно начатой в 2019 году и продолженной сиквелом трехлетней давности. Третье пришествие детектива Бенуа Бланка в неизменном исполнении Дэниела Крейга обещало зрителям новую тональность — на замену беззаботно солнечному острову и лакшери стилю предшественника должна была прийти более мрачная атмосфера с неоготической церковью в центре внимания. Что из этого получилось — давайте разбираться в рецензии.

Плюсы: звездный актерский состав; очередной хороший перфоманс от Дэниела Крейга, который чувствует себя в этой роли как рыба в воде, и еще нескольких исполнителей; продуманный до мелочей сеттинг с привычно глянцевой нетфликсовской картинкой; с технической стороны все выполнено на высшем уровне (о работе со светом не вспомнит пожалуй только ленивый); остроумный юмор; Минусы: большинство действующих лиц не имеют возможности себя проявить; порой попытки авторов как можно больше запутать не идет на пользу; детективная интрига прогнозируемая; развязка не впечатляет; 7.5 /10 Оценка

«Ножи наголо: Проснись, покойник» / Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Жанр комедийный готический детектив

Режиссер: Райан Джонсон

В ролях: Дэниел Крейг, Джош О’Коннор, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер, Кэрри Вашингтон, Эндрю Скотт, Кейли Спейни, Дэрил Маккормак, Томас Гейден Черч, Джеффри Райт

Премьера Netflix

Год выпуска 2025

Когда-то Джад Дюплентиси был боксером и в лучших традициях советского бугая Ивана Драго прикончил своего оппонента на ринге. Это страшное событие направило мужчину в религию, теперь он католический священник. Но судьба заносит его в прямом смысле в Богом забытую религиозную общину во главе с радикально консервативным монсеньором Джефферсоном Виксом.

Вскоре Джад приходит к выводу, что местный приход — своего рода закрытый клуб для своих, чему в первую очередь способствует сам Викс. Более того, в его проповедях можно узреть много гнева, но отнюдь не божьего учения или хотя бы поддержки страждущих, что сильно смущает молодого священника. Вдруг на одном из служений Викса убивают, и на фоне его конфликтов с Дюплентиси все окружающие уверены, что это дело рук последнего. Так ли оно на самом деле — спешит выяснить наш старый знакомый, блестящий детектив Бенуа Бланк. Удастся ли ему триумфально произнести коронное «шах и мат» в финале?

Давайте обойдемся без долгих вступлений и церемоний и сразу обозначим, что третий «Достать ножи» — по-прежнему увлекательная, талантливо сыгранная, хорошо написанная и профессионально поставленная детективная история. Но с определенными нюансами.

Начнем с самого простого, с названия. Если подзаголовок предшественника был вдохновлен песней «Битлов» (искренне каюсь, три года назад тот фильм был несколько переоценен), то весьма жуткое «Проснись, покойник» отсылает к одноименному треку U2 из альбома Pop (1997), где нетрудно уловить тему кризиса веры. Собственно, ее испытаниям подвергнется и Дюплентиси, по убеждению которого добро должно быть все-таки с большим сердцем, а не с кулаками.

Неизменный автор и постановщик серии Райан Джонсон подчеркивал, что при написании сценария отталкивался от собственного религиозного опыта из детства, поскольку воспитывался он в христианской семье, а также от дальнейшего дистанцирования от этого аспекта своей жизни. Видимо, именно поэтому Бенуа Бланк торжественно нарекает себя еретиком и далёк от дел религиозных.

Также Джонсон признался, что среди прочего вдохновлялся литературой Эдгара Аллана По и Джона Диксона Карра, в частности «Убийствами на улице Морг» и «Человеком-призраком» соответственно. В этом можно убедиться непосредственно во время просмотра.

Несмотря на очевидную попытку режиссера придать повествованию мрачности, подкрепленной готической атмосферой, кинодел не отказывает себе, и нам, в удовольствии пошутить. И такой подход абсолютно уместен, ибо разряжает напряженную обстановку и разбавляет длительный хронометраж спасительным легкомыслием. Чего стоят насмешливые исповеди вредного монсеньора, не стесняющегося во всех мельчайших подробностях описать молодому коллеге свои сеансы мастурбации. Или едкие, как та кислота, метакомментарии, направленные на сам неприкосновенный Netflix.

Как следствие, «Достать ножи» остается максимально зрительским кино, отличным вариантом для вечернего досуга у экрана. Остросюжетная жанровая составляющая здесь таки преобладает над содержательностью, конкретно в этом случае она касается тем веры и религии, которая может стать мощным инструментом манипуляции. И в этом совершенно нет ничего плохого.

Вместе с тем нельзя сказать, что «Проснись, покойник» представляет собой нечто прямо выдающееся, отнюдь. Это амбициозный и сценарно крепкий, но несколько безжизненный фильм с присутствием таких же болванчиков. Иногда помпезная театральщина здесь берет верх над настоящими, живыми эмоциями. Особенно это касается финального акта. Такого длительного и одновременно артистического признания-объяснения и исповеди на смертном одре еще надо поискать. О привычных сольных выступлениях Бенуа Бланка нечего и говорить.

Плюс, как бы ни пытался Джонсон запутать, что не всегда идет на пользу, детективную интригу не назовешь неподъемной для тех, кто любит разгадывать загадки преждевременно. Да и челюсть у вас точно не отвиснет, когда наконец раскроют все карты.

Создатели ленты снова готовы порадовать звездным актерским составом, однако большинство исполнителей играют роли говорящей мебели. Аккуратно расставленных на шахматной доске фигур, используемых преступно мало.

Кроме собственно Крейга и формального главного героя в исполнении Джоша О’Коннора, возможность проявить себя получает еще пара счастливчиков и на этом все. То есть, вы не заметите особой разницы, если, скажем, вместо Эндрю Скотта на экране сгенерировали бы говорящее бревно. А еще в кадре мелькает детективное клише в лице подозрительного садовника; что любопытно, сыграл его актер с фамилией Church.

Безусловно, «Проснись, покойник» станет достойным развлечением для подписчиков стримингового гиганта (который пытается стать еще масштабнее, неожиданно для всех посягнув на поглощение Warner Bros.) в вечер выходного дня. Но до того эффекта, что произвела первая часть, этому сиквелу все равно еще далеко.