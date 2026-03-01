banner
Кино Кино 01.03.2026 comment views icon

Рецензия на фильм "В один миг" / In the Blink of an Eye

author avatar

Александр Наумец

Автор статей и рецензий

"В одну мить"

В этом году Эндрю Стэнтон, сценарист «Истории игрушек» и режиссер «ВОЛЛ-И», представил свою новую работу «В один миг». Автор, который в свое время сумел превратить историю одинокого робота в глубокую экзистенциальную притчу, на этот раз замахнулся на значительно более масштабную идею, а именно разговор о вечности жизни, смерти, цикличности истории и одиночестве человека в бесконечном времени. Фильм с первых минут заявляет о больших амбициях и серьезном тоне, намекая, что перед нами не просто фантастическая драма, а попытка осмыслить саму природу человеческого существования. Другое дело, хватило ли режиссеру инструментов и смелости довести эту идею до действительно глубокого уровня. В этом мы и пытаемся разобраться в рецензии ниже.

Рецензия на фильм "В один миг" / In the Blink of an Eye

Плюсы:

амбициозная концепция; органичное переплетение трех временных линий; сильная визуальная составляющая; самая убедительная линия будущего; работа Рашиды Джонс

Минусы:

чрезмерная сентиментальность; акцент на эмоциях вместо глубины; недостаточное раскрытие персонажей; жанровая разбалансированность; финал без полноценного катарсиса

5.5/10
Оценка
ITC.ua

«В один миг» / In the Blink of an Eye

Жанр драма, фантастика
режиссёр Эндрю Стэнтон
В ролях Рашида Джонс, Кейт МакКиннон, Рона Рис, и др.
Премьера 27 февраля 2026 года, Hulu

Сюжет ленты разворачивается сразу в трех временных промежутках, которые постепенно переплетаются между собой. Первая линия переносит зрителя в доисторическую эпоху, где группа неандертальцев пытается выжить в жестоком мире.

Вторая часть происходит в наше время и выстраивается как сентиментальная драма о потере, амбициях и сложном выборе между карьерой и чувствами. Герои оказываются перед необходимостью решить, что для них важнее, личное счастье или стремление реализовать себя.


"В одну мить"

Третья линия переносит в далекое будущее, где космический корабль под руководством женщины по имени Кукли и искусственного интеллекта Роско транспортирует эмбрионы к новой планете, подготовленной для жизни. Их миссия сохранить человечество, даже если для этого придется пожертвовать собственными эмоциями и принять одиночество как неизбежность.

Авторы пытаются объединить эти три истории в целостное полотно, подводя зрителя к мысли о непрерывности жизни и повторяемости человеческого опыта.

Потенциал у этой истории был действительно огромный. Из такого материала могла появиться глубокая философская драма о смерти, вечной жизни и о желании оставить след. Однако режиссер выбирает более доступный путь, поэтому делает ставку на эмоциональность.

Спецпроекты
Samsung Galaxy S26 отримав Perplexity з доступом до Notes, Calendar і сторонніх застосунків
Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від 64 999 грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії

"В одну мить"

Почти на протяжении всего хронометража тон ленты подчеркивается чрезвычайно выразительным, почти навязчивым музыкальным сопровождением. Саундтрек постоянно напоминает зрителю, что происходит что-то трагическое и важное, как бы подталкивая к слезам и внутреннему волнению. Проблема заключается в том, что эта эмоциональная интенсивность не всегда оправдана драматургией. Вместо естественного переживания возникает ощущение, будто фильм буквально просит вот здесь плачь, вот здесь почувствуй боль, вот здесь задумайся.

В целом картина выглядит излишне сентиментальной. Она стремится к глубине, но часто ограничивается поверхностными атрибутами серьезности. Например, медленной музыкой, затяжными крупными планами, или многозначительными паузами.

Вместо того чтобы позволить зрителю самостоятельно дойти до эмоции, лента слишком активно ее навязывает. И в какой-то момент это начинает раздражать.

"В одну мить"

Особенно в современной линии, где мелодраматичность преобладает над содержанием, а конфликты выглядят несколько упрощенными. Надежда была на финал, что именно там все смыслы сойдутся в одну точку и наступит настоящий катарсис. Однако эта часть, хоть и аккуратно завершает историю, не дает того глубокого очищения, на которое рассчитываешь после такой масштабной подготовки.

Наиболее убедительной выглядит линия будущего. Именно здесь темы одиночества, миссии и ответственности за новое поколение раскрываются наиболее гармонично. Взаимодействие Кукли с Роско, их разговоры о страхе, любви и долге звучат гораздо искреннее и глубже, чем большинство сцен в современной части.


Нельзя не отметить, что режиссер сумел соединить три сюжетные линии довольно органично. Несмотря на разные временные пласты и жанровые оттенки, ничего откровенно не выбивается из общей картины. История постепенно воспринимается как единое целое, а финальное переплетение линий, хоть и предсказуемое, все же оставляет приятное ощущение завершенности. За этим хотя бы было интересно наблюдать, особенно за тем, как отдельные детали отзываются друг в друге сквозь века.

"В одну мить"

«В один миг» часто вызывает ассоциации с «Облачным атласом». Но если «Облачный атлас» со временем стали воспринимать как масштабную и смелую философскую драму о перерождении, то новая лента остается скорее осторожной вариацией на тему. Она касается больших идей, но не решается углубиться в них настолько, чтобы по-настоящему впечатлить.

Существенной проблемой является также жанровый дисбаланс. Фильм постоянно колеблется между исторической драмой, мелодрамой и научной фантастикой. Эти переходы не всегда оправданы и создают ощущение нестабильности. Зрителю сложно сосредоточиться на рассказе, который и без того имеет фрагментарную структуру.

Отдельно стоит сказать о персонажах. Для фильма с такими амбициями 94 минуты слишком мало. Если авторы стремились эмоционально привязать зрителя к героям, им нужно было больше времени на раскрытие их внутренних конфликтов. Без этого эмоциональная связь формируется поверхностно.

Рашида Джонс выглядит наиболее убедительной, а ее игра сдержанная и живая. Другие же актеры часто кажутся ограниченными сценарными рамками. В их работе не чувствуется связи с персонажами, они как будто просто играют текст, не добавляя к персонажам ничего своего, ничего нового.


Зато техническая составляющая фильма действительно впечатляет. Визуально «В один миг» выглядит насыщенным и продуманным проектом. Особенно это касается части будущего. Впечатляет и работа с декорациями и костюмами неандертальцев, внимание к деталям грима и среды. В плане производства это качественная и дорогая работа, которая оставляет ощущение серьезного подхода.

Вывод:

"В один миг" — фильм с большими амбициями и неравной реализацией. Он стремится говорить о вечном, но часто ограничивается эмоциональным надрывом. Это не провал, но и не прорыв. Скорее попытка, которая оставляет ощущение нереализованного потенциала. В то же время в ленте есть достаточно искренности и красивых моментов, чтобы она нашла своего зрителя, особенно того, кто ищет не столько идеальную драматургию, сколько настроение и атмосферу.

Популярные статьи

arrow left
arrow right
Рецензия на фильм "Ужас" / The Dreadful
Рецензия на фильм "28 лет спустя: Храм костей" / 28 Years Later: The Bone Temple
Рецензия на фильм "Служанка" / The Housemaid
Рецензия на сериал "Очень странные дела 5"/ Stranger Things, season 5
Рецензия на фильм "Путь к преступлению" / Crime 101
Рецензия на фильм "Сайлент Хилл. Возвращение" / Return to Silent Hill
Рецензия на фильм "Блеф" / The Bluff
Рецензия на фильм "Гренландия 2: Миграция" / Greenland 2: Migration
Рецензия на второй сезон сериала "Фоллаут" / Fallout
"Сон в море звезд" Кристофера Паолини: самый амбициозный НФ-роман последних лет?
Рецензия на фильм "Грозовой перевал" / Wuthering Heights
Рецензия на фильм "Команда разрушителей" / The Wrecking Crew
10 самых ожидаемых новых сериалов 2026 года
Рецензия на сериал "Чудо-человек" / Wonder Man
Рецензия на фильм "Помогите" / Send Help
Самые интересные новые фильмы февраля 2026 года
Рецензия на сериал "Рыцарь Семи Королевств" / A Knight of the Seven Kingdoms
Рецензия на фильм "Вечник"/ "Вічник"
"Аполлон 11. Первые люди на Луне": величайшее приключение в истории человечества
Лучшие фильмы 2025 года: выбор редакции ITC.ua
Рецензия на фильм "Другой" / Other
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить