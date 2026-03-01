Рецензия на фильм "В один миг" / In the Blink of an Eye

В этом году Эндрю Стэнтон, сценарист «Истории игрушек» и режиссер «ВОЛЛ-И», представил свою новую работу «В один миг». Автор, который в свое время сумел превратить историю одинокого робота в глубокую экзистенциальную притчу, на этот раз замахнулся на значительно более масштабную идею, а именно разговор о вечности жизни, смерти, цикличности истории и одиночестве человека в бесконечном времени. Фильм с первых минут заявляет о больших амбициях и серьезном тоне, намекая, что перед нами не просто фантастическая драма, а попытка осмыслить саму природу человеческого существования. Другое дело, хватило ли режиссеру инструментов и смелости довести эту идею до действительно глубокого уровня. В этом мы и пытаемся разобраться в рецензии ниже.

Плюсы: амбициозная концепция; органичное переплетение трех временных линий; сильная визуальная составляющая; самая убедительная линия будущего; работа Рашиды Джонс Минусы: чрезмерная сентиментальность; акцент на эмоциях вместо глубины; недостаточное раскрытие персонажей; жанровая разбалансированность; финал без полноценного катарсиса 5.5 /10 Оценка

«В один миг» / In the Blink of an Eye

Жанр драма, фантастика

режиссёр Эндрю Стэнтон

В ролях Рашида Джонс, Кейт МакКиннон, Рона Рис, и др.

Премьера 27 февраля 2026 года, Hulu

Сюжет ленты разворачивается сразу в трех временных промежутках, которые постепенно переплетаются между собой. Первая линия переносит зрителя в доисторическую эпоху, где группа неандертальцев пытается выжить в жестоком мире.

Вторая часть происходит в наше время и выстраивается как сентиментальная драма о потере, амбициях и сложном выборе между карьерой и чувствами. Герои оказываются перед необходимостью решить, что для них важнее, личное счастье или стремление реализовать себя.





Третья линия переносит в далекое будущее, где космический корабль под руководством женщины по имени Кукли и искусственного интеллекта Роско транспортирует эмбрионы к новой планете, подготовленной для жизни. Их миссия сохранить человечество, даже если для этого придется пожертвовать собственными эмоциями и принять одиночество как неизбежность.

Авторы пытаются объединить эти три истории в целостное полотно, подводя зрителя к мысли о непрерывности жизни и повторяемости человеческого опыта.

Потенциал у этой истории был действительно огромный. Из такого материала могла появиться глубокая философская драма о смерти, вечной жизни и о желании оставить след. Однако режиссер выбирает более доступный путь, поэтому делает ставку на эмоциональность.

Почти на протяжении всего хронометража тон ленты подчеркивается чрезвычайно выразительным, почти навязчивым музыкальным сопровождением. Саундтрек постоянно напоминает зрителю, что происходит что-то трагическое и важное, как бы подталкивая к слезам и внутреннему волнению. Проблема заключается в том, что эта эмоциональная интенсивность не всегда оправдана драматургией. Вместо естественного переживания возникает ощущение, будто фильм буквально просит вот здесь плачь, вот здесь почувствуй боль, вот здесь задумайся.

В целом картина выглядит излишне сентиментальной. Она стремится к глубине, но часто ограничивается поверхностными атрибутами серьезности. Например, медленной музыкой, затяжными крупными планами, или многозначительными паузами.

Вместо того чтобы позволить зрителю самостоятельно дойти до эмоции, лента слишком активно ее навязывает. И в какой-то момент это начинает раздражать.

Особенно в современной линии, где мелодраматичность преобладает над содержанием, а конфликты выглядят несколько упрощенными. Надежда была на финал, что именно там все смыслы сойдутся в одну точку и наступит настоящий катарсис. Однако эта часть, хоть и аккуратно завершает историю, не дает того глубокого очищения, на которое рассчитываешь после такой масштабной подготовки.

Наиболее убедительной выглядит линия будущего. Именно здесь темы одиночества, миссии и ответственности за новое поколение раскрываются наиболее гармонично. Взаимодействие Кукли с Роско, их разговоры о страхе, любви и долге звучат гораздо искреннее и глубже, чем большинство сцен в современной части.





Нельзя не отметить, что режиссер сумел соединить три сюжетные линии довольно органично. Несмотря на разные временные пласты и жанровые оттенки, ничего откровенно не выбивается из общей картины. История постепенно воспринимается как единое целое, а финальное переплетение линий, хоть и предсказуемое, все же оставляет приятное ощущение завершенности. За этим хотя бы было интересно наблюдать, особенно за тем, как отдельные детали отзываются друг в друге сквозь века.

«В один миг» часто вызывает ассоциации с «Облачным атласом». Но если «Облачный атлас» со временем стали воспринимать как масштабную и смелую философскую драму о перерождении, то новая лента остается скорее осторожной вариацией на тему. Она касается больших идей, но не решается углубиться в них настолько, чтобы по-настоящему впечатлить.

Существенной проблемой является также жанровый дисбаланс. Фильм постоянно колеблется между исторической драмой, мелодрамой и научной фантастикой. Эти переходы не всегда оправданы и создают ощущение нестабильности. Зрителю сложно сосредоточиться на рассказе, который и без того имеет фрагментарную структуру.

Отдельно стоит сказать о персонажах. Для фильма с такими амбициями 94 минуты слишком мало. Если авторы стремились эмоционально привязать зрителя к героям, им нужно было больше времени на раскрытие их внутренних конфликтов. Без этого эмоциональная связь формируется поверхностно.

Рашида Джонс выглядит наиболее убедительной, а ее игра сдержанная и живая. Другие же актеры часто кажутся ограниченными сценарными рамками. В их работе не чувствуется связи с персонажами, они как будто просто играют текст, не добавляя к персонажам ничего своего, ничего нового.





Зато техническая составляющая фильма действительно впечатляет. Визуально «В один миг» выглядит насыщенным и продуманным проектом. Особенно это касается части будущего. Впечатляет и работа с декорациями и костюмами неандертальцев, внимание к деталям грима и среды. В плане производства это качественная и дорогая работа, которая оставляет ощущение серьезного подхода.