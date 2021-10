Рецензия на фильм «Множественные святые Ньюарка» / The Many Saints of Newark

«Множественные святые Ньюарка» (The Many Saints of Newark) – приквел к знаменитому сериалу «Клан Сопрано» (The Sopranos). Действия фильма, выпущенного на сервисе HBO Max, происходят в 1960-1970-е годы. Как раз в это время Тони Сопрано учился в школе и прислушивался к мнению Дики Молтисанти, в котором он видел своего наставника.

«Множественные святые Ньюарка» / The Many Saints of Newark Жанр криминальная драма

Режиссер Алан Тейлор

В ролях Майкл Гандольфини (Тони Сопрано), Алессандро Нивола (Дики Молтисанти), Вера Фармига (Ливия Сопрано), Джон Бернтал (Джонни Сопрано), Кори Столл (Джуниор Сопрано), Лесли Одом-младший (Гарольд Макбрайер), Рэй Лиотта («Голливуд Дик» / «Салли»), Билли Магнуссен (Поли Галтиери) и др.

Студии Chase Films, HBO Films, Warner Bros.

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Сериал The Sopranos появился в 1999 году. Он стал одним из культовых многосерийных проектов, которому удалось изменить телевидение. Драма об итальянской мафии из Нью-Джерси вышла в удачный момент, когда зрители перенасытились однотипными ситкомами. Главный герой сериала ощутимо отличался от других телевизионных персонажей, что не могло остаться без внимания – Тони Сопрано в блестящем исполнении актера Джеймса Гандольфини возглавлял криминальный бизнес, занимался убийствами и всячески скрывал, что у него случаются панические атаки.

На первый взгляд The Sopranos казался остроумным сериалом с крепким словцом, в котором показывали подробности из жизни «семьи» мафиози. Но по мере развития сюжета становилось понятно, что это серьезная драма с полноценным развитием персонажей, от которых не стоило ждать однозначно хороших поступков.

Последняя серия The Sopranos вышла 2007 году, став финальной для 6 сезона. Несмотря на обрывающуюся концовку, сериал получился завершенным и вполне понятным. О ценности сериала говорит то, что за прошедшие годы The Sopranos совсем не забыли: у него появились новые поклонники, ему посвящали детальные обзоры, а к 20-летию проекта утреннее шоу Today собрало актеров проекта, чтобы вспомнить лучшие моменты со съемок (на воссоединении не было Джеймса Гандольфини – актер ушел из жизни в 2013 году).

Казалось, что после смерти Джеймса Гандольфини никто не заговорит о других проектах, связанных с The Sopranos. Однако шоураннер сериала Дэвид Чейз согласился написать сценарий к полнометражному фильму – так появился приквел, рассказывающий о юном Тони Сопрано. Его сыграл сын Джеймса Гандольфини – Майкл Гандольфини (пожалуй, это был единственный правильный выбор актера на эту роль). Вопреки ожиданиям, юный Тони Сопрано не становится заметным действующим лицом фильма, он долгое время остается в тени, наблюдая за мужчиной, которого он считает наставником.

Сюжет сосредоточен вокруг жизни человека, которого Тони называет своим дядей – это Дики Молтисанти (в сериале персонаж не появлялся, Сопрано лишь рассказывал о нем с большим уважением). Дики заглядывается на молодую жену своего состоятельного отца, активно участвует в делах семейного бизнеса и временами теряет контроль над собой.

Завязка фильма происходит в 1967 году, когда в Ньюарке начинаются беспорядки на фоне расовой нетерпимости (в основу сценария положен реальный случай из истории города). Причиной протестов стал арест темнокожего таксиста, которого, по распространяющимся слухам, избили до смерти. Возле полицейского участка собралась большая толпа, которая от мирных лозунгов перешла к активным действиям, бросая камни в окна. Эти события практически не влияют на жизнь мафиозного клана, однако они становятся толчком к развитию нового персонажа Гарольда Макбрайера – темнокожего мужчины, который работал с Дики Молтисанти.

Вероятно, поклонников сериала разочарует, что фильм The Many Saints of Newark уделяет слишком много внимания Гарольду Макбрайеру вместо того, чтобы сосредоточиться на давно знакомых персонажах. Так, Тони Сопрано проявляет свой мятежный характер лишь под конец фильма, а другие знакомые герои отходят на второй план. Увы, из Дики Молтисанти тоже не получается интересный главный герой, который мог бы вдохновить будущего лидера.

Естественно, для фанатов The Sopranos в ленте оставили массу отсылок к нюансам сериала. Например, здесь есть сложности в отношениях Тони Сопрано и его матери (в фильме ее играет Вера Фармига), фирменное ругательство Джуниора Сопрано и закадровый голос мертвого Кристофера Молтисанти.В картине даже звучит песня «Woke Up This Morning», однако это не помогает фильму приблизиться к атмосфере The Sopranos.

Фильм The Many Saints of Newark (это, кстати, игра слов, созвучная с фамилией Moltisanti) – качественная и хорошо поставленная работа, которая улавливает дух конца 60-х. Увы, этого мало, лента очень и очень далека от особенностей сериала, поэтому просмотр приквела может закончиться разочарованием. Так бывает, когда продюсеры принимают решение тормошить хорошую историю, которая не нуждается в дополнениях.