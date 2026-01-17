Рецензия на фильм "Другой" / Other

15 января в прокат вышел хоррор «Другой» с Ольгой Куриленко в главной роли. Это результат франко-бельгийской копродукции, а режиссером выступил француз Давид Моро. Ознакомившись с очередным фильмом с бывшей девушкой Бонда, констатируем, что это не очередное низкопробное кино, в котором погрязла актриса в последние годы. Что, впрочем, все равно не добавляет особых поводов для радости. Все подробности — как всегда, в тексте.

Плюсы: многообещающее начало; грамотное использование присущих фильмам ужасов приемов и нагнетание загадочной атмосферы; хорошая работа со звуковыми эффектами; Минусы: авторы добросовестно и упорно ведут к какому-то четкому высказыванию, но его так и не случается; постепенно потенциально интересная история становится скучной; финал рискует вызвать неоднозначные эмоции; 6 /10 Оценка

«Другой» / Other

Жанр фильм ужасов, триллер

режиссёр Давид Моро

В ролях Ольга Куриленко, Жан Шатц, Филипп Шурер, Лола Бонавентура, Жаклин Гайе, Анн-Паскаль Клерембур, Анж Диалот Навасадио, Жюли Маэс, Мильтон Риш, Саша Нюжен

Год выпуска 2025

Молодая женщина по имени Элис возвращается в дом своего детства, расположенный где-то возле живописных миннесотских лесов, когда узнает о смерти матери. Как выясняется, импровизированная обитель зла зачем-то обустроена новейшими системами безопасности Они резко контрастируют с нетронутой комнатой «мисс юной Миннесоты», где время будто застыло, и кипами видеокассет с записями далекого прошлого, о котором лучше не вспоминать.

Поскольку Элис вынуждена задержаться в ненавистном месте, она таки погружается в неутешительные воспоминания. Но долго рефлексировать ей не приходится, поскольку в доме, кажется, живет очень таинственная и явно враждебно настроенная сущность, при встрече с которой рискуешь лишиться собственного лица.

Французский кинематографист Давид Моро начинал как хоррормейкер, дебютировав в 2006-м с фильмом ужасов «Они», но впоследствии переключился на другие, в противовес ужасам, абсолютно безобидные жанры для максимально широкой аудитории — романтическую комедию («Любовь напрокат», 2012), подростковую фантастику («Одни», 2017) или семейное приключенческое кино («Король Львенок», 2022). Впрочем, возвращение к истокам произошло в 2024-м, когда Моро выдал снятый одним кадром, обласканный критиками хоррор на тему зомби MadS.

Пожалуй, наиболее известной работой в фильмографии кинодела является ужастик о сверхъестественном «Глаз» (2008) с Джессикой Альбой, но на нем голливудская карьера Моро завершилась, не успев толком начаться. «Другой», привычно для его фильмов, стал результатом франко-бельгийской копродукции.

В первой же сцене лента недвусмысленно намекает на ночную псевдодокументалистику в духе культовой «Ведьмы из Блэр» (1999), но этот стиль съемки стремительно сходит на нет. Сразу понятно, что сюжетно фильм будет эксплуатировать мотив «с этим проклятым домом что-то не так» — в лучших традициях жанра об этом прямо сообщает эпизодический персонаж. В начале авторам удается выстроить красивую, жутковатую атмосферу, питающуюся загадочностью. Подкрепляется она зловещими звуками и любовью режиссера к красному свету в темноте. Мы знаем, и слышим, что в доме разгуливает какая-то тварь, но точно не понимаем, с чем именно имеем дело.

Добавляет напряжения и тот факт, что у всех в округе — от местного юноши до лисы — старательно оторваны, или даже обглоданы, лица (напомним, подобными шалостями грешил бешеный шимпанзе в «Примате», вышедшем в прокат буквально на прошлой неделе).

Со временем в повествовании вырисовывается и содержание, но Моро на пару с со-сценаристом Джоном Голдманом оперируют им, мягко говоря, с очень, очень переменным успехом. Многострадальная Элис — глубоко травмированная женщина, и травмы эти обусловлены суровостью непутевой матери. Здесь же ощутимы отголоски месседжа о цене стремления к идеальной красоте, в частности те пытки, которым подвергаются молодые девушки со стороны помешанных наставниц. С этим собственно и связаны все эти искривленные в стекле и превратившиеся в кровавое месиво лица. Соответственно, присутствует в рассказе и тема материнства, которая неспроста является триггерной для главной героини.

До поры до времени наблюдать за происходящим на экране любопытно, но чем дальше создатели погружаются в свои неопределенные смыслы, тем больше те размываются, особенно на фоне жанровой составляющей. Поэтому внятного авторского высказывания так и не происходит. К тому же с течением времени история становится все менее интересной и все более абсурдной.

Что касается манипуляций с лицами, то персонажка Куриленко — практически единственная, чью мордашку мы четко видим. Опять же, этот ход кроме того, что добавляет налет таинственности, с точки зрения содержания ничем не обоснован. По сути мы становимся свидетелями моноспектакля в исполнении бывшей бердянки. Полфильма она разгуливает в кадре в нижнем белье, но если вдруг вы хотите поглазеть на полуобнаженную экс-модель, лучше пересмотреть какого-нибудь «Хитмена» (2007).

Несмотря на неоднозначность показанного, эту работу Ольга Куриленко может занести скорее себе в актив, особенно на фоне того хлама, в котором она снималась в последние годы. Достаточно вспомнить отрецензированные здесь, на сайте, «Королеву Боудика» (2023), «Эффект парадокса» (2024) или «Последнее ограбление» (2025).

В финальном акте мы ненадолго будто станем персонажем какой-то сурвайвал-хоррор игры от первого лица, когда в кромешной тьме Элис возьмет в руки камеру, обязательно с почти полностью истощенной батареей. Прием старый, как мир — например, в испанском «Репортаже» (2007) его использовали более чем успешно.

По своему потенциалу «Другой» выглядел весьма многообещающе. Однако на выходе мы получили кино с кучей упущенных возможностей, финал которого объясняет название и одновременно претендует на мем калибра «Люк, я твой отец», не меньше. Для справки — откровение происходит в туалете.