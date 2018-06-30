«Ты квач!» (в русском переводе «Ты водишь!») – это фильм-напоминание о том, что не стоит быть слишком серьезным, особенно в вопросах веселья и всяческого дурачества. А еще на съемках этой картины Джереми Реннер сломал обе руки.

Tag / «Ты квач!» Жанр комедия

Режиссер Джефф Томсик

В ролях Джереми Реннер (Джерри), Эд Хелмс (Хоган), Джон Хэмм (Боб), Джейк Джонсон (Чили), Ганнибал Бересс (Сэйбл), Айла Фишер (Анна), Аннабелль Уоллис (Ребекка)

Студии New Line Cinema, Broken Road Productions

Год выпуска 2018

Сайт IMDb

Кино рассказывает о группе друзей, которые на протяжении 30 лет каждый май играют в квача. Четверо из компании поочередно водят, а вот Джерри (Джереми Реннер) еще ни разу не удалось поймать, потому что ему всегда удается уйти от погони и разгадать хитрые планы своих товарищей. Вот и вся фабула фильма, которая служит оправданием для большого количества гэгов разной степени забавности.

Тут сразу же надо оговориться, что «Ты квач!» получился невероятно эклектичным фильмом. Причем речь идет не столько о пародиях на жанры и конкретные фильмы, сколько об использовании приемов из них. За полтора часа кроме собственно комедии вы увидите торчащие тут и там «уши» шпионских боевиков, триллеров, супергеройских фильмов и ужастиков. Постоянно ловишь себя на мысли, что нечто подобное уже видел в «Шерлоке Холмсе» Гая Ричи, «Пиле», «Мстителях», «Матрице», «Хищнике» и других известных лентах. Слеплено это все не очень изящно, но, к удивлению, не раздражает. Вся эта мешанина вполне неплохо вписывается в атмосферу глупости, царящей в кино.

Поначалу может показаться, что фильм высмеивает впавших в детство взрослых людей, но все немного сложнее. Друзья продолжают годами играть в квача, превращая его из веселой забавы в опасный маразм с многоходовыми планами. Кажется, что игра уже не приносит удовольствия, это уже не азарт и радость от совместного времяпрепровождения, а осатанелая попытка что-то продолжить из непонятного принципа. Парни начинают слишком серьезно относиться к игре, меряют ее взрослыми мерками, что на корню уничтожает главное – легкость и радость от дуракаваляния в компании друзей. Эти самые легкость и радость заменяют видимостью юношеского задора, с годами принявшего странные формы. Не превращаться в брюзжащего деда – это правильно. Но и бояться корректив, вносимых возрастом, тоже не стоит. Для веселья всегда есть место, и нет ничего страшного, если одна игра сменится другой. Задача же не в том, чтобы до пенсии бегать друг за другом, а в том, чтобы беречь и лелеять внутреннего ребенка, без которого можно погрязнуть в кромешном житейском ужасе.

Впрочем, не пугайтесь написанного выше, к подобной морали подводят легко и весело. Глупых и похабных шуток более чем достаточно, но почти все они смешные и без перегибов. Хорошие актеры профессионально дурачатся под качающую музыку, за чем приятно наблюдать. А самое главное – теплая и приятная концовка, после которой хочется встретиться со старыми друзьями. Только ради этого уже стоило снимать фильм.

«Ты водишь!» — добротная комедия на один раз, именно то, что надо для похода в кино ленивым летним вечером. Не больше и не меньше.

3 Редакция ITC.UA | 3.9 Читатели ITC.UA Плюсы: достаточно смешных шуток; хорошие актеры качественно валяют дурака; теплая и приятная концовка Минусы: небрежное смешение жанров; далеко не всем понравятся похабные шутки; «одноразовость» Вывод: хороший вариант, чтобы сходить с друзьями в кино Оценить: Загружаем оценки...

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