Рецензия на фильм «Саван» / The Shrouds

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10 июля на украинские экраны добирается фантастический триллер «Саван» — новый и, вероятно, последний фильм родоначальника боди-хоррора и живого классика, 82-летнего Дэвида Кроненберга. В одном из интервью режиссер признался, что эта лента чрезвычайно личная для него, прозвучала даже характеристика «автобиографическая». Ее сюжет стал следствием пережитого Кроненбергом горя, вызванного смертью его жены Кэролин Зейфман, которая случилась в 2017 году. О чем говорит Кроненберг со зрителем, и как он это делает, предлагаем узнать в обзоре фильма.

Плюсы: хорошие актерские работы от Венсана Касселя и Диане Крюгер; несмотря на минимальное присутствие боди-хоррора, это по-прежнему вполне кроненберговское кино; образ искалеченной героини Крюгер запомнится надолго; фильм оставляет после себя странное, но довольно сильное послевкусие; Минусы: осилить это медитативное кино будет задачей не из простых; далеко не факт, что рядовому зрителю в моменте удастся проникнуться темами, которые транслирует Кроненберг; кого-то может огорчить, что драмы здесь куда больше, чем собственно хоррора; 6.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Саван» / The Shrouds

Жанр научно-фантастический триллер, ужасы, драма

режиссёр Дэвид Кроненберг

В ролях Венсан Кассель, Диане Крюгер, Гай Пирс, Сандрин Холт, Элизабет Сондерс, Дженнифер Дейл

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

У каждого технологического гения-богача свои прихоти. Например, Тони Старк, сошедший на экран со страниц красочных комиксов, сконструировал суперброню, да такую, что даже планы Таноса по уничтожению половины вселенной потерпели крах. Вполне реального Илона Маска, кажется, окончательно поплавило. А вот главный герой фильма Дэвида Кроненберга «Саван» Карш, после смерти своей жены Бекки от рака, создал высокотехнологичное… кладбище.

Особенность необычного места захоронения заключается в том, что с помощью специализированного савана родственники могут наблюдать за разложением тел похороненных в режиме онлайн. Трансляция с 3D-изображением передается на экран, установленный на надгробии, а также на приложение в айфоне. Технология получила название GraveTech. Карш и сам систематически пользуется ею, время от времени заглядывая в могилу Бекки, а место рядом он заботливо забронировал для себя.

Однажды несколько могил на кладбище подвергаются осквернению, а технология — хакерской атаке, из-за чего доступ к трансляции становится недоступным. Под подозрение Карша попадают все, кто может быть заинтересован в таком развитии событий — от бывшего любовника его жены и в дальнейшем ее онколога до российских или китайских спецслужб, заинтересованных в шпионаже.

Пожалуй, не стоит лишний раз напоминать, что Дэвид Кроненберг сделал для кино, в частности это касается жанра боди-хоррора. Того направления, на которое сегодня возвращается мода благодаря невероятному успеху прошлогодней «Субстанции» — первого в истории жанрового представителя, получившего номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

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А уже в августе в прокат должен выйти «Одно целое» — история о том, как Дэйв Франко и Элисон Бри причудливым образом сольются в нечто единое. Фильм дебютировал на кинофестивале «Сандэнс» и критики все как один остались в восторге, окрестив ленту «лучшим хоррором года».

В «Саване», впрочем, от телесного ужаса остались крохи — страшные трансформации случаются в единичных сценах, в частности с телом Диане Крюгер (для всех заинтересованных — обнаженным). Зато Кроненберг сосредотачивается на персонаже Венсана Касселя, и вовсе не трудно догадаться, что это и есть сам Кроненберг, который вот так странно пытается пережить горе. Вместе с тем этот убежденный атеист недвусмысленно намекает, что он думает о так называемой жизни после смерти.

А вся та конспирология и теории заговоров относительно китайских шпионов, российских хакеров и т.д., которые сопровождают рассказ — не более чем шелуха. Если хотите, спасительная соломинка, за которую пытается ухватиться главный герой, чтобы хоть как-то поддать логическому объяснению преждевременную смерть близкого человека. Но никакого объяснения, никаких инструкций, конечно же, на такой случай не существует.

Повествование в «Саване» исключительно неспешное и диалоговое, это еще один фильм из разряда тех, которые нравятся критикам и не нравятся зрителям — достаточно обратить внимание на соответствующие рейтинги Rotten Tomatoes. Одним нравится копаться в скрытых смыслах и самоцитатах (а в этом фильме поистине кроненберговского вдоволь), другим — банально скучно наблюдать за тем, как в течение двух часов в кадре практически ничего не происходит.

Кроненберг транслирует нечто настолько интимное, сокровенное, что вызывает неоднозначное восприятие, будто смотришь на надгробие совершенно незнакомого человека. Да, для режиссера этот опыт важен, потому что речь идет о его личном горе. А вот почему это должно быть интересно рядовому зрителю здесь и сейчас — вопрос открытый.

Да и действительно оно не должно. Постановщик уже давно находится в том статусе, когда ему глубоко наплевать на то, что зритель может его не понять. Тот же «Видеодром» (1982) не получил признания тогдашней публики и провалился в прокате, но сейчас это безоговорочная культовая классика, которую многие считают лучшей лентой в карьере канадского классика. Вряд ли «Саван» ждет та же судьба, но кто знает, давайте подождем несколько десятилетий.

Венсан Кассель и Диане Крюгер снова встречаются на съемочной площадке после приключенческой биографической драмы «Сент-Экзюпери», и стоит отметить, здесь взаимодействие между ними куда более интимное. Он повсюду разъезжает на своей Tesla и общается с искусственным интеллектом по имени Ханни, она — не стесняется раздеться перед камерой. Очередные проблемы, коль уж мы вспомнили о Тони Старке, со здешним гением-миллиардером-плейбоем возникают у Гая Пирса, представшего на экране таким же неуверенным в себе ботаном в очках, каким он был в экспозиции «Железного человека 3» (2013).

Каким бы богатым ни был ваш кинематографический опыт — пережить, буквально перетерпеть медитативный «Саван» покажется задачей не из простых. И несмотря на то, что здесь поднимаются фундаментальные и неудобные темы, они рискуют затеряться под грузом не милостивого к зрителю повествования. Поэтому надо понимать, готовы ли вы смотреть кино, которое не слишком жалеет зрителя и при этом бесцеремонно на два часа приближает его к смерти.

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