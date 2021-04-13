Обзор процессора Intel Core i7-11700K: лебединая песня LGA1200





Процессоры семейства Rocket Lake-S – отчаянная попытка Intel вернуть снижающийся интерес к своим десктопным чипам. Как это не удивительно, но в данном сегменте производителю в последнее время приходилось конкурировать в первую очередь за счет привлекательной цены своих CPU. Похоже в компании решились взбодрить платформу LGA1200, заметно улучшив техническую оснастку чипов Core 11-го поколения. Здесь и новая вычислительная архитектура с двузначным приростом удельной производительности, и поддержка PCI Express 4.0, и ускоренная интегрированная графика Intel Xe, и модернизированный контроллер памяти, и даже новые наборы инструкций для ускорения AI. Окажется ли всего этого достаточно с учетом того, что новые процессоры все еще производятся по нормам 14-нанометрового техпроцесса? Попробуем в этом разобраться, оценив возможности Core i7-11700K.

Архитектура Cypress Cove

Для десктопных чипов Rocket Lake используется новая микроархитектура Cypress Cove, которую можно считать модернизированной версией Sunny Cove, применяемой Intel для 10-нанометровых мобильных процессоров 10-го поколения семейства Ice Lake. По всей видимости разработчики посчитали, что в сложившейся ситуации это будет наименее затратный способ увеличить производительность CPU для настольных систем (обещанный прирост IPC на такт – до 19%), оставаясь в рамках 14-нанометрового техпроцесса.

Очевидно, что задача подобного конвертирования оказалась не настолько простой в технической реализации, как это выглядело изначально. Производителю пришлось ограничиться восемью вычислительными ядрами и даже в такой конфигурации итоговый кристалл на базе Sunny Cove оказался больше 10-ядерной кремниевой пластинки Comet Lake с архитектурой Skylake.

Cypress/Sunny Cove стала логическим развитием все той же архитектуры Skylake, при этом они содержат достаточно особенностей, позволивших увеличить удельную производительность CPU. Разработчики повысили параллелизм обработки инструкций, изменили алгоритмы предвыборки данных и предсказания ветвления. Используется целый набор оптимизаций для повышения эффективности использования вычислительных блоков. L1-кеш данных увеличен с 32 до 48 КБ при этом значительно увеличена его пропускная способность. Вдвое увеличен объем кеша второго уровня (L2) – с 256 до 512 КБ на каждое ядро.

Кроме того, чипы Rocket Lake получили поддержку инструкций AVX-512 и VNNI, давая возможность использовать Intel Deep Learning Boost для повышения производительности глубокого обучения.

Новый контроллер памяти позволяет использовать более скоростные комплекты ОЗУ. Наконец-то штатным для чипов Intel становится DDR4-3200. Однако здесь не обошлось без нюансов. В зависимости от эффективной частоты работы модулей, контроллер памяти может работать в синхронном режиме Gear 1 или Gear 2 с делителем частоты 1:2. Последний позволяет использовать более скоростные модули, но сказывается на задержках в работе подсистемы памяти.

Еще одной знаковой особенностью чипов семейства Rocket Lake-S стала долгожданная поддержка шины PCI Express 4.0. Магистраль этого стандарта используется в десктопных процессорах AMD еще с 2019 года, теперь же она будет доступна и для настольной платформы Intel. PCI Express 4.0 уже поддерживают видеокарты серий GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000, однако в большей мере ускоренный интерфейс будет полезен для подключения максимально производительных твердотельных накопителей. Они уже как минимум полтора года на присутствуют на рынке, но теперь можно ожидать более активного развития этих линеек.

В чипах Rocket Lake также увеличилось и количество линий PCI Express. Теперь процессоры содержат не 16, а 20 скоростных интерфейсных линков. Номинально предполагается, что 16 из них будут выделены для подключения видеокарт, а еще четыре – для подсоединения производительного SSD. Впрочем, если на материнской плате реализована соответствующая обвязка, есть возможность подключить два накопителя PCI-E x4 4.0, оставляя меньше линий для дискретной графики.

Что же касается возможностей интегрированной, то теперь для этих целей используется графика с архитектурой Intel Xe (Gen12), которая занимает примерно четверть общей площади кристалла. То есть это определенно очень важная составная часть процессора. Значение которой особо остро ощущается на фоне нынешней ситуации с дискретными видеокартами. Вместе с тем, возможность вывода картинки на экран остается приоритетной задачей для встроенного видеоядра, потому даже в топовых моделях чипов iGPU включает всего 32 вычислительных модуля.

Производитель заявляет о 50%-ном приросте производительности в сравнении с предшествующим решением, а также делает акцент на определенном расширении функциональности. Речь идет о поддержке HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4а с возможностью одновременно выводить на три экрана картинку с разрешением 4К@60 Гц или на два в режиме 5К@60 Гц. Есть улучшения и в работе медиадвижка. Заявлена поддержка декодирования 12-битных версий HEVC и VP9, а также 10-битных AV1. Также теперь возможна аппаратная кодировка 10-битных HEVC/VP9 и видео AVC 8-битного формата.

Из особенностей обновленной платформы стоит отметить увеличенную вдвое пропускную способность канала, объединяющего процессор и чипсет (PCH). Теперь для этих целей используется линк DMI 3.0 x8. Дополнительным обвесом можно считать поддержку дискретных контроллеров Intel Wi-Fi 6E с возможностью работы в диапазоне 6 ГГц, а также Thunderbolt 4. Новые чипсеты также позволяют получить скоростные порты USB 3.2 Gen2x2 cо скоростями передачи данных до 20 Гб/c.

Линейка процессоров Intel Core 11-го поколения

Компания Intel на старте предлагает довольно обширную линейку чипов с архитектурой Core 11-го поколения.

Вместе с тем, глядя в таблицу с многочисленными позициями, несложно заметить, что старшие серии с 8-ядерными 16-поточными CPU представлены двумя линейками, основанными на различных модификациях опорных моделей – Core i9-11900 и Core i7-11700. Топовые версии c индексом “К” в названии традиционно имеют разблокированные множители и максимальные рабочие частоты, при этом для обоих моделей заявлен тепловой пакет в 125 Вт. Модели с индексом “KF” в названии имеют те же характеристики за исключением интегрированной графики, которая в данном случае деактивируется производителем. “Потеря” компенсируется снижением цены на ~$20–25.

Классические модификации Core i7-11700 и Core i9-11900, а также версии без графики (i7-11700F и i9-11900F) имеют более скромные частотные формулы и не поддерживают ручной разгон. При этом они укладываются уже в рамки TDP 65 Вт или, по крайней мере, об этом заявляет производитель.

Intel также предлагает 8-ядерные процессоры обоих серий со сниженным энергопотреблением. Экономичные модификации обозначаются литерой “T” в названии модели. Такие чипы получают TDP в 35 Вт, что достигается заметным снижением рабочих частот и питающих напряжений. Для классических десктопов такие CPU не представляют интереса из-за идентичных цен с классическими версиями. Это модификации для моноблоков и малогабаритных систем, в которых нет возможности тонко регулировать параметры работы процессора.

В истории с 8-ядерными Rocket Lake любопытно то, что чипы Core i9 и Core i7 фактически не отличаются ничем, кроме тактовых частот. Для десктопных CPU это нетипичная ситуация. Да, Core i9 имеют сразу несколько механизмов дополнительного ускорения (Thermal Velocity Boost и Adaptive Boost), благодаря которым их фактическая рабочая частота может быть на 300–500 МГц выше, чем у Core i7.

Несколько разнообразнее выглядит линейка процессоров Core i5. Чипы этого семейства объединяет то, что все они имеют функциональную формулу 6/12. К счастью CPU серии еще с прошлого поколения получили поддержку многопоточности Hyper-Threading, что здорово помогает им конкурировать с решениями AMD в среднем сегменте. В остальном здесь все так же, как и у старших моделей. Есть версии с разблокированными множителями и TDP в 125 Вт, модификации с отключенным графическим ядром и экономичные модели с пониженным тепловым пакетом.

Объем кеш-памяти третьего уровня здесь уменьшен пропорционально количеству ядер – до 12 МБ. При этом Core i5 в штатном режиме могут использовать память DDR4-3200, а это уже тоже немалый прогресс для решений Intel в этом классе. Учитывая обозначенную стоимость, наверняка новые шестиядерники Core i5 будут пользоваться хорошим спросом, особенно если производителю удастся после стартового хайпа приблизить их розничную цену к заявленной.

Вместе с процессорами Rocket Lake семейств Core i5/i7/i9 производитель также подготовил обновление для чипов начального уровня – Core i3 и Pentium. И здесь важно напомнить, что процессоры этих семейств остаются в рамках Core 10-го поколения с архитектурой Skylake. Фактически эти те же чипы Comet Lake со слегка повышенными тактовыми частотами. То есть для самых доступных CPU разработчики фактически предлагают получить +100 МГц за те же деньги, но не более того. Те же вычислительные ядра, та же графика UHD 630/610 и DDR4-2666 в базе.

Intel Core i7-11700K

Первым к нам на тестирование из семейства Rocket Lake-S попал процессор Core i7-11700K. Это старшая модель серии Core i7, имеющая частотную формулу 3,6/5,0 ГГц, а также разблокированный множитель на повышение для самостоятельного разгона CPU.

Процессор поставляется в достаточно компактной коробке. Хотя, с учетом того, что чип поставляется без штатной системы охлаждения, формально габариты упаковки могли бы быть еще заметно меньше.

Для работы процессора понадобится материнская плата на новых чипсетах серии Intel 500. В то же время подойдут и модели на базе PCH предыдущего поколения – Intel Z490, H470 и Q470. А вот владельцам популярных платы на Intel B460 и H410, по всей видимости, рассчитывать на работу с Rocket Lake-S не приходится. Даже несмотря на то, что используется тот же процессорный разъем LGA1200, версии BIOS с поддержкой новых CPU, увы, не появятся даже со временем.

Для тестирования возможностей Core i7-11700K мы использовали ранее рассмотренную материнскую плату ASUS ROG Strix Z590-E GAMING Wi-Fi на основе топового Intel Z590.

Итак, при сравнении показаний тестовой утилиты CPU-Z сразу отмечаем поддержку новинкой инструкций AVX-512. Объем кеш-памяти L1 для данных увеличен с 32 до 48 КБ при этом ассоциативность возросла до 12. Буфер второго уровня также увеличен с 256 до 512 КБ на ядро, также с изменением ассоциативности – с 4 до 8.

Первое, что нам хотелось проверить перед началом тестирования производительности Core i7-11700K – это особенности работы контроллера памяти. Для этих целей использовался двухканальный комплект G.Skill Trident Z Royal Gold 2×8 ГБ (F4-3600C16D-16GTRG) DDR4-3600 с формулой задержек 16-16-16-36.

Сравним показатели Core i7-11700K с таковыми для предшественника – Core i7-10700K. Значения получены при прочих равных. Можно отметить некоторое увеличение скорости чтения данных (+9%). Еще более заметно увеличилась скорость копирования. Здесь прирост ПСП до +14%. В то же время несколько снизилась общая латентность работы с ОЗУ. Здесь Comet Lake имеет преимущество. Попутно отметим вдвое возросшую скорость работы кеш-памяти L1 у чипов Rocket Lake. ПСП буфера L2 также повысилась, особенно при чтении данных. А вот показатели общего кеша L3 стали даже чуть скромнее. И по трансферам, и по задержкам.

Как это не удивительно, но еще лучшую латентность продемонстрировал Core i7-9700K – яркий представитель семейства Coffee Lake. Процессор предлагает трансферы на уровне таковых у Core i7-10700K, но вот общие задержки здесь еще ниже – всего 45,7 нс.

В качестве ретроспективного экскурса представим на диаграммах результаты Core i7-2600K, работающего в штатном режиме (3,4/3,8 ГГц) с памятью DDR3-1600 (10-10-10-28), а также форсированного до 4600 МГц в связке с DDR3-2133 (11-13-13-35). Как видим, пропускная способность памяти на новых платформах оказывается примерно вдвое выше, в то же время задержки в работе с ОЗУ принципиально не изменились.

Для интересующихся сравнить возможности кешей, представим соответствующие скриншоты AIDA64.

Возвращаясь к работе контроллера памяти Core i7-11700K, мы оценили влияние режимов Gear 1 и Gear 2 на итоговые показатели ОЗУ. Для этого память использовалась в режиме DDR4-3733. В этом случае использование частотного множителя 1:2 для контроллера памяти не стало фатальным для пропускной способности ОЗУ. Несколько снизилась лишь скорость копирования. При этом общая латентность возросла ощутимо – на 10 нс.

Режим Gear 2 позволяет использовать наиболее скоростные модули памяти. Производители материнских плат массово заявляют о возможности работы Rocket Lake с комплектами DDR4-5333+, однако эффективность такого ускорения не всегда будет пропорциональна ухудшению латентности.

На текущий момент при использовании режимов выше DDR4-3733 режим Gear 2 активируется автоматически. Возможно со временем границы синхронной работы (1:1) модулей и процессорного контроллера памяти удастся отодвинуть в новых версиях прошивок. Пока же можно говорить, что платформ с чипами Core 11-го поколения наиболее интересны наборы DDR4-3600/3733 с минимальными задержками. Такие комплекты можно использовать в режиме Gear 1, получая наиболее скоростную комбинацию.

Конфигурация тестового стенда

Производительность Core i7-11700K

Для оценки производительности Core i7-11700K (8/16; 3,6/5,0 ГГц) мы также использовали показатели предшественника – Core i7-10700K (8/16; 3,8/5,1 ГГц). Это также 8-ядерный 16-поточный процессор, причем рабочая тактовая частота этой модели зачастую оказывается на 100 МГц выше, чем у новинки на базе архитектуры Cypress Cove.

Core i7-11700K Core i7-10700K Core i7-9700K Core i7-2600K Семейство Rocket Lake-S Comet Lake-S Coffee Lake-S Sandy Bridge Технология производства 14 нм 14 нм 14 нм 32 нм Количество ядер/потоков 8/16 8/16 8/8 4/8 Частотная формула 3,6/5,0 ГГц 3,8/5,1 ГГц 3,6/4,9 ГГц 3,5/3,8 ГГц Объем кеш-памяти L2 8×512 КБ 8×256 КБ 8×256 КБ 4×256 КБ Объем кеш-памяти L3 16 МБ 16 МБ 12 МБ 8 МБ Поддержка памяти DDR4-3200 DDR4-2933 DDR4-2666 DDR3-1600 Процессорный разъем LGA1200 LGA1200 LGA1151 LGA1155 Интегрированная графика Intel UHD 750 Intel UHD 630 Intel UHD 630 Intel HD 3000 Разблокированный множитель + + + + Тепловой пакет 125 Вт 125 Вт 95 Вт 95 Вт Рекомендуемая цена $399 $374 $374 н.д. Ориентировочная розничная цена ~$500 ~$320 ~$270 —

На наш взгляд небезынтересным будет сравнение возможностей нового CPU с таковыми для чипа Core 9-го поколения. В нашем распоряжении имеется модель Core i7-9700K (8/8; 3,6/4,9 ГГц), результаты которой также представлены на диаграммах. Напомним, что чипы Core i7 семейства Coffee Lake впервые стали 8-ядерными, однако лишены поддержки Hyper-Threading. Последствия наверняка будут видны, особенно в многопоточных задачах.

Чтобы добавить информативности и увеличить охват группового теста, в процессорном забеге также примет участие Core i7-2600K (4/8; 3,4/3,8 ГГц). Почтенный ветеран с 10-летней историей. Очень удачная модель с отличным частотным потенциалом. Такие чипы до сих пор успешно трудятся в системных блоках пользователей не слишком падких на технологичные “блестяшки”. Участие этой модели – хорошая возможность проверить, есть ли еще порох в возрастного CPU, и не пора ли по прошествии 10 лет, все же перебраться на новую платформу. Из уважения к былым заслугам, Core i7-2600K представлен на диаграммах в двух режимах: штатном (3,4/3,8 ГГц) с памятью DDR3-1600, а также с легким для этого чипа разгоном до 4600 МГц и DDR3-2133.

Практические тесты начинаем с замеров производительности в популярных бенчмарках серии Cinebench. Во всех трех версиях приложения (R15/R20/R23) видим похожую картину. В многопоточном режиме Core i7-11700K оказывается производительнее непосредственного предшественника на 15–20%. Отсутствие Hyper-Threading ощутимо сказывается на результатах Core i7-9700K, который в таких условиях уступает новичку Rocket Lake-S на внушительные 55–60%. В подобных условиях особо ощутимо, что Core i7-2600K отделяет от новинок не одно процессорное поколение. Даже после разгона 4-ядерный чип втрое уступает Core i7-11700K.

В однопоточном режиме преимущество Core i7-11700K над Core i7-10700K сохраняется на уровне 17–20%. Очевидно, что обещанное двузначное увеличение производительности на такт оказалось не очередной маркетинговой уловкой. Эффективность на мегагерц у Rocket Lake-S действительно заметно выше, чем у предшественников. Показатели Core i7-9700K здесь подтянулись к таковым для Core i7-10700K и это хорошая демонстрация того, что при переходе с 9-го на 10-ое поколение чипов Core основной прирост производительности обеспечивала поддержка Hyper-Threading. Не столь печально в этом тесте уже выглядит и Core i7-2600K. После разгона он и вовсе менее, чем вдвое отстает от Core i7-11700K, однако 10 лет планомерного развития вычислительных архитектур дают о себе знать и в однопоточном режиме.

Даже несмотря на чуть худшие показатели латентности в работе с памятью, Core i7-11700K на 10% лучше справляется с тестом архиватора 7-Zip.

На этапах с многопоточным рендерингом процессору семейства Rocket Lake-S требовалось на 8–13% меньше времени для завершения задачи, чем Core i7-10700K. И это при том, что последний работал с более высокой тактовой частотой при нагрузке на все вычислительные блоки. На подобных этапах особо виден контраст между моделями различных поколений. 4-ядерному Core i7-2600K не особо помогает существенный разгон. Нет, конечно, самостоятельный форсаж почти на треть улучшает результаты CPU, и это просто прекрасный результат, но на фоне показателей новых чипов они попросту меркнут. Все же сказывается разница в количестве вычислительных блоков и архитектурные отличия.

Еще более явной пропасть оказывается в V-Ray Benchmark, но те, кто серьезно увлечен рендерингом и визуализацией наверняка уже используют более прогрессивные решения.

С задачей транскодирования видеопотока Core i7-11700K также справился на 15% быстрее представителя Comet Lake.

В вычислительной синтетике ситуация в целом не изменилась. Обещанное увеличение IPC подтверждается на практике. Причем, как видно по результатам Performance Test, в ряде случаев поддержка новых инструкций и архитектурные особенности могут обеспечить даже больший итоговых прирост производительности, чем это было заявлена производителем.

С наборами браузерных тестов новый CPU также справляется заметно лучше предшественников. Нужно отметить, что при обработке подобных скриптов Core i7-2600K не так уж и плох. Всего двукратную разницу с новичком можно считать неплохим результатом для чипа 10-летней давности.

Процессорный подтест на этапе 3DMark Time Spy также регистрирует преимущество новинки, однако игровые возможности CPU все же лучше оценивать непосредственно в реальных играх. Ну, что же, именно этим сейчас и займемся.

Производительность в играх

Игровую мощь процессоров мы проверяли, оснастив платформы видеокартой GeForce RTX 3070 8 ГБ. Адаптер такого уровня позволит выявить сильные и слабые стороны участников теста. Чтобы дополнительно снизить зависимость итоговых результатов от возможностей видеокарты, во время тестов использовался графический режим 1920х1080 с высокими, но не максимальными настройками качества графики.

Зададим тон результатами итогового теста 3DMark Time Spy. Здесь все еще сказывается влияние на общий результат составного многопоточного теста процессора.

А вот в реальных ситуация куда любопытнее. В ряде проектов тройка участников показывает очень схожие результаты. В то время как в особо ресурсоемких, требующих повышенной производительности CPU, можно наблюдать преимущество Core i7-11700K на уровне 5%.

В целом очень неплохо здесь выглядит и Core i7-9700K. Все же пока не так много проектов, для которых может оказаться недостаточно скоростного 8-ядерного процессора. Ресурса такого CPU вполне достаточно для комфортной игры, но дополнительную поддержку HT даже здесь можно считать желательным атрибутом и некоторым заделом на перспективу. Бывают и обратные примеры. В нашем случае это Rainbow Six Siege, где Core i7-9700K неожиданно показал чуть большие fps, чем Core i7-10700K. Можем предположить, что в данном случае сказалась особенность распределения нагрузки системным диспетчером. В случае с Core i7-9700K все доступные обработчики – это физические вычислительные ядра. Также не исключаем, что здесь есть влияние и выявленных ранее чуть меньших задержек в работе оперативной памяти.

Признаться несколько удивили результаты Core i7-2600K. В штатном режиме процессору едва удавалось предложить средние 60 кадров/c в тяжелых проектах. В целом для многих и эти показатели будут достаточны, но владельцу подобных CPU точно не стоит вкладываться в покупку топовой видеокарты без замены платформы. Разгон почти до актуальных ныне рабочих частот здорово помогает увеличить fps, но между решениями десятилетней давности и актуальными платформами остается пропасть. Здесь разница в архитектурах, количестве вычислительных ядер, поддержке новых наборов инструкций, скорости оперативной памяти и даже пропускной способности слота PCI-E. Да, да, Core i7-2600K использует шину PCI Express 2.0.

Возвращаясь к Core i7-11700K можно лишь констатировать, что он отлично подходит для игровой платформы. Судя по результатам коллег, которым удалось сравнить возможности новинки с таковыми для Ryzen 7 5800X, оба эти процессора обеспечивают очень схожие показатели в играх. Intel удалось подтянуть результаты 8-ядерных моделей, настигнув дерзкого оппонента от AMD, который несколько неожиданно вырывался вперед даже в дисциплинах, где ранее сильнее были модели Core.

Производительность графики Intel UHD 750

Мы также проверили возможности новой интегрированной графики Intel UHD 750. Напомним, что в процессоре Core i7-11700K видеоядро с архитектурой Intel Xe оснащено 32 вычислительными блоками, а сам модуль работает на частоте до 1300 МГц.

С новой “встройкой” Intel произошла курьезная история. Несмотря на то, что официальные продажи процессоров Rocket Lake-S начались 30 марта, драйвер для интегрированной графики появился на сайте производителя только 3 апреля. К тому же, по всей видимости, 27.20.100.9316 – это лишь предварительная версия, которая даже на ресурсе производителя датирована 03.03.2021. По этой причине полученные результаты скорее можно считать предварительными. Мы сравнили показатели Intel UHD 750 с результатами Intel UHD 630. Последнее видеоядро используется как в Core i7-9700K, так и в Core i7-10700K. На диаграммах использовалось лишь одно значение, так как показатели обоих процессоров здесь были идентичны.

Напомним, что производитель обещает прирост производительности до 50% в сравнении с графикой десктопных CPU предыдущего поколения. В 3DMark разница ощутима, но все же она несколько скромнее – на уровне +20–25%.

В реальных играх заявленный прирост можно было наблюдать лишь в игре Total War: Three Kingdoms, в других проектах он также есть, но несколько скромнее – 25–45%.

Нагрев и энергопотребление

Под многопоточной нагрузкой, например, во время рендеринга Cinebench или кодировании видео тактовая частота всех вычислительных ядер держалась на уровне 4600 МГц при напряжении питания ~1,25 В. В настройках BIOS материнских плат на топовых чипсетах по умолчанию включен режим

В то же время стресс-тест AIDA64 вынуждал CPU снижать рабочую частоту до 4200–4400 МГц. Энергопотребление (CPU Package Power) чипа достигало 200 Вт, а регистрируемое пиковое значение на самом старте теста – 235 Вт. Что любопытно, за первые несколько секунд, пока вентиляторы кулера только набирали обороты, процессор успевал сваливаться в троттлинг на 6%.

При этом температура CPU повышалась до 100С, хотя в нашем случае использовался воздушный кулер ARCTIC Freezer 33 eSports Edition, который, несмотря на наличие двух оборотистых вентиляторов диаметром 120 мм, все же скорее можно отнести к моделям среднего класса. В установившемся режиме стресс-теста температура чипа с указанной системой охлаждения колебалась в пределах 75–85С.

Очевидно, что для охлаждения 8-ядерных Rocket Lakse-S не просто желательна, а фактически необходима эффективная система охлаждения. Это либо топовые воздушные кулеры, либо СВО, причем не базовых модификаций.

Для сравнения энергопотребления систем, мы использовали значения под нагрузкой, создаваемой Cinebench R23. Под однопоточной нагрузкой платформа с новым чипом потребляла на 13 Вт больше энергии, чем в случае использования Core i7-10700K.

В мультипоточном режиме Core i7-11700K также оказался “рекордсменом”, требуя на 70 Вт больше энергии, чем предшественник. Баланс частот и напряжений в BIOS возможно поможет подкорректировать параметры в новых прошивках, снизив пиковые значения.Однако очевидно, что вместе с ростом производительности новые чипы Intel требуют и повышения энергетических лимитов.

Снизить энергопотребление можно, отказавшись от динамического ускорения и удерживания параметров на уровне PL2, переключившись на штатный режим, когда после 52 секунд пиковой нагрузки частота CPU будет снижаться до 4100–4200 МГц а тепловой пакет возвращаться к заданным 125 Вт (PL1). Но это уже потеря производительности на затяжных задачах, требующих больше времени.

Разгон

Производитель серьезно ускоряет процессор штатными способами. При одно-двухпоточной нагрузке CPU «выстреливает» до 5000 МГц. Если снимать ограничение по времени работы PL2, то получаем 4600 МГц при задействовании всех вычислительных ядер.

Дополнительный разгон 8-ядерных Rocket Lake-S возможен, но для отвода тепла понадобится очень хорошее охлаждение.

Согласно первой статистике, Core i7-11700K могут работать на 4900–5100 МГц для всех ядер с некоторой частотной компенсацией при выполнении инструкций AVX2/AVX-512. Однако если подобные значения хочется видеть не только на скриншоте CPU-Z, понадобится хорошая СВО. Обязательным атрибутом системы для таких ситуаций также является материнская плата с качественной подсистемой стабилизации питания. То есть дополнительные 300–500 МГц в многопотоке получить можно, но это требует усилий и финансовых затрат. Для получения фана – вполне аргумент, но ожидаемый прирост производительности в 5–7% вряд ли этого стоит. Это вам не Sandy Bridge, здесь все уже выжато производителем.

Цена

Как вы могли отметить в таблице с перечнем представленных моделей Rocket Lake, процессор Core i7-11700K оценен производителем в $399. В нынешних условиях это достаточно адекватный ценник. Процессор стоит заметно дешевле практически не отличающихся 8-ядерных Core i9. Да и основной оппонент из лагеря AMD – Ryzen 7 5800X – стоит подороже ($449). Новые чипы только появились в продаже, потому стартового ажиотажа не избежать (~$500) и это не удивительно. Но через месяц-полтора стоимость должна прийти в норму.

Пока же Core i7-11700K стоит существенно дороже стремительно дешевеющего Core i7-10700K (~$340). Тогда как Ryzen 7 5800X предлагается примерно за те же деньги (~$480).