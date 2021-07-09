ТОП-10 популярных процессоров на hotline.ua (июль 2021)





При выборе процессора всегда хочется получить оптимальный вариант для своих задач с лучшим соотношением цена/производительность. Предлагаем рассмотреть десятку наиболее популярных на нашем рынке моделей для настольных ПК. Данный рейтинг динамически формируется на основании количества просмотров конкретных моделей CPU посетителями hotline.ua и переходов на страницы интернет-магазинов за последние 14 дней. Давайте посмотрим, какие же модели чаще других попадали в фокус потенциальных покупателей в середине лета 2021 года.

На первую позицию рейтинга популярности процессоров снова вернулся Ryzen 5 3600. Признаться в этом нет ничего удивительного или неожиданного. 6-ядерный 12-поточный чип с архитектурой Zen 2 предлагает настолько привлекательное соотношение цены и производительности, что даже несмотря на появление уже более прогрессивных CPU, этот фаворит с успешной историей все еще очень востребован.

Некоторое повышение стоимости несколько месяцев назад на время сбрасывало эту модель с пьедестала, но последующее планомерное снижение стоимости вновь вернуло Ryzen 5 3600 на первой место. Что любопытно, наиболее популярной оказалась Tray-версия без штатной системы охлаждения. Очевидно, что в категории чипов ~$200 цена играет важную роль. Розничный Box-вариант, который предлагается на ~$20 пользуется меньшим спросом.

Вторая позиция за Core i7-10700K. Даже после выхода чипов Core 11-го поколения, процессоры Intel предыдущей генерации пользуются спросом. Конечно это касается не всей линейки, а лишь отдельных моделей. Повышенный интерес к Core i7-10700K несложно объяснить. Прежде всего это изначально хороший 8-ядерный 16-поточный чип с разблокированным множителем и активированной графикой.

Ценности данному CPU прибавила очень хорошая скидка. Розничная стоимость этой модели с момента выхода держалась в Украине на уровне $450, ныне же данные чипы можно приобрести за ~$320. Конечно если ради экономии вы готовы закрыть глаза на окрас и степень официальности поставок. По результатам наших тестов, Core i7-10700K несколько уступает в производительности Core i7-11700K, но чип предыдущего поколения также имеет свои преимущества – он экономичнее и сейчас стоит заметно дешевле.

В топе популярности CPU конечно нашлось место и для Ryzen 5 5600X. Достаточно высокая стартовая стоимость в рознице сдерживала популярность этой 6-ядерной модели семейства Vermeer. Чипы с архитектурой Zen 3 получили заметный буст по части производительности на такт (до +19% IPC), но с выходом этих процессоров AMD отказалась от принципа «более доступной альтернативы».

Стоимость данного процессора в рознице достаточно долго держалась на уровне $350+, что в целом нехарактерно для 6-ядерных в особенности от AMD. C некоторым снижением цены процессор чаще начал попадать в фокус интересов любителей сбалансированных решений. Впрочем, до сих пор стоимость важна, потому Tray-варианты за ~$310 несколько популярнее розничной версии за ~$330.

Самый доступный 6-ядерный процессор от Intel по прежнему остается одним из наиболее привлекательный чипов среднего класса, особенно когда речь идет о выборе CPU для игровой системы. На пике популярности розничная стоимость Core i5-10400F снижалась вплоть до $160.

В начале лета цена неприятно повышалась до ~$210, но нынешние ~$180 выглядят вполне адекватной платой за предлагаемый уровень производительности. Напомним, что версии процессоров Intel с индексом «F» в названии модели указывают на деактивированную интегрированную графику. В эти случаях покупка дискретной видеокарты обязательна.

В десятку наиболее популярных процессоров середины лета внезапно с хорошим результатом ворвалась 16-ядерная модель Ryzen 9 5950X. Флагман десктопной линейки AMD сейчас без всяких оговорок является наиболее производительным CPU для настольных систем. Очевидно, что 32-поточная модель интересует пользователей, которые наверняка знают как эффективно использовать ресурсы подобного процессора. Вполне вероятно, что подобные чипы могут оказаться в составе ультимативных игровых сборок, но в таком антураже они скорее будут выглядеть имиджевым атрибутом «на все деньги».

Реальные возможности Ryzen 9 5950X раскрываются на задачах обработки медийных данных, рендеринге и других многопоточных процессорных вычислений, которые по каким-то причинам нельзя переложить на плечи графического адаптера. Весной стоимость данного CPU взлетала до $1400, ныне же цена откатилась на прежние рубежи, потому при покупке 16-ядерника точно удастся уложиться в $1000.

Если мощный процессор необходим, но на покупку CPU есть порядка $650, в этом случае хорошим вариантом может оказаться 12-ядерный Ryzen 9 5900X. Если посмотреть на график с динамикой предложений, то в первой половине весны было очень проблематично обзавестись этим чипом. Единичные продавцы пользовались ситуацией, повышая стоимость CPU до $900+, но уже в мае ситуация с доступностью заметно улучшилась, а цена вернулась до текущих рубежей.

Оправданность такой покупки целиком зависит от используемых задач. Для игровой системы такой чип будет несколько избыточным, но если увеличенное количество ядер/потоков поможет сэкономить время выполнения имеющихся работ, то затраты быстро себя окупят. Напомним, что как и в случае с топовой моделью, в розничной комплектации Ryzen 9 5900X предлагается без кулера. Эффективная система охлаждения потребует дополнительных расходов.

Единственным представителем чипов новой линейки Rocket Lake для LGA1200 в нынешней ТОП-10 популярных процессоров оказалась младшая модель серии – Core i5-11400. Десктопные чипы Intel Core 11-го поколения хотя и остались на 14-нанометровом техпроцессе, получили новую архитектуру с ощутимо улучшенной производительностью на такт, а также поддержку PCI Express 4.0.

Интерес к чипам новой линейки сдерживает несколько повышенная стоимость и несовместимость с массовыми материнскими платами на чипсетах предыдущего поколения (Intel H410/B460). Однако на обновленной платформе даже чипы с заблокированными множителями можно заметно ускорить, сняв ограничение на тепловой пакет в бусте. С подробностями можно ознакомиться в нашем обзоре материнской платы на Intel B560.

В начале нынешнего года стоимость 4-ядерного Core i3-10100F (4/8; 3,6/4,7 ГГц) снижалась до $100 и за такую цену это действительно было предложение от которого сложно отказаться. Данной модели на время даже удавалось возглавить рейтинг популярности CPU на hotline.ua. Весной отпускная розничная цена этого чипа взлетала до $160, что заметно сказывалось на потребительском интересе.

Ныне стоимость Core i3-10100F откатилась до $130, позволив ему вернуться в десятку наиболее популярных десктопных CPU. Масштабное весеннее обновление процессоров Intel фактически не затронуло сегмент моделей начального уровня. В этом классе производитель представил лишь минимально ускоренные версии Comet Lake, предложив +100–200 МГц. Потенциальной заменой для Core i3-10100F стала модель Core i3-10105F (4/8; 3,7/4,4 ГГц), которая уже доступна в продаже по цене ~$140.

Несмотря на в целом немалую стоимость, фактически все ключевые чипы AMD линейки Vermeer представлены в десятке наиболее востребованных CPU на hotline.ua. Процессоры с архитектурой Zen 3 отлично себя показывают вне зависимости от характера нагрузок. Они ожидаемо хорошо справляются с многопоточными задачами, а внутренние оптимизации позволили заметно подтянуть однопоточную производительность.

Непривычно видеть, что даже в играх топовые чипы Intel могут оказываться в роли догоняющих. 8-ядерный Ryzen 7 5800X предлагает хороший баланс для прогрессивной настольной платформы, хотя все же несколько дороговат (~$480). Если система используется не только для игр, то затраты будут оправданы, если в приоритете развлечения, то здесь Ryzen 5 5600X зачастую не уступает более дорогостоящей модели.

Как видим, все еще пользуются популярностью относительно недорогие 8-ядерники AMD предыдущего поколения. Ryzen 7 3700X сейчас предлагается за $300+ и в многопоточных задачах предлагает хорошую производительность.

По привычке хотелось добавить, что это самый доступный на рынке чип с функциональной конфигурацией 8/16, но уже уместно вспомнить о Core i7-10700K, который сейчас можно купить за те же деньги. И в таком версусе многое уже будет решаться на уровне личных предпочтений, особенно если система чаще используется для многопоточных приложений. В играх определенно преимущество будет за чипом Intel, который к тому же оснащен интегрированной графикой, а в нынешних условиях это тоже аргумент.

Итоги

Вот таким оказался процессорный ТОП-10 по состоянию на начало июля 2021 года. Рейтинг динамически изменяется, его актуальное состояние всегда можно отслеживать самостоятельно в соответствующем разделе, не забыв указать сортировку «по популярности».

Попутно отметим несколько любопытных моделей, которые также вызывают интерес, но на момент подготовки материала оказались за пределами первой десятки. Прежде всего это Ryzen 5 PRO 4650G (6/12; 3,7/4,2 ГГц) – гибридный 6-ядерный чип AMD семейства Renoir с архитектурой Zen 2, оснащенный достаточно мощной интегрированной графикой Radeon Vega 7. Всплеск интереса к подобным APU также не случаен. На фоне острейшего дефицита и очень высокой стоимости дискретных видеокарт, любое решение со «встройкой» имеет дополнительную ценность. Ryzen 5 PRO 4650G не предлагается для розничной продажи. Изначально чипы были доступны лишь производителям готовых систем, но со временем стали доступны и на потребительских рынках. Тем не менее, APU можно приобрести лишь в Tray-варианте, а количество доступных предложений очень мало. Непосредственно перед публикацией материала они и вовсе исчезли из продажи.

О повышенной востребованности процессоров со встроенной графикой говорит и то, что Ryzen 7 PRO 4750G (8/16; 3,6/4,4 ГГц) оказался в одном шаге от первой десятки. Несмотря на то, что это отнюдь недешевый чип (~$380), гибридный APU популярен среди тех, кто намерен обходиться без видеокарты. Конечно, подобные модели можно использовать и с дискретным адаптером, но в этом случае нет смысла переплачивать за встроенный GPU.

Для ценителей интегрированных решений компания AMD на прошедшей выставке Computex 2021 анонсировала новые модели, наконец-то выполненные уже на базе архитектуры Zen 3 – Ryzen 5 5600G (6/12; 3,9/4,4 ГГц) и Ryzen 7 5700G (8/16; 3,8/4,6 ГГц). На этот раз APU будут официально представлены и в рознице, причем должны появиться в продаже уже 5-го августа. Процессоры семейства Cezanne все еще будут оснащаться графикой Vega (GCN), потому на заметный прирост fps здесь, увы, рассчитывать не стоит. А вот увеличение вычислительной производительности должно быть ощутимым.

Среди популярных моделей от AMD стоит выделить все еще актуальный Ryzen 5 1600 AF (6/12; 3,2/3,6 ГГц). Модернизированный 6-ядерный процессор – один из самых доступных в своем классе, а потому нередко используется для сборок в том числе игровых систем начального уровня.

Судя по динамике запросов, растет интерес и к новым Core i7-11700K (8/16; 3,6/5,0 ГГц). Intel удалось значительно улучшить производительность на такт (IPC) в чипах семейства Rocket Lake, однако для охлаждения топовых 8-ядерников понадобится весьма эффективная система охлаждения.

В целом, несмотря на то, что десктопные чипы Intel Core 11-го поколения присутствуют на рынке уже более трех месяцев, блицкриг здесь явно не удался. Отдельные модели вызывают повышенный пользовательский интерес, но, судя по рейтингам популярности, многие предпочитают более доступные чипы предыдущей генерации (Comet Lake). Возможно на темпы распространения также влияет ограниченная совместимость с материнскими платами на чипсетах предыдущего поколения (нет поддержки Intel H410/B460). Еще одна возможная причина – запланированный на вторую половину нынешнего года анонс новой десктопной платформы Intel LGA1700 с процессорами Alder Lake.