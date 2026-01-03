Самые интересные новые фильмы января 2026 года

В январе в кинотеатрах нас собираются много пугать и смешить. За первое отвечает враждебно настроенное шимпанзе, постапокалиптическая Англия 28 лет после распространения вируса ярости, который, кстати, тоже произошел от обезьяны, и жители зловещего Сайлент Хилла. За второе — украинские киноделы, и будем надеяться, что наряду с количеством непременно будет и качество. А еще Хью Джекман и Кейт Хадсон возьмутся петь и танцевать, Тимоти Шаламе — играть в настольный теннис, Рэйчел Макадамс и Дилан О’Брайен — выживать на необитаемом острове, а Джейсон Стейтем… ну, делать то, что он делает обычно. В конце же месяца появятся и потенциально интересные европейские новинки — обо всем этом и не только читайте в нашем традиционном материале.

«Корпорат» / «Корпорат»

Дата выпуска: 1 января

Режиссер: Александр Кириенко

В ролях: Татьяна Малкова, Владимир Шумко, Юлия Игнатченко, Павел Текучев, Евгений Ламах, Виталий Козловский, Илья Парфенюк, Дарья Петрожицкая, Ирина Сопонару, Екатерина Файн

Жанр: комедия

Релиз: кинотеатры

«Жизнь коллектива торговой компании переворачивается с ног на голову, когда руководитель сообщает о предстоящем сокращении. Кто останется без работы, решит недельный тимбилдинг. То, что раньше было обычным корпоративом, превращается в настоящую игру на выживание» — говорится в официальном синопсисе.

Уже с самого начала года украинские киноделы пытаются развеселить нас причудливой средой современной корпоративной культуры. На съемочной площадке что ни лицо, то какая-нибудь знаменитость — от шоумена и актера театра-студии «Черный квадрат» Владимира Шумко до Виталия Козловского, который в дополнительном представлении не нуждается. Судя по трейлеру, эта адаптация румынского фильма «Тимбилдинг» (2022) будет представлять собой еще тот полный расколбас!

«Служанка» / The Housemaid

Дата выпуска: 1 января

Режиссер: Пол Фиг

В ролях: Сидни Суини, Аманда Сайфред, Брэндон Скленар, Микеле Морроне, Элизабет Перкинс, Меган Фергюсон

Жанр: психологический триллер

Релиз: кинотеатры

Молодая девушка с сомнительным прошлым Милли отчаялась найти работу. Поэтому настоящим подарком судьбы для нее стало предложение устроиться служанкой в роскошный дом семьи Винчестеров (где-то здесь икнулось двум заядлым братьям-борцам со всякой нечистью). Нина, Эндрю и их дочь Сесилия производят весьма приятное впечатление. Однако вскоре знакомство с парой превращается для героини в странную смесь кошмаров и соблазнов, которые рискуют обернуться фатальными последствиями.

Сюжет «Служанки» основан на одноименном романе американской писательницы Фриды Мак-Фадден, появившемся на полках книжных магазинов в 2022 году. Сидни Суини продолжает упорно работать, снимаясь по три фильма в год — в 2025-м мы писали об «Эдеме», «Материнской любви» и «Королеве ринга», где актриса не только просто играла какие-то роли, а старалась максимально абстрагироваться от привязавшегося к ней образа секс-символа.

«7 желаний» \ «7 бажань»

Дата выпуска: 8 января

Режиссер: Дмитрий Шмурак

В ролях: Артур Логай, Ксения Мишина, Дарья Петрожицкая, Римма Зюбина, Владимир Кравчук

Жанр: семейная комедия

Релиз: кинотеатры

Согласно сообщению прокатчика Adastra Cinema, юристу Александру выпадает шанс получить работу мечты, и наконец-то освободиться от нынешнего шефа-чудака. Ради этого он даже готов пожертвовать драгоценным временем семейного отдыха с сыном и женой. Однако вся его жизнь вдруг переворачивается с ног на голову: вся еда превращается во вкусности, рядом бегает лохматый пес, а друзья и коллеги считают, что он полицейский. Более того — одноклассница-звезда, которую он не видел годами, вдруг влюбляется в него по уши. Теперь Александр должен уберечь собственную жизнь и здравый смысл, потому что когда-то он загадал не то желание Святому Николаю.

Еще одна январская украинская комедия на больших экранах готова порадовать зрителей с 8 января. Интересно, что в кадре мы увидим бывшую и нынешнюю ведущую популярного развлекательного шоу «Я люблю Украину» Ксению Мишину и Дарью Петрожицкую.

«Примат» / Primate

Дата выпуска: 8 января

Режиссер: Йоханнес Робертс

В ролях: Джонни Секвойя, Джессика Александер, Трой Коцур, Виктория Ваянт, Джия Хантер, Бенджамин Чен, Чарли Мэнн, Тенни Саймон, Мигель Торрес Умба, Кей Александер, Амина Абди, Альберт Магаши

Жанр: фильм ужасов

Релиз: кинотеатры

Тропический отдых идет наперекосяк, когда шимпанзе по кличке Бен, принадлежащего одной из семей, кусает бешеное животное, и он внезапно становится агрессивным.

В прошлом году над обреченными болванчиками издевалась обезьяна игрушечная, которая была плодом богатой фантазии Стивена Кинга. Нынче несчастные будут иметь дело с обезьяной реальной, которая превращается натурально в лохматого Джейсона Вурхиза. Руководить праздником кровавого насилия взялся хоррормейкер Йоханнес Робертс, в послужном списке которого значится акулья дилогия «Синяя бездна» (2017-2019) и «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити» (2021).

«Песня любви» / Song Sung Blue

Дата выпуска: 8 января

Режиссер: Крейг Брюэр

В ролях: Хью Джекман, Кейт Хадсон, Майкл Империоли, Фишер Стивенс, Джим Белуши, Элла Андерсон, Мустафа Шакир, Эрика Слезак, Хадсон Гилберт Хенсли, Шон Аллан Крилл

Жанр: мюзикл, биографическая драма

Релиз: кинотеатры

Вдохновленная реальными событиями, эта история рассказывает о двух музыкантах, которые оказываются в непростой жизненной ситуации, но несмотря на сложности решают создать трибьют-бэнд Нила Даймонда. Благодаря следованию своей мечте герои находят себя не только на сцене, но и в личной жизни.

Январь — время для биографических музыкальных драм. В прошлом году это были «Робби Уильямс: Better Man» и «Боб Дилан: Абсолютный незнакомец», на этот раз — «Песня любви». Сюжет основан на одноименном документальном фильме Грега Кохса 2008 года. Главные роли Майка и Клэр Сардины, входивших в состав вышеупомянутой трибьют-группы, исполнили Хью Джекман и Кейт Хадсон. Артистические данные первого не вызывают никаких сомнений — достаточно вспомнить хотя бы «Величайшего шоумена» (2017), а вторая уже успела получить за эту роль номинацию на «Золотой глобус». Да и критикам, похоже, фильм преимущественно понравился.

«Испытательный срок» \ «Випробувальний термін»

Дата выпуска: 8 января

Режиссерка: Ирина Громозда

В ролях: Екатерина Кузнецова, Кирилл Парастаев, Вячеслав Довженко, Елена Узлюк, Андрей Исаенко, Маричка Хоменко, Татьяна Малкова, Иван Шаран, Ирма Витовская, Дмитрий Танкович, Тарас Цимбалюк, Павел Зибров

Жанр: романтическая комедия

Релиз: кинотеатры

Полина — гламурная дочь бизнесмена, привыкшая к беззаботной жизни. Роман — амбициозный и принципиальный молодой человек, который смотрит на мир совсем по-другому. Судьба сводит этих двоих во время испытательного срока в рекламном агентстве, где они в течение месяца вынуждены соревноваться за должность. Однако это профессиональное соперничество постепенно сближает героев, что рискует обернуться для них совершенно неожиданными последствиями.

Вдруг в январе вам мало украинских комедий, причем в некоторых из них будут мелькать одни и те же лица, «Испытательный срок» к вашим услугам. Если в «Корпоративе» засветился Виталий Козловский, то здесь продюсерам хватило бюджета на камео самого Павла Зиброва.

«Марти Суприм. Гений комбинаций» / Marty Supreme

Дата выпуска: 15 января

Режиссер: Джош Сафди

В ролях: Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Кевин О’Лири, Тайлер Оконма, Абель Феррара, Фрэн Дрешер, Эмори Коэн

Жанр: спортивная трагикомедия

Релиз: кинотеатры

Действие происходит в 1950-х годах. В центре повествования находится молодой талантливый игрок в настольный теннис Марти Маузер, который, несмотря на многочисленные сложности, что подготовила ему жизнь, никогда не сдается. Эта упорная, полная взлетов и падений борьба прокладывает герою путь к величию. По крайней мере, он сам в этом глубоко убежден.

Фильм основан на жизни и карьере американской звезды настольного тенниса Марти Райзмана. «Марти Суприм. Гений комбинаций» получил всеобщее признание от критиков, войдя в многочисленные списки лучших фильмов 2025 года. Некоторые назвали выступление Тимоти Шаламе лучшим в карьере. Это классический представитель наградного сезона, и в том, что лента отхватит ряд престижных наград — нет никаких сомнений.

«28 лет спустя: Храм костей» / 28 Years Later: The Bone Temple

Дата выпуска: 15 января

Режиссерка: Ниа ДаКоста

В ролях: Алфи Уильямс, Аарон Тейлор-Джонсон, Джек О’Коннел, Эмма Лейрд, Эрин Мэй Келлиман, Рэйф Файнз, Киллиан Мерфи

Жанр: постапокалиптический зомби-горор

Релиз: кинотеатры

Юного Спайка принимают в банду убийц сэра Джимми Кристала в постапокалиптической Англии, опустошенной вирусом ярости. Тем временем доктор Иэн Келсон делает неожиданное открытие, которое может изменить мир.

«Храм костей» является непосредственным продолжением прошлогоднего «28 лет спустя», а бразды управления серией временно переходят от одного из ее создателей Дэнни Бойла к Ниа ДаКосте, которую вы можете знать по постановке провальных «Марвелов» (2023). При этом неизменный сценарист франшизы Алекс Гарленд на своем месте, плюс именно здесь должно состояться долгожданное возвращение Джима из первого фильма в исполнении Киллиана Мерфи. Лента позиционируется как вторая часть запланированной трилогии, и если следующий фильм состоится, в режиссерское кресло снова должен вернуться Дэнни Бойл.

«Срыв» / The Rip

Дата выпуска: 16 января

Режиссер: Джо Карнахан

В ролях: Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Стивен Йон, Теяна Тейлор, Саша Каей, Нестор Карбонелл, Каталина Сандино Морено, Кайл Чендлер, Скотт Эдкинс, Лина Эско

Жанр: боевик, криминальный триллер

Релиз: Netflix

Группа полицейских из Майами обнаруживает тайник с миллионами долларов наличными, что вызывает недоверие всех причастных, которые узнают о конфискации. Это заставляет героев хорошенько задуматься, кому из окружающих можно доверять.

Лучшие друзья Бен Аффлек и Мэтт Дэймон воссоединяются на экране и выступают также продюсерами, за постановку ответственен Джо Карнахан. 20 лет назад Аффлек уже работал с режиссером в «Козырных тузах» (2006), правда, тогда актер исполнил лишь второстепенную роль. Остается надеяться, что «Срыв» окажется фильмом куда лучше предыдущего проекта Карнахана «Теневой отряд», который был натурально издевательством над зрителем.

«Ну мам!» \ «Ну мам»

Дата выпуска: 22 января

Режиссер: Олег Борщевский

В ролях: Ада Роговцева, Олеся Жураковская, Елена Кравец, Наталья Сумская, Екатерина Кузнецова, Анна Кузина, Остап Ступка, Ахтем Сеитаблаев, Роман Луцкий, Дмитрий Павко

Жанр: семейная комедия

Релиз: кинотеатры

Фильм содержит несколько взаимосвязанных историй, посвященных отношениям детей и матерей. Это должна быть теплая семейная комедия о тех, кто переживает за нас, независимо от нашего возраста, и кому мы обязаны многим. Не забудьте позвонить сегодня маме, если есть такая возможность, и спросить, как у нее дела.

«Вестник» \ «Вічник»

Дата выпуска: 22 января

Режиссер: Иван Николайчук

В ролях: Павел Текучев, Олег Мосийчук, Анастасия Иванюк, Роман Мацюта, Александр Польченко, София Бровко, Даниил Мирешкин

Жанр: философско-историческая драма

Релиз: кинотеатры

Прокатчик обещает нам историю о жизни реального 104-летнего карпатского мудреца Андрея Ворона и описание его пути к вечной мудрости. Исповедь большой души, человека, жившего во времена бурных исторических событий, пережившего потери и трагедии, но сохранившего в сердце свет, любовь и добро. Фильм является адаптацией бестселлера Мирослава Дочинца «Вестник: Исповедь на перевале духа». Это дебютная полнометражная работа режиссера Ивана Николайчука.

«Сайлент Хилл. Возвращение» / Return to Silent Hill

Дата выпуска: 22 января

Режиссер: Кристоф Ганс

В ролях: Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Эви Темплтон

Жанр: психологический хоррор о сверхъестественном

Релиз: кинотеатры

Джеймс Сандерленд, опустошенный разлукой со своей девушкой, получает таинственное письмо, которое приводит его в Сайлент Хилл, где он надеется найти ее. Однако герой обнаруживает, что городок изменился под влиянием какой-то неизвестной злой силы. Сомневаясь в своей психической устойчивости, Джеймс пытается осмыслить причудливую реальность и надеется, что ему хватит сил, чтобы спасти свою возлюбленную.

Подзаголовок новейшей экранизации игры Silent Hill от Konami, конкретно второй части образца 2001 года, во многих смыслах правильный. Он символизирует не только возвращение культовой игрушки в плоскость киноэкрана, но и создателя первого фильма 20-летней давности Кристофера Ганса. Тогда его лента имела неоднозначное восприятие и явно не добрала в прокате, впрочем, понравилась многим поклонникам игры (и попала в нашу подборку лучших экранизаций видеоигр, выпущенную 2 года назад).

На этот раз Ганс заверил, что «Возвращение» не имеет никакого отношения к старой кинодилогии и что его подход к адаптации исходного материала изменился по сравнению с тем, что было раньше. Пошло ли это на пользу и как проявят себя Пирамидоголовый и смертоносные медсестры — сможем узнать с 22 января.

«Благодать» / La grazia

Дата выпуска: 29 января

Режиссер: Паоло Соррентино

В ролях: Тони Сервилло, Анна Ферцети, Массимо Вентурьелло, Орландо Синк, Мильвия Марильяно, Джузеппе Каяни, Джованна Джуда

Жанр: драма

Релиз: кинотеатры

Президент Италии Мариано де Сантис — убежденный католик и опытный юрист. Он разрывается между желанием подписать закон о легализации эвтаназии и необходимостью рассмотреть ходатайство о помиловании двух человек, убивших своих партнеров.

Новая лента от оскароносного Паоло Соррентино, создателя хитовых сериалов «Молодой Папа» (2016) и «Новый Папа» (2020), это всегда кинособытие. «Благодать» открывала прошлогодний кинофестиваль в Венеции, где Тони Сервилло был награжден кубком Вольпи за лучшую мужскую роль.

«Альфа» / Alpha

Дата выпуска: 29 января

Режиссерка: Джулия Дюкурно

В ролях: Мелисса Борос, Голшифте Фарахани, Тахар Рахим, Эмма Маки, Финнеган Олдфилд

Жанр: драматический боди-хоррор

Релиз: кинотеатры

Мир охватила пандемия загадочной болезни, в результате которой люди превращаются в мраморные статуи. На вечеринке 13-летняя бунтарка Альфа делает татуировку, после чего у нее появляются признаки заболевания. Мать-врач девочки не в силах помочь, и семья должна преодолеть испытания в мире, где царит страх и отчаяние.

Есть новая работа и от триумфаторки Канн, авторки скандальных «Сырое» (2018) и «Титан» (2021) Джулии Дюкурно, сознавшейся, что на этот раз она решила выйти из зоны комфорта и выдать нечто отличное от предыдущих работ. Изменение подхода, однако, на прошлогоднем Каннском кинофестивале было воспринято неоднозначно. Что касается своего посыла, режиссерка имела в виду ВИЧ/СПИД и то, как его стремительное распространение, развернувшееся в 80-е, повлияло на ее поколение.

«Помогите» / Send Help

Дата выпуска: 29 января

Режиссер: Сэм Рэйми

В ролях: Рэйчел Макадамс, Дилан О’Брайен, Крис Пэнг, Деннис Хейсберт, Ксавьер Сэмюэль, Брюс Кэмпбелл

Жанр: триллер, фильм ужасов

Релиз: кинотеатры

Линда Лиддл подвергается жестокому обращению со стороны босса-сексиста Брэдли Престона. Но ситуация меняется, когда авиакатастрофа оставляет их на необитаемом острове, где они вступают в отчаянную борьбу за выживание. В новом ужастике от Сэма Рэйми экранное противостояние в суровых условиях развернется между Рэйчел Макадамс и Диланом О’Брайеном.

«Самотник» / Shelter

Дата выпуска: 29 января

Режиссер: Год Роман Во

В ролях: Джейсон Стейтем, Билл Найи, Наоми Аки, Дэниел Мейс, Бодхи Рэй Бретнач

Жанр: боевик

Релиз: кинотеатры

Бывший наемный убийца вынужден уничтожить работодателей, на которых он работал, чтобы защитить девушку, поставлявшую ему оружие. Новый боевик с Джейсоном Стейтемом — вполне исчерпывающая характеристика для понимания того, какого рода кино нас ждет. Давай, Джейсон, не жалей злодеев на потеху публике!