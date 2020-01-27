Тест-драйв Citroen C5 Aircross: оригинальный француз





Кроссовер Citroen C5 Aircross нацелен в популярный класс, где бал правит японская команда. Что им может противопоставить Citroen C5 Aircross? В детальном обзоре разберем все плюсы и минусы автомобиля, обсудим его расход топлива и безопасность, приценимся к разным версиям. Поверьте, ответы не столь однозначны, как могут показаться на первый взгляд.

Позиционирование

Вообще-то прямого предшественника у модели Citroen C5 Aircross нет. Однако это далеко не первая попытка бренда зайти в класс C/D-SUV – могу вспомнить Citroen C4 Aircross (чуть меньше) и Citroen C-Сrosser (чуть больше). Фактически эти модели были построены на основе схожих автомобилей Mitsubishi, а компания Citroen пыталась играть по «законам жанра»: атмосферные моторы, версии c полным приводом. Но Citroen C5 Aircross совершенно другой.

История Citroen C5 Aircross начинается с концепта 2015 года. Затем появилась первая версия автомобиля – в 2017-м изначально для рынка Китая. Европейский кроссовер Citroen C5 Aircross дебютировал в 2018 году: автомобиль отличался в деталях от китайской версии – к примеру, здесь появились три раздельных сиденья сзади (у версии для Китая был обычный задний диван). Наконец, весной 2019-го кроссовер был презентован и в Украине.

В статье представлен автомобиль Citroen C5 Aircross с 2-литровым турбодизелем в максимальной комплектации SHINE. Также вкратце рассмотрим две другие версии модели.

Как едет кроссовер Citroen C5 Aircross?

Мягко и комфортно – два главных, определяющих, ключевых слова для описания подвески Citroen C5 Aircross. Каждая поездка превращается в «полет на ковре-самолете»: именно так, как обещает производитель. Автомобиль не замечает ямы и стыки, разглаживает любые неровности. Причем подвеска РНС практически всегда работает тихо, лишь изредка постукивая передними колесами на отбое, да и то лишь по проезду самых крупных ям или выступов. Классно, что при «езде ходом» по череде неровностей кузов почти не раскачивает на волне: подвеска все отрабатывает, но в салоне люди лишь мерно покачиваются в креслах.

Но раскачка все-таки есть. Во-первых, при поворотах ощутимы заметные крены. А во-вторых – при каждом резком разгоне/торможении автомобиль приседает на задние/передние колеса. Возможно, именно продольные кивки-качки влияют на ощущение динамики. Поскольку при вполне обычных цифрах разгона (0-100 км/ч за 9,4 секунды), кроссовер Citroen C5 Aircross субъективно ощущается более быстрым и динамичным: при любом ускорении с ходу – вас вжимает в спинку сиденья даже на средних оборотах мотора. Конечно, при старте с места заметна пауза (небольшая турбояма плюс потери гидротрасформатора АКПП), но как только спидометр перешагнет 20 км/ч, а тахометр перемахнет за 1,5-1,7 тыс. об/мин – Citroen C5 Aircross устремляется вперед в одном цельном и неразрывном порыве. Поскольку «автомат» меняет передачи молниеносно и совершенно незаметно. Однако в поворотах тяга мотора порой кажется избыточной: есть крен автомобиля, перераспределение нагрузки на колесах, руль пустоват – и в этот момент мотор обрушивает всю тягу на передние шины, буквально кромсая асфальт.

Кроссовер Citroen C5 Aircross в белом цвете с красным декором выглядит молодежно и оригинально. А вот в темной расцветке может быть неожиданно солидным: смотрите примеры ниже. В любом случае – вас ждут немало интересных деталей во внешности: цветной декор, хромированная С-образная окантовка, объемные фонари. А также вас ждет комфортная подвеска и «бодрый» 2-литровый турбодизель. Спорт-режим АКПП предусматривает использование более низких передач в движении (-1-2 передачи) и более быстрый переход вниз при разгоне. Порой в поворотах зарождается мысль, что его возможности превышают возможности шасси. Но хороший запас тяги мотора всегда пригодится при длительных поездках по трассе всей семьей и с максимальной нагрузкой…

Ведь просторный салон и удобные сиденья кроссовера Citroen C5 Aircross таки и манят в путешествия. Водителю и пассажиру положена массивная передняя панель и высокая центральная консоль – подсознательно автомобиль дарит ощущение защиты. Привычный круглый руль сам ложится в руки, под ним «по классике» (в отличие от родственного Peugeot 3008) расположилась панель приборов на основе цветного дисплея. Передняя часть «залита» красивым шоколадно-коричневым цветом, присутствует немного отделки «черный глянец», сиденья расчерчены в квадраты и украшены декоративной полоской. Необычный Г-образный рычаг «автомата» оказывается удобен, кнопка запуска двигателя сама попадает под палец, а смартфон ныряет в нишу-кармашек с беспроводной зарядкой – все, поехали! Но когда проходит первое впечатление от салона, то начинаешь замечать неприятные нюансы: у руля нет подогрева, хотелось бы чуть длиннее подушку сиденья, а большая часть передней панели изготовлена из твердого пластика, что неожиданно для автомобиля такого класса и цены…

Сзади просторно и для ног, и для головы. Запас места по ширине такой, что конструкторам удалось разместить три полноценных раздельных сиденья – их можно сдвигать вперед/назад (диапазон смещения 150 мм), регулировать угол наклона спинки (пять позиций). А еще есть дефлекторы вентиляции и… И все. Подобная конфигурация второго ряда лишила задних пассажиров центрального подлокотника, отсутствует подогрев кресел. Кроме того, правый/левый пассажир оказываются слишком сильно смещены к дверям. Словом, решение неоднозначное: если вы часто возите трех людей сзади – то Citroen C5 Aircross порадует и окажется лучше других автомобилей. Но если чаще всего сзади едет 1-2 человека – то огорчит. Схожая ситуация с багажником: огромный проем и полезный объем, крышка с электроприводом и сенсором открывания. Но где элементарные крючки для пакетов, резинки-сетки? А ведь речь идет о семейном автомобиле…

Салон хорош дизайном и базовой эргономикой, но к мелочам – есть вопросы. Недостает подогрева руля и задних сидений, а передним хочется добавить длины подушки. Вместе с тем: нормальная обзорность без замечаний, достаточные диапазоны регулировки, привычное расположение всех органов управления. Но главный плюс салона Citroen C5 Aircross – это простор в задней части: автомобиль кажется больше своих размеров! Да и багажник хорош объемом: минимум 550 л даже при сдвинутых назад сиденьях второго ряда.

На бездорожье определяющим является не мощность мотора и даже не клиренс, а отсутствие полного привода. Пока есть «зацеп» передних колес и хорошие шины – вы проедете. Поэтому небольшой ход подвески задних колес при вывешивании в минус записывать не буду: все равно они не работают. А вот с клиренсом обманываться не стоит: при заявленных 23 см, реально под защитой двигателя около 18 см – похоже, клиренс указан по центру днища, на уровне боковых порогов. И еще нюанс: систему Grip Control похвалю – она реально может повлиять на пробуксовку колес при езде по грязи или тающему снегу, чем поможет автомобилю выбраться из западни. Остался вопрос с песком, но возможно вернемся к нему весной-летом на примере какого-либо другого автомобиля PSA.

При диагональном вывешивании кузов не скрипит, багажник/двери закрываются без проблем, но автомобиль едет только при хорошем «зацепе» передних колес. Система Grip Control полный привод не заменит, но на раскисшей грунтовке или в снегу поможет.

Есть ли инновации?

Кроссовер Citroen C5 Aircross – это флагман актуального модельного ряда легковых автомобилей Citroen, а потому неудивительно, что модель вобрала все лучшее, что сейчас есть у бренда и Группы PSA в целом. К примеру, впервые для автомобилей Citroen в Украине, встречаю здесь 180-сильный 2-литровый турбодизель и 8-ст. «автомат» (подобную технику описывал ранее на примере Peugeot 508 и Peugeot 5008). Кроссовер Citroen C5 Aircross получил сиденья Citroen Advanced Comfort с дополнительным слоем мягкой пены-подложки, а также подвеску РНС с прогрессивными гидравлическими отбойниками (подобное разбирали на примере Citroen C4 Cactus). У верхушки лобового стекла примостился отдельный блок с камерой – да ведь это фирменный видеорегистратор, с которым впервые знакомились на примере Citroen C3. Еще пример: 12,3-дюймовый дисплей вместо традиционных приборов и многозонный массаж спины впервые увидел на Peugeot 3008 второго поколения. А логику работы системы Grip Control для помощи при езде по бездорожью разбирали на примере Peugeot 3008 еще первого поколения.

Платформа ЕМР2, мощный 180-сильный турбодизель, 8-ступенчатый «автомат», подвеска РНС, сиденья Citroen Advanced Comfort, массаж спины, контроль рядности, 12,3-диймовый дисплей вместо традиционных приборов, 8-дюймовый тач-скрин, мониторинг «слепых зон» зеркал, полностью светодиодные фары… Все это уже встречалось на разных автомобилях Citroen или Peugeot, но впервые вместе собранно именно в модели Citroen C5 Aircross. Хотя не все идеально: недостает адаптивного «круиза», контроль рядности в одной ситуации не видит разметки, а в другой уж слишком сильно заставляет подруливать, 8-дюймовый дисплей в объятиях дефлекторов вентиляции выглядит меньше своего размера, да и с таким «дутым» кузовом не помешал бы полноценный круговой обзор, а не его имитация. К чему не придраться – так это к отличному свету фар, классному 8-зонному массажу, обширным настройкам различных систем автомобиля. Но отдельно похвалы заслуживает ЖК-панель приборов, которая выглядит, будто какой-то портал в мир автомобиля: масса информации, но все красиво и понятно, плюс несколько вариантов отображения – класс!

Цена Citroen C5 Aircross и его конкуренты

Кроссовер Citroen C5 Aircross в Украине доступен с тремя моторами, в трех комплектациях, только с передним приводом, с 6- или 8-ступенчатой АКПП – итого получаем шесть вариантов.

Гамму модели открывает комплектация LIVE: подвеска РНС, шесть подушек безопасности, система стабилизации, круиз-контроль, 2-зонный «климат», подогрев передних сидений, цветной 12,3-дюмовый ЖК-дисплей приборов, 8-дюймовый дисплей мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, легкосплавные 17-дюймовые колесные диски, задние датчики парковки, пр. Цены на Citroen C5 Aircross в комплектации LIVE следующие: версия с бензиновым турбо-мотором 1,6 л (165 л.с.) и 6-ст. АКПП – от 644 тыс. грн. ($26,3 тыс.), вариант с турбодизелем 1,5 л (130 л.с.) и 8-ст. АКПП – от 672 тыс. грн. или $27,5 тыс.

На ступеньку выше расположена комплектация FEEL, где добавлено: система Grip Control и система помощи при спуске со склона, датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида, тонированные стекла, пакет внешней отделки Silver, 18-дюймовые колеса, безключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, пр. Цены на Citroen C5 Aircross FEEL: с бензиновым турбо-мотором 1,6 л (165 л.с.) и 6-ст. АКПП – от 675 тыс. грн. ($27,5 тыс.), вариант с турбодизелем 1,5 л (130 л.с.) и 8-ст. АКПП – от почти 704 тыс. грн. ($28,7 тыс.), версия с турбодизелем 2,0 л (180 л.с.) и 8-ст. АКПП – от около 757 тыс. грн. или $30,9 тыс.

Наконец, максимальна комплектация SHINE дополнительно предлагает: систему удержания в полосе движения, мониторинг слепых зон зеркал заднего вида, сиденья Advanced Comfort, кожаную отделку кресел, систему предупреждения и экстренного торможения в городе, беспроводную зарядку для смартфонов, светодиодные фары Full LED, пр. Кроссовера Citroen C5 Aircross в комплектации SHINE доступен только с турбодизелем 2,0 л (180 л.с.) и 8-ст. АКПП по цене от 813,5 тыс. грн. или чуть больше $33 тыс.

Тестовый автомобиль был построен как раз на основе максимально версии, плюс добавлены опции: штатная навигация, камера Citroen ConnectedCAM, автономный подогрев двигателя Webasto, пакет – кожа Nappa Brown Leather, электропривод регулировки сиденья водителя с памятью, массаж спины для водителя и переднего пассажира, пр. В итоге цена тестового автомобиля составляет около 880 тыс. грн. или $36,5 тыс.

Черный автомобиль – это комплектация SHINE как она есть: взгляните на темно-серую отделку сидений. Да и в целом: в черном цвете автомобиль выглядит очень солидно, правда? Белый автомобиль – версия FEEL с 1,5-литровыйм турбодизелем: обычные фары-галоген, приятная «теплая» тканевая отделка, вполне достаточное оснащение, старт-стоп для двигателя и дополнительный эко-режим езды. Удачный средний «вариант» за свои деньги. Но ведь сколько таких подобных наберется в классе?

Первым у меня перед глазами встал Opel Grandland X: пусть не столь приметный и оригинальный, но вполне современный кроссовер с аккуратным дизайном и немецким брендом, да еще и ценник ниже. Второй ближайший родственник – Peugeot 3008 – напротив, оказывает чуть дороже, зато может подарить динамичный драйв, лучше в некоторых пунктах оснащения (к примеру, адаптивный «круиз» и подлокотник сзади), а его салон по-прежнему воспринимается «приветом» из ближайшего будущего. Среди других европейских кроссоверов-конкурентов обязательно назову SEAT Ateca и Renault Koleos: «испанец» компактнее и спортивнее, дает больше выбора в моторах и типе привода, «француз» делает ставку на простор салона, мягкую подвеску, тяговитый турбодизель, да и в целом – у него вальяжный, неторопливый характер.

Ситуация с японскими моделями разбирал в отдельном материале и отмечу, что «японцы» против Citroen C5 Aircross – это как две параллельные прямые, которые не пересекаются. К примеру, Subaru Forester и Honda CR-V всегда с полным приводом – равно, как также всегда ориентируются на комфорт и предлагаются только с бензиновыми моторами, да и стоят немало. Если хотите дешевле и экономичнее – то смотрите в сторону Nissan X-Trail, который пусть и в годах, но предлагает широкий перечень версий. Подобная история аналогична и для Mitsubishi Outlander: невысокий ценник, бензиновые моторы, есть даже 7-местный салон – но нет передового оснащения. Если интересуют инновации и драйв – то это к Mazda CX-5, а если хотите комфорт и экономичность – то ваш выбор Toyota RAV4. Причем каждый из вышеназванных автомобилей предлагает полный привод в половине версий, но почти никто не предлагает дизель. Понимаете, отличается сама суть автомобилей и основные запросы, которые выдвигают покупатели «японцев» и Citroen C5 Aircross – притом, что номинально эти модели находятся в одном классе, реально их покупатели слабо пересекаются. Кстати: подобно «японцам», схожая ситуация и с моделью Hyundai Tucson.

В данном классе легко набрать десяток популярных моделей, на фоне которых Citroen C5 Aircross вроде как и «в рамках класса», а вроде как и «сам по себе»: только передний привод, откровенная ставка на дизельные моторы и комфорт подвески, яркий дизайн. Хватит ли этого, чтобы победить конкурентов? Вряд ли. Но «своего» покупателя Citroen найдет.

Стоимость содержания и реальный расход топлива Citroen C5 Aircross

В городе автомобиль потреблял в среднем 9,5 л на 100 км, в пробках и/или при динамичной езде расход переваливал за 10 л, минимум удавалось «привозить» 7 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 5 л на 100 км, на скорости 110-120 км/ч расход топлива составляет около 6 л на 100 км пути.

Гарантия на автомобиль – три года или 100 тыс. км пробега. Сервисное обслуживание необходимо проводить каждые 10 тыс. км или раз в год. Стоимость стандартного базового ТО составляет 3,6 тыс. грн., более комплексное ТО потребует 5,7-5,8 тыс. грн.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на январь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании. Цены на автомобили указаны на версии 2020 модельного года.

Безопасность

Автомобиль прошел цикл краш-тестов Euro NCAP и получил почти максимальную «4-звездочную» оценку. В целом у кроссовера Citroen C5 Aircross хорошая защита водителя и пассажиров, но без слабых мест не обошлось: при фронтальном ударе риску подвержены ноги водителя (коричневая зона – слабая защита) или голова пассажира (оранжевая зона – средняя защита), при боковом ударе есть замечания к защите грудной клетки. В остальном – нормальный и высокий уровень защиты водителя, пассажиров, детей.

В итоге

Оригинальный автомобиль. Это не хорошо и не плохо – это именно оригинально. Причем в данном случае речь идет не только о внешности, но и о его концепции в целом. Кроссовер Citroen C5 Aircross все делает по-своему: комфорт подвески вместо полного привода, раздельный 3-местный задний ряд вместо подлокотника и подогрева, куча электроники для комфорта и безопасности, вместе с классическим «олдскульным» тоннелем между передними сиденьями. Но этот «микс» выглядит странным лишь на первый взгляд. Потому, что в прошлом бренд уже пытался создать кроссовер «по канонам жанра», Citroen пытался играть по установленным правилам – и проиграл. Поэтому при создании Citroen C5 Aircross компания перестала оглядываться на конкурентов, а просто создала «кроссовер имени себя»!

Одним покупателям автомобиль понравится, другие его кардинально не примут – поскольку не все найденные решения одинакового хороши. Но модель Citroen C5 Aircross явно не затеряется среди себе подобных. В итоге автомобиль Citroen C5 Aircross одновременно находится и в гуще класса кроссоверов, и как бы сам по себе – одним словом: «оригинал». Постоянные читатели знают, что я люблю такие автомобили: которые вроде как и правильно-универсальные, но также и оригинальные, с изюминкой. Однако, признаться: выбирая между двумя родственными французами-оригиналами, я бы отдал предпочтение «льву» с уверенной поступью, нежели мягким «шевронам». Но любителям комфорта советую Citroen.

Плюсы:

+ Мощный, тяговитый, «быстрый» турбодизель в паре с отличной АКПП

+ Очень мягкая подвеска, которая дарит комфорт всегда и везде

+ Много современного оснащения за свои деньги

+ Внутренний простор и гибкость трансформации салона

Минусы:

— Порой возможности мотора кажутся запредельными для данного шасси и мягкой подвески

— Замечания к сиденьям и посадке – особенно неприятны, как для столь семейного автомобиля

— Нет полного привода, нет адаптивного круиза, нет подогрева руля…

Технические характеристики Citroen C5 Aircross 2.0 HDi 180 АКПП-8 SHINE

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,5 х 1,87 х 1,69 м

Колесная база – 2,73 м

Клиренс – 230 мм

Багажник – от 550-690л (5 места) до 1600 л (2 места)

Грузоподъемность – 540 кг

Снаряженная масса – 1540 кг

Мотор – турбодизель, R4, 2,0 л

Мощность – 180 л.с. при 3750 об/мин.

Крутящий момент – 400 Нм при 2000 об/мин.

Удельная мощность и момент – 117 л.с. на 1 т; 260 Нм на 1 т

Привод – передний привод, система Grip Control

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Разгон 0-100 км/ч – 9,4 секунды

Максимальная скорость – 211 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 6,6 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,8 л на 100 км

Страна производства – Франция

Минимальная цена автомобиля – 644 тыс. грн. или $26,3 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 880 тыс. грн. или $36,5 тыс.

Шины тестового автомобиля – Nokian Nordman 7 SUV 235/55R18